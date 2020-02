Schillerová: Rekonstrukce Thermalu je právně v pořádku, nemůžeme hotel nechat spadnout

Postup rekonstrukce karlovarského hotelu Thermal je podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) právně v pořádku. Námitky potomků původních architektů Věry a Vladimíra Machoninových chce ministryně s nimi řešit osobně. Slíbila to ve Sněmovně v reakci na dotaz místopředsedy ODS Martina Kupky. Praha 17:23 13. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Modernizace hotelu Thermal a bazénového komplexu | Zdroj: Ministerstvo financí

„My neporušujeme žádné právní normy v této oblasti,“ prohlásila Schillerová. „Se zástupci rodiny Machoninových se sejdu. Proberu s nimi, co jim konkrétně vadí. Budeme se bavit o právním rozměru, ale budeme se bavit i o nějakém praktickém rozměru. My nemůžeme dalších deset let prodiskutovat,“ uvedla.

Ministryně také uvedla, že se při rekonstrukci k odkazu manželů Machoninových, podle jejichž návrhu byla budova ve stylu brutalismu v 70. letech postavena, přistupuje s velkým respektem. „Ale ten hotel nemůžeme nechat spadnout,“ dodala.

Vnoučata architektů Machoninových Maria a Jan Kordovští minulý týden uvedli, že s nimi vedení hotelu o rekonstrukci stále nejedná a že rekonstrukce hotelové části stále nemá architekta. Maria Kordovská řekla, že podle autorského zákona musí být všechny změny se zástupci původních architektů konzultovány.

Ředitel hotelu Vladimír Novák k tomu uvedl, že již není prostor debatovat o úpravách pokojů, protože se už opravují. Při opravách budou podle něj zachována například původní umyvadla, svítidla na chodbách nebo původní křesla. Řešení veřejných prostor zatím není ani navrženo, dodal Novák.

První část rekonstrukce

První část rekonstrukce a modernizace hotelu, na kterou je vyčleněno celkem 580 milionů korun, má být hotova do 15. března. Do té doby má být opraveno prvních 60 pokojů. Do červencového zahájení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary má být dokončena oprava 126 pokojů, v dalších 147 pokojích se provádějí pouze částečné úpravy. „Snažíme se dělat úpravy s maximální citlivostí a snažíme se co nejvíce zachovat jeho původní podobu,“ řekl Novák.

Rekonstrukce se zatím týká vnitřní části hotelu. V další etapě se bude opravovat bazén, a to od října letošního do června příštího roku. Předpokládané náklady na rekonstrukci bazénu včetně přilehlého prostoru činí 120 až 130 milionů korun. Thermal v příštím roce čeká také kompletní výměna oken.

Architektka Věra Machoninová patří spolu se svým manželem Vladimírem, který zemřel v lednu 1990, k představitelům brutalismu v české architektuře. Jejich nejznámějším dílem byl vedle Thermalu návrh obchodního domu Kotva v Praze.

