Naplánovaný schodek rozpočtu musíme srazit. I za cenu rozpočtového provizoria, říká Skopeček

Uskupení Spolu a PirSTAN chtějí koaliční smlouvu podepsat do 8. listopadu. K jednotlivým postům se zatím vyjadřovat nechtějí, teď je na řadě debata nad společným vládním programem, zdůrazňují. Analytici a političtí komentátoři vidí případné jablko sváru v sociální oblasti, kde by se mohly střetnou pohledy konzervativní ODS a liberálních Pirátů. „O personáliích jsme doposud nemluvili,“ řekl Jan Skopeček (ODS) ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

