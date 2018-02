Stará kovová schránka nabídla nepřeberné množství dobových dokumentů a fotografií. Jako první ale světlo světa spatřil brk, kterým zřejmě byla část historických listin napsána.

Mezi nejdůležitější dokumenty patří listiny o dokončení původní stavby okresního muzea v Mostě a listina podepsaná jeho architekty, dodavateli a stavebníky.

Schránka ukrývala také tržní a hřbitovní řád, dobové noviny a historické fotografie zachycující původní, dnes už neexistující Most. Jedna listina se ale povaze těch ostatních vymyká, je to lékařský recept.

„Je to recept proti zápalu plic z roku 1832. Pravděpodobně ho považovali za velice účinný, proto ho tam dali. V tuto chvíli nejsem schopen přečíst jednotlivé složky receptury, jsou to nějaké latinské názvy a chemické vzorce,“ popisuje ředitel okresního archivu v Mostě Martin Myšička.

Schránka stará 135 let ukrývala mince, brk i dobové noviny. Našli ji pod soudní budovou v Mostě | Foto: Jan Beneš | Zdroj: Český rozhlas

A ještě jednu velkou vzácnost schránka obsahovala, kromě bankovek a mincí také fotografii tehdejšího spolku ostrostřelců. Zmínky o něm jsou v mosteckém archivu časté, jeho fotografii ale ani archiv ani muzeum nemá.

„Máme jejich jména, protože psali zápisy do knih, ale fotografii ne. Máme tady celý výbor toho spolku, je to opravdu něco echtovního,“ řekl Michal Soukup, ředitel oblastního muzea, kterému schránka i její obsah patří.

Radost má Soukup z mnoha fotografií někdejších radních a zastupitelů města i tvůrců tehdejší budovy soudu.

„Obrazový materiál nám poslouží pro rozšíření obrázků k dějinám města Mostu. Budeme se také snažit spojit další věci, které se v archivu nebo muzeu nacházejí, s tímto souborem. Řada těch fotografií nám ukazuje podobu lidí, o kterých toho jinak mnoho nevíme,“ dodal Soukup.

Schránka ukrytá pod soudní budovou

Velkolepá budova tehdejšího krajského soudu byla postavena koncem 19. století na místě starobylé renesanční radnice na 1. náměstí. Bylo v ní i vězení či báňský úřad. Fungovat začala 4. října 1883, kdy do posledního kamene byla vložena cínová schránka.

Objekt padl podobně jako celý starý Most za oběť těžby uhlí. Při demolici v roce 1977 kdosi schránku našel a odevzdal do muzea. Postupem let se ale třikrát stěhovalo a na schránku se zapomnělo. Vedení muzea ji tak znovu objevilo až nyní při inventuře depozitářů.

Muzeum v Mostě chce všechny její poklady podrobně prohlédnout a zrestaurovat. Návštěvníci by je mohli spatřit ve druhé polovině letošního roku.