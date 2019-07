Premiér se zdržel na summitu v Bruselu, jednání se Zemanem a Hamáčkem v Lánech se odkládá

Úterní setkání prezidenta Miloše Zemana s premiérem Andrejem Babišem z ANO a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem se odkládá. Uskuteční se zřejmě ve čtvrtek, uvedl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Schůzka se měla uskutečnit večer, Babiš se ale zdržel na summitu lídrů Evropské unie. Politici měli jednat o výměně ministra kultury. Aktualizováno Praha 17:26 2. 7. 2019 (Aktualizováno: 18:11 2. 7. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiére Andrej Babiš (ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Schůzka měla původně začít v 17.00, termín byl pak kvůli pokračujícímu summitu EU v Bruselu posunut na 20.00. Jednání Evropské rady se ale stále protahuje a premiér Andrej Babiš by do Lán nestihl dorazit.

Babiš: Kdyby ministři ČSSD odešli z vlády, znamenalo by to de facto předčasné volby Číst článek

„Setkání v Lánech se na žádost pana premiéra opět odkládá, uskuteční se pravděpodobně ve čtvrtek. O vývoji budeme informovat,“ upřesnil v úterý vpodvečer mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Babiš uvedl, že musí v Bruselu na summitu zůstat, protože se hlasování o klíčových pozicích v institucích EU odložilo kvůli jedné členské zemi. „Požádal jsem prezidenta o náhradní termín,“ dodal.

Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček má prý pro další odklad schůzky pochopení. „Vzhledem k tomu, že se jedná o objektivní důvod - neustále se protahující jednání summitu EU, tak ano,“ uvedl.

V Bruselu před summitem EU, kde prezidenti a premiéři evropské osmadvacítky vybírají vedení unijních institucí, český premiér řekl, že jednání v Lánech nebude jednoduché, ale určitě nechce „žádný konflikt, žádné žaloby“.

Spor o ministra kultury

Premiér Babiš chtěl prezidenta Miloše Zemana v Lánech přesvědčit, aby odvolal ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD.

Prezident je ten, kdo jmenuje a odvolává ministry, prohlásil Zeman. Předčasné volby ale nevyloučil Číst článek

Zeman ho odmítá odvolat z funkce už déle než měsíc. Sociální demokracie na jeho místo navrhla Michala Šmardu z ČSSD. Změnou na ministerském postu pak podmiňuje své další setrvání ve vládě.

Situace kolem ministra Staňka se vyhrotila minulý týden, než v neděli vypršel termín, do kterého ČSSD požadovala, aby byla výměna v čele resortu kultury vyřešena.

Zeman přitom nenaznačuje, že by se Staňka chystal odvolat, naopak avizuje, že se pokusí ministra usmířit s Hamáčkem.

Na otázku v rozhovoru pro Mf Dnes, zda místopředseda ČSSD Michal Šmarda někdy stane v čele ministerstva kultury, prezdient odpověděl: „Mám o tom velmi silné pochybnosti.“

Šmarda: Schůzky uvnitř ČSSD už jsou otrava, štve mě to. Jednoduchá výměna ministra se táhne měsíc a půl Číst článek

Hamáček mluvil minulý týden v souvislosti s počínáním prezidenta o tom, že Česko je na hraně ústavní krize. Na páteční schůzce se s Babišem dohodli na tom, že ČSSD počká na výsledek dalšího jednání premiéra s prezidentem. Hrad poté oznámil, že v úterý přijme v Lánech Babiše i Hamáčka.

Staněk v úterý na twitteru odmítl, že by stál za nynější krizí. „Je naivní se domnívat, že jsem to já, kdo stojí za současnou vládní krizí,“ uvedl. Napsal, že po jeho rezignaci a poté, co ji Zeman nepřijal, „se hrací pole přesouvá do rukou pana prezidenta, pana premiéra a předsedy ČSSD“. Je prý „iluzorní“ si myslet, že má „jakoukoli možnost toto dění ovlivnit“.

Ústava uvádí, že prezident odvolá člena vlády, jestliže to navrhne premiér, což Babiš učinil 31. května. Ústavní právníci Jan Kysela a Jan Kudrna se už dřív shodli na tom, že Zeman jedná protiústavně, když s výměnou ministra kultury otálí. Podle nich by měla hlava státu postupovat bez zbytečného odkladu.

Zeman naopak argumentuje tím, že ústava nestanoví prezidentovi pro odvolání ministra žádnou lhůtu.

Je naivní se domnívat, že jsem to já, kdo stojí za současnou vládní krizí. Jak jsem již uvedl mnohokrát: svou rezignaci (nikoliv demonstrativně) jsem podal k rukám premiera 20.5. a pan prezident ji nepřijal... — Antonín Staněk (@StanekAntonin) 2. července 2019