Policie obvinila jedenáct lidí za schvalování ruské invaze. Jako trestný čin vyhodnotila již 138 oznámení

Gazdík po útoku mačetou: Učiliště nevykazovalo abnormální problémy, rámy musíme promyslet

„Opatření samozřejmě zanalyzujeme, co by přineslo, co by odneslo. Znamenalo by to ne úplně malé náklady a ne úplně malé problémy při vstupu do škol,“ říká o bezpečnostních rámech Petr Gazdík.