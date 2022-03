Nedokončil učiliště, nemá rád EU a imigranty. Kdo je první Čech obviněný za schvalování ruské agrese

Na internetu schvaloval ruskou agresi na Ukrajině. A nejen to. Vyzýval lidi, aby ruské armádě pomáhali, a také k tomu, aby její tanky dojely až do Česka. Za to mu v krajním případě hrozí až tříleté vězení. Radiožurnál nyní zjistil, kdo je muž, jehož policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu jako prvního Čecha obvinili za veřejný souhlas s ruskou invazí na Ukrajinu. Most 5:00 11. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Osmadvacetiletého muže z Mostu obvinili policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu 2. března. Ilustrační foto | Zdroj: Reuters

Osmadvacetiletý muž, jehož jméno Radiožurnál zná, žije v severočeském Mostu. Po základní škole se snažil vyučit na střední technické škole, ale nešlo mu to. A jak vyplývá z jeho studijní karty, během studia přestoupil na jinou střední odbornou školu v pražských Hrdlořezích.

Pak se vrátil zpět na sever Čech. Výuku na učilišti v Mostu ale nedokončil. V roce 2017 pracoval jako skladník v hale v průmyslové zóně na Lounsku.

Na facebooku byl velmi aktivní, založil si nejméně tři profily a na nich sdílel podobná témata. Šířil zprávy dezinformačních webů namířených proti USA, NATO a Evropské unii. Třeba v březnu 2020 šířil fotografii, na které skupina lidí pálí evropskou vlajku.

Sdílel také několik zpráv namířených proti uprchlíkům a svůj vztah k migrantům projevil v lednu 2020, když expresivními výrazy napsal na facebooku, že jim všem přeje smrt.

Své radikální postoje vyjevil, už když si místo profilové fotografie dal kresbu lva a pod ní nápis spolku, který ministerstvo vnitra zařadilo mezi extremistické skupiny. Na sociálních sítích se hlásil k tomu, že poslouchá neonacistické kapely.

Už před válkou na Ukrajině šířil komentáře, které oslavovaly ruského prezidenta Vladimíra Putina. A jakmile 24. února ruská vojska napadla Ukrajinu, měl potřebu se k tomu veřejně vyjádřit.

Jak později zveřejnilo Městské státní zastupitelství v Praze, napsal na sociální síti: „… tak fanděme Rusům, doufejme, že dojedou až sem. Pokavaď sem dojedou, pomáhejte jim prostě jo, noste jim jídlo, noste jim vodu, zahrňte je kytkama.“ A pokračoval: „…Slováci, když uvidíte někde americký tanky nebo prostě jednotky NATO, tak to foťte, sdílejte veřejně, aby náhodou, kdyby o tom ruský velení nemělo informace, tak aby jim nevjeli do zad…“

Mluvčí státního zastupitelství Aleš Cimbala úryvky zveřejnil, aby varoval ostatní, co už je za hranou svobody projevu a co může být trestné.

Radiožurnál obviněného muže vypátral na sídlišti na okraji Mostu zrovna ve chvíli, kdy šel navštívit své rodiče. S rozhovorem souhlasil. „Já s vámi budu mluvit, jestli potřebujete něco vědět, ale jinde, nechci, abyste mě obtěžoval u rodičů,“ řekl a slíbil, že za čtvrt hodiny vyjádření poskytne.

Jenže vzápětí vyšel z panelového domu jeho otec a rozhovor ostře zarazil: „Co mu chcete? Co vám je do toho? Já už toho mám plný zuby! Přestaňte! Se*te na to. Já vám říkám, se*te na to, dokavaď je čas, než mi rupne v kouli! Jeďte pryč!“

Na otázku, proč jeho syn psal na facebooku takové komentáře o ruské invazi, odpověděl svérázně: „Protože je de*il!“ Pak odešel domů, ale po chvíli se vrátil a znovu důrazně varoval před rozhovorem.

Mindráky i fascinace silou

Podle oslovených psychologů mohou internetové komentáře obviněného muže souviset s jeho frustrací z vlastního neúspěšného života.

„Může mít mindráky, protože se nikde neuchytil. Asi ho fascinuje síla a přikloní se k tomu, kdo je silný,“ říká pro Radiožurnál forenzní psycholog Karel Netík a odkazuje na extremistické postoje obviněného muže.

„Důvodem může být i to, že žárlí na to, že se uprchlíkům pomáhá a jemu ne,“ uvažuje pro změnu psycholog Jeroným Klimeš.

Oba ale dodávají, že na detailnější analýzu by dotyčného museli poznat lépe.

Klimeš také upozorňuje na to, že takoví lidé většinou mívají antisociální poruchu osobnosti. „Je to druh psychopatie. Jsou to lidé, kteří upřímně nenávidí ostatní lidi. Je to poměrně malá skupina obyvatel, v celém Česku je jich do jednoho procenta, méně než sto tisíc,“ říká Klimeš. „Porucha ovlivňuje celý jejich život, všechny vztahy s lidmi.“

Meze svobody projevu

Osmadvacetiletého muže z Mostu obvinili policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu 2. března. Konkrétně ho viní z „popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia“.

O pět dnů později mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala zveřejnil stanovisko žalobců, ve kterém zdůraznil, že v tomto případu byla zvláštní pozornost věnována otázce svobody projevu a jejím limitům. „Tyto meze byly výrazně překročeny,“ konstatoval a dodal, že obviněný muž své příspěvky sdílel s velkým množství odběratelů.

„Projevy stíhané osoby dosahují vysoké míry společenské nebezpečnosti. Lze poukázat především na projevy podněcující veřejnost ke spolupráci s ruskou armádou, nabádání k rozšíření ozbrojeného válečného konfliktu, zintenzivnění války a schvalování válečné agrese jako nástroje spravedlnosti,“ napsal Cimbala.

Policie ale neřeší jen tento případ. Policisté se zabývají již zhruba třemi sty případy lidí a zjišťují, jestli i oni svými komentáři a příspěvky na internetu nepřekročily hranici svobody projevu.

Cimbala poukázal na obecná rizika internetu: „Prostředí internetu se stává doslova alternativním světem k světu fyzickému. Pro určitou míru nekontrolovatelnosti, ale i rychlosti sdílení informací, mnohdy může síť internetu sloužit k páchání trestné činnosti, která ovlivňuje široké množství dalších osob,“ zdůraznil.