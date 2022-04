Za schvalování ruské agrese si vyslechlo obvinění již 18 lidí. Policie eviduje na 700 oznámení

Počet obviněných za schvalování ruského vpádu na Ukrajinu nadále roste. Ke čtvrtku si takový verdikt policie vyslechlo již 18 lidí, serveru iROZHLAS.cz to potvrdil mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík. Dalších 173 případů policie vyhodnotila jako trestné činy, 53 z nich se týká právě schvalování agrese. Praha 11:47 21. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trestní řízení zahájila policie v 173 případech | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jen za měsíc duben sdělila policie obvinění sedmi lidem, od začátku války na Ukrajině jich tak stíhá 18. Mezi dalších 173 evidovaných trestných činů se podle Moravčíka řadí například nenávistné příspěvky na sociálních sítích, schvalování ruské agrese, ale i graffiti a zničené fasády.

„Tyto případy jsou označeny slovem ‚Ukrajina‘ a bezprostředně se týkají ukrajinské války. V 53 případech se jednalo o schvalování ruské agrese nebo adorování ruských vojsk a válečných zločinů. Podnětů k prověřování jsme dostali téměř 700,“ popsal policejní mluvčí Moravčík pro server iROZHLAS.cz.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) již na začátku dubna upozornil, že velká řada z trestních řízení se týká zneužívání situace ukrajinských uprchlíků. „Samozřejmě se to týká komplexně nejrůznější kriminality spojené s příchodem Ukrajinců do České republiky, v některých případech je to opravdu zneužívání (situace uprchlíků),“ komentoval s tím, že jde například o podvody s vízy, krádeže nebo kuplířství.

Trestných činů způsobených uprchlíky je podle ministra minimum.

Nejvyšší státní zastupitelství upozorňuje občany, že některé veřejné projevy podpory a souhlasu s útoky Ruské federace na Ukrajinu mohou být posouzeny jako trestný čin. Více v tiskové zprávě: https://t.co/iHmvCPGndf pic.twitter.com/u7mYnpBV2T — Nejvyšší státní zastupitelství (@NSZ_info) February 26, 2022

Hned po začátku války před schvalováním ruské agrese upozornil nejvyšší státní zástupce Igor Stříž. „Pokud by někdo veřejně – včetně demonstrací, prostoru internetu nebo sociálních sítí – vyjadřoval souhlas s útoky Ruské federace na Ukrajinu nebo v této souvislosti vyjadřoval podporu nebo vychvaloval čelné představitele Ruské federace, mohl by za jistých podmínek čelit i trestněprávní odpovědnosti,“ uvedl v tiskové zprávě.