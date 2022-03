‚Vodíková bomba je ideální řešení.‘ Politici Okamurova hnutí i komunisti oslavují Putina

„Putin je prostě borec, věřím, že se mu podaří odzbrojit ukrofašisty,“ napsal v pondělí na facebook zastupitel Bruntálu Daniel Makay z SPD. A navrhl použít při útoku na Ukrajinu vodíkovou bombu. „Z vojenskotaktického hlediska je použití těchto zbraní pro likvidaci vojenské techniky a zbraní ideálním řešením,“ zdůraznil s tím, že o tom něco ví, protože býval vojákem u raketového vojska. Makay je jedním z těch, jejichž veřejné komentáře už prověřuje policie.



A není jediný, komentáře oslavující ruského prezidenta Vladimíra Putina a jeho agresi píší nejen politici z SPD, ale i komunisté. Policie prověřuje už více než sto lidí.



Podle Nejvyššího státního zastupitelství jim hrozí v krajním případě až tříleté vězení. Praha 6:00 3. března 2022 Mezi prověřovanými je i i bývalý komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. Archivní foto | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Když Danielu Makayovi zavolal reportér Radiožurnálu, bruntálský zastupitel nejprve svá předchozí veřejná vyjádření z facebooku mírnil.

„To vůbec nebylo myšleno tak, jak to bylo prezentováno. To nebylo mířené proti Ukrajincům, ale proti ukrajinským fašistům,“ tvrdil 54letý člen SPD, jenž se živí jako opravář praček. A vodíkovou bombu podle svých slov navrhoval svrhnout jen na vojenskou techniku.

„Pokud se využije tato zbraň v místech, kde nejsou civilové, tak je to neúčinnější zbraň, zůstane tam velká díra a je klid,“ prohlásil politik.

Komentáře bruntálského zastupitele SPD na sociální sítí Facebook | Zdroj: Facebook

‚Západ k tomu Rusko dotlačil‘

Makay se neomezil jen na oslavu ruského prezidenta Vladimira Putina. Na facebooku vyzýval k ukončení sankcí proti Rusku, sdílel příspěvky o tom, že situaci na Ukrajině nevyvolalo Rusko a Putin, ale Západ v čele s Evropskou unií a USA.

Tvrdil také, že „Rusko nikdy žádnou válku nechtělo, ale bylo k ní dotlačeno“. „Rusko si musí hájit své zájmy, protože ono nechce mít Ukrajinu v NATO,“ uvedl zastupitel Makay.

Podle analytika Institutu pro politiku a společnost Romana Mácy, jenž se zabývá odhalováním dezinformací, jde o časté tvrzení dezinformátorů. „Rusko vyznává takový darwinistický přístup,“ reaguje Máca, „že ty slabší satelity bývalého Sovětského svazu nemají právo na samostatnou existenci a jejich budoucností je to, že budou pod nadvládou Moskvy. Vladimír Putin se snaží obnovit říši a rozšiřování NATO, kdy ty země utíkají od Putina a od Moskvy, vnímá jako agresi Západu. Přitom jde o svobodné rozhodnutí suverénních zemí, které ale Rusové jako suverénní nevnímají,“ řekl Máca Radiožurnálu.

Jakub Eberle z Ústavu mezinárodních vztahů doplňuje, že konflikt vyvolalo Rusko: „Je to proti mezinárodnímu právu a tentokrát se nepokouší hledat ani nějaké zdůvodnění. Je to čistá, agresivní, nevyprovokovaná válka.“

‚Co chcete dělat s fašistama?‘

Makay není jediný, kdo agresi v Rusku hájí nebo schvaluje. „Ať žije Putin… Schvaluji akci proti tyranům na Ukrajině,“ napsal v sobotu na facebooku další člen SPD Jiří Bolek z Karlovarska.

„Ano, je to správné, naprosto správné,“ zopakoval posléze v rozhovoru s reportérem Radiožurnálu. „Putina beru jako nejlepšího politika vůbec, který teď existuje, který to má v hlavě srovnané a ví, co dělá. Putin říkal demilitarizace, to znamená odzbrojit a zavřít. Nebo, co chcete s těma fašistama dělat?“

Také slova o fašistech jsou v příspěvcích dezinformátorů na sociálních sítích podle analytiků častá. „Je to úplný nesmysl. Na Ukrajině rozhodně nevládnou fašisté a není to v žádném případě země, která by se přibližovala tomu, co o ní říká Putin. Tohle je věc vyloženě z říše lží,“ říká Eberle. Podle analytika Mácy navíc Rusko svou agresí samo vyvrací, že by bojovalo jen proti nějakým fašistům, protože napadlo celou Ukrajinu. „Putin dokázal jako nikdo jiný svým útokem sjednotit ukrajinský národ ze západu i z východu,“ podotýká Máca.

Jděte do háje! Civilisté neumírají!

Jiří Bolek navíc tvrdí, že na Ukrajině nejde o válku, ale o osvobozování tamních lidí, a odmítal, že by při útoku umírali civilisti. „Neumírají tam!“ křikl. „Umírají jen vojáci a lidi, kteří jsou maximálně v různých skladech,“ tvrdil.

Z Ukrajiny přitom každý den přicházejí zprávy o dalších obětech mezi civilisty a podle OSN jich jen do úterý bylo zabito nejméně 136, včetně třinácti dětí. Například v neděli podle agentury AP zemřela v přístavním městě Mariupol po masivním ruském ostřelování šestiletá dívka.

Britská BBC přinesla zprávu, že poblíž obce Nova Kachovka nedaleko Chersonu se pod ruskou palbu dostala rodina v autě. Zemřelo pět lidí, včetně dvou dětí. „Ale jděte do háje! Neubližuje se obyčejným lidem!“ přesto trvá na svém Bolek.

Jak si vysvětluje, že vlády většiny zemí po celém světě ruskou agresi odsuzují? „Vlády se mýlí, jsou zkorumpované. Já se o politiku starám dlouho a umím předpovídat,“ doplnil.

Nakonec řekl, odkud své informace čerpá: „Ze zpráv, jenže ověřených. Většinou jsou to ty, které byly zakázané na internetu,“ zmínil minulý týden zablokované dezinformační weby. A na poznámku, že za schvalování ruské agrese může být trestně stíhaný, suše odvětil: „Tak mě zavřou, no a co.“

Předseda SPD Tomio Okamura na dotaz Radiožurnálu, co říká na veřejná vyjádření členů svého hnutí, neodpověděl. Jeho mobil vzala sekretářka, která nakonec poslala jen vyjádření, podle kterého SPD „odsuzuje invazi a agresi Ruské federace proti Ukrajině“.

Ještě minulý týden - před masivním útokem Ruska - přitom Okamura mluvil podobně jako Makay a Bolek. „Hnutí SPD považuje současné dění na Ukrajině za důsledek tlaku zpravodajských služeb pod taktovkou USA, Velké Británie a některých států NATO, které se snaží rozpoutat válečný konflikt mezi Ruskou federací a Ukrajinou,“ objevilo se 22. února na jeho facebookovém profilu.

‚Text nám tam dal někdo cizí‘

Pozoruhodný text vyšel den po invazi 25. února i na webových stránkách frýdecko-místecké komunistické strany.

Titulek „Ruská speciální operace na Ukrajině má obnovit globální strategickou stabilitu“ naznačoval, že jeho autor Putinově agresi fandí. Nyní už není možné článek otevřít, protože místní komunisté nechali stránky zablokovat a už se k němu neznají.

Kdo je autorem textu, není známo. Předseda místního sdružení KSČM Jakub Antoš dokonce tvrdí, že text jim na web někdo podstrčil. „Stránky nefungují, protože do nich někdo zasáhnul. Ten článek tam nějak sklouznul a nevím vůbec, jak se to tam dostalo. Nevíme, kdo to tam dával,“ řekl Radiožurnálu.

Webové stránky frýdecko-místecké komunistické strany s příspěvkem o "ruské speciální operaci na Ukrajině". | Zdroj: Webové stránky KSČM Frýdek-Místek

Antoš ujišťuje, že napadení Ukrajiny bylo podle něj momentem, kdy změnil názor na režim v Rusku a dnes je proti ruskému útoku. „Nemůžeme souhlasit s tím, co udělal nyní Putin,“ nechal se slyšet.

Oslavný článek vydal také další letitý komunista - Jaroslav Doubrava, jenž je nyní senátorem za hnutí Severočeši.cz. Pod titulkem „Rusko udělalo jediný možný a správný krok“ píše o „slizounech z NATO“, o „válečných štváčích z USA“ a o tom, že Vladimir Putin na Ukrajině „zachránil tisíce životů“. A to samé pak šířil na sociálních sítích.

Doubrava, který v minulosti obhajoval anexi Krymu, hájil uznání samozvaných separatistických republik na východě Ukrajiny a prokremelskými názory se nikdy netajil, přiznává, že článek psal.

Zdůrazňuje, že to ale bylo ještě před masivním ruským útokem - v době, kdy ruská armáda obsadila „jen“ území ukrajinského Donbasu.

Napadení celé Ukrajiny se mu prý nelíbí. „Nemyslím si, že je to šťastné řešení. Na druhou stranu si myslím, že Rusko bylo dohnané do situace, kdy už nemělo kam ustupovat, když už něco udělat muselo, ale nemyslím si, že to musela být zrovna taková akce,“ řekl.

Policie prověřuje desítky případů

Před schvalováním ruské invaze na Ukrajinu přitom v sobotu varoval nejvyšší státní zástupce Igor Stříž.

„Pokud by někdo veřejně včetně demonstrací, prostoru internetu nebo sociálních sítí vyjadřoval souhlas s útoky Ruské federace na Ukrajinu, akceptoval je či podporoval, nebo v této souvislosti vyjadřoval podporu nebo vychvaloval čelné představitele Ruské federace, mohl by za jistých podmínek čelit i trestněprávní odpovědnosti za trestný čin schvalování trestného činu, případně za trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia,“ uvedl.

A mluvčí NSZ Petr Malý následně doplnil, že to platí i pro veřejně činné osoby.

Podle Ondřeje Moravčíka z tiskového odboru Policejního prezidia v současnosti policisté prověřují už více než sto lidí, kteří na internetu chválí ruského prezidenta, případně souhlasí s ruskou agresí. „V současnosti nemám informaci o tom, že by byl kdokoliv obviněn,“ přiblížil Moravčík Radiožurnálu.

Jedním z prověřovaných je i bývalý komunistický poslanec a člen předlistopadového pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti Zdeněk Ondráček. „Obdivuji Putina za jeho trpělivost s tou ukrajinskou fašistickou chátrou…,“ napsal na facebooku.

Bývalý komunistický poslanec Zdeněk Ondráček patří k dlouhodobým obhájcům kroků Kremlu. Nejen svými slovy, ale i konkrétními kroky legitimizoval počínání Ruska ve vztahu k narušování územní celistvosti Ukrajiny. pic.twitter.com/pn1XlBuQc5 — CTHH MV (@CTHH_MV) February 28, 2022

Žádost Radiožurnálu o rozhovor odmítl a na dotazy v SMS nereagoval. Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám ho řadí mezi „hlásné trouby Kremlu“ a připomíná jeho cesty na okupovaný Krym a to, že se v roce 2019 účastnil oslav pátého vyhlášení samozvané Doněcké lidové republiky.