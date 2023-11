Černínský palác vystaví kondolenční knihu pro Schwarzenberga. K pietě se přidá i Sněmovna

Ministerstvo zahraničí vystaví kondolenční knihu k úmrtí bývalého ministra Karla Schwarzenberga v pondělí odpoledne a v úterý. Od odpoledne bude kondolenční kniha přístupná ve Sněmovně. Lidé budou mít možnost připojit podpis do čtvrtečního podvečera, sdělila mluvčí kanceláře dolní komory. Schwarzenberg, který zemřel v sobotu ve věku 85 let, byl také senátorem a poslancem. Praha 12:43 13. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ministr zahraničí a předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg | Foto: Ladislav Křivan | Zdroj: Profimedia

Na Černínském paláci v Praze, kde česká diplomacie sídlí, vlaje již od víkendu černá vlajka.

Ministerstvo v tiskové zprávě informovalo, že kondolenční knihu vystaví v pondělí od 14.00 do 16.00 a v úterý od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00. Úřad v neděli napsal, že Schwarzenberg inspiroval generace diplomatů a jasně ukazoval, co znamená být součástí Západu.

Ve Sněmovně bude kondolenční kniha v místnosti hned za vchodem do budovy dolní komory přiléhající k Malostranskému náměstí. Lidé, kteří budou chtít knihu podepsat, tak nebudou muset procházet bezpečnostní kontrolou.

Poslanci uctí Schwarzenbergovu památku v úterý v úvodu schůze minutou ticha, informovala předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Do voleb v roce 2021, před kterými oznámil odchod z politiky, byl Schwarzenberg nejstarším členem české Sněmovny.

Senát o víkendu oznámil, že ode dneška také připraví pietní místo, kde dostanou senátorky a senátoři příležitost přiložit svůj podpis ke kondolenčnímu dopisu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). V Senátu působil Schwarzenberg mezi lety 2004 a 2010.

„Na všech recepcích budou také umístěny smuteční tabule,“ avizoval v neděli Senát.