Schwarzenberg: Máme hlavu státu, která pracuje pro cizí mocnost. Zemana na Západě neberou vážně

Zpráva, kterou prezident Miloš Zeman svévolně šíří, aby podpořil Moskvu, není úplně pravda - právě to by v souvislosti s kauzou Novičok řekl zahraničním spojencům Karel Schwarzenberg, pokud by zastával funkci ministra zahraničí. O Novičoku, roli českého prezidenta v ruské propagandě a ‚propustinovských' stranách mluvil ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. DVACET MINUT RADIOŽURNÁLU Praha 18:19 7. května 2018

Česká protichemická jednotka podle Schwarzenberga musí vědět o všech jedech u nás, a to včetně Novičoku. Zdůraznil také rozdíl mezí zkoumáním jedů a jejich výrobou. „To, co pan prezident řekl, poškodilo Českou republiku a posloužilo zájmu Moskvy a Kremlu,“ vysvětluje s tím, že Česko má hlavu státu, která pracuje pro cizí mocnost.

„Ano, je vysoce inteligentní člověk. Sice jeho zábrany kvůli vývoji jeho nemoci mizí, ale je vysoce inteligentní člověk a ví, co dělá,“ odpověděl na otázku, zda Miloš Zeman o Novičoku mluvil záměrně. Uvedl také, že je prezident pro ruskou propagandu důležitý – když hlava státu něco prohlásí, tak se to bere vážně a ve všech médiích podává.

„Mimo našich sousedů a lidí v Evropě, co jsou politicky činní, nikdo na světě nemá tušení, kdo je Miloš Zeman. Zaznamenává ale, že prezident České republiky přiznal, že Novičok byl u nás vyráběn,“ vysvětlil s tím, že to je ta zpráva, které pronikne do větší části světa.

'Fialový pes na vesnici'

Na dotaz, zda neměl Andrej Babiš na slova prezidenta reagovat rychleji, Karel Schwarzenberg odvětil, že premiér v demisi má jiné starosti. „Kdybych byl zlomyslný, zeptal bych se, pro koho konec konců pracoval ve svém mládí – stavit se proti zájmům Moskvy pro něj také není lehký úkol,“ řekl.

Podle něj je úloha Miloše Zemana velká jak v rámci propagandy směřující dovnitř Ruska i ven k západním spojencům. „Nejdůležitější je pro Vladimira Vladimiroviče samozřejmě ruské obyvatelstvo, musí vypadat jako velký obránce ruských zájmů, že je pomlouván na celém světě a jen několik málo statečných, jako je český prezident, se mu postaví po boku a podpoří toho hrdinu ruských dějin,“ uvedl Schwarzenberg a dodal, že to je u diktatur nejdůležitější.

Zatímco na slova prezidenta reagovala mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí, západní politici výrok nekomentovali. Schwarzenberg řekl, že je Zeman u západních spojenců známý „jako na vesnici fialový pes a tudíž ho neberou vážně a cokoliv řekne, tak zaznamenají s úsměvem“.

Premiér v demisi Babiš se v pondělí sešel se šéfy zpravodajských služeb a řekl, že prezident závěry tajných služeb špatně pochopil a Novičok v Česku vyvíjen ani skladován nebyl. Podle Schwarzenberga se tím kauza blíží ke konci. „Škoda byla napáchána a teď se to může uzavřít,“ komentoval.

Na dotaz, zda by se celou kauzou neměla zabývat bezpečnostní rada státu, řekl, že neví, co by s tím měla rada udělat. „Měla by vydat prohlášení, že prezident republiky vydal naprosto zavádějící informace, nebo co? Co má proti propagandě bezpečnostní rada státu udělat?“

Řešení do budoucna?

Kauzou, kde hlava státu očividně poškodila zájmy České republiky, by se podle něj měla zabývat Poslanecká sněmovna.

„Myslím, že by se vláda měla jednoznačně vyjádřit, ne takové měkké vyjádření, jaké udělal teď pan premiér, že prezident nepochopil – to je blbost, moc dobře ví, co říká. Měli by říct: ‚Pan prezident nehájí naše zájmy, dělá svou vlastní politiku, která vyhovuje jeho ješitnosti a ve prospěch Ruské federace, neberte to jako vyjádření české vlády,’“ navrhl Schwarzenberg, jak podobným situacím do budoucna předejít.

Hlasitější proruské hlasy

Poslanec komentoval také účast Jaroslava Foldyny z ČSSD na sjezdu ruského nacionalistického klubu Noční vlci, v rámci nějž dával například rozhovory pro ruské dezinformační weby. „Já bych to nedělal, není to zakázané, ale kolega Foldyna někdy zastává velmi extrémní stanoviska, dělá to celý život a je to řekněme jeho nika v české politice,“ řekl.

Proruské hlasy na současné politické scéně jsou podle něj hlasitější. „Dnes už nemají zábrany. Už taky tím, že ty dvě proruské strany se berou vážně při jednání o vládě – ať už jsou to komunisté nebo Strana přímé demokracie. Obě jsou proputinovské strany a tím, že se s nimi jedná o vládních záležitostech, jen posilují,“ vysvětlil.

To, že se do vážné politické debaty v Česku dostávají témata jako referendum o vystoupení z Evropské unie nebo NATO, považuje za nebezpečný populismus a demagogii. Podle něj by to byla sebevražda České republiky.

