Schwarzenbergovu rakev vystaví v kostele Maltézských rytířů od středy do pátku odpoledne

Rakev bývalého šéfa diplomacie, poslance a senátora Karla Schwarzenberga bude pro veřejnost vystavena v pražském kostele Maltézských rytířů Panny Marie pod řetězem od středy 6. prosince do pátku 8. prosince vždy od 12.00 do 22.00. Čestnou stráž u uzavřené rakve budou držet skauti a členové armády, sdělil Suverénní řád Maltézských rytířů. Poté budou ostatky převezeny do katedrály svatého Víta na sobotní pohřeb se státními poctami.

