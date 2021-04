Statistický úřad chce prošetřit, proč nefungoval systém pro sčítání lidu. Audit ale zatím nezadal

Český statistický úřad zatím nezadal audit, který by prošetřil výpadek systému pro sčítání lidu z minulého týdne. Teď se soustředí na fungování samotného sčítání. Radiožurnálu to řekl člen řídícího výboru projektu Libor Svoboda. Až podle auditu by se určila případná pokuta pro dodavatelskou firmu OKsystem. Praha 18:31 3. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Proč systém pro sčítání lidu nefungoval chce Český statistický úřad prověřit auditem | Zdroj: Repro iROZHLAS

„Vlastně jsem skončil hned na druhém kroku při zadávání adresy, kde nefungoval našeptávač. Ať jsem tu adresu s trpělivostí zadával jakkoliv, aby ten našeptávač měl čas dohledat adresu třeba podle ulice nebo města, tak se ukázalo, že to nefunguje,“ popsal Radiožurnálu Martin Couf.

Podobně jako tisíce dalších se před týdnem marně snažil vyplnit formulář pro sčítání lidu. Systém začal mít potíže už po šesté hodině ráno. Téměř celý den pak zůstal vypnutý.

Problém byl podle předsedy Českého statistického úřadu Marka Rojíčka v našeptávači adres, který zájem lidí nezvládal.

Dodavateli teď hrozí pokuta. „Ve smlouvě máme nastavené poměrně vysoké sankce za nedostupnost toho systému. Je to tam počítáno za každých patnáct minut nedostupnosti,“ řekl Rojíček v neděli ve vysílání Radiožurnálu.

„Každých těch patnáct minut znamená v podstatě pokutu 20 tisíc, takže jakmile s nimi budeme mít na konci měsíce akceptační řízení, budeme tu záležitost samozřejmě řešit.“

Co se přesně stalo a jaký podíl na tom má dodavatel OKsystem, chtějí statistici prověřit. „Český statistický úřad audit zadá v nejbližším týdnu. Začal na tom pracovat, ale ještě ho nezadal. My se s dodavatelem asi nelišíme v názoru, že se chyba stala a ani v tom, že je třeba se co nejdříve dobrat té příčiny,“ nastínil člen řídícího výboru projektu Libor Svoboda.

Zakázka za desítky milionů

Společnost OKsystem by za systém měla dostat přes 30 milionů korun. Český statistický úřad zatím zaplatil část sumy – například za navrhování systému nebo jeho testování. Celou sumu by firma měla inkasovat až po skončení sčítání a vyhodnocení funkčnosti systému.

Při výpadku ale ředitel společnosti Vítězslav Ciml Radiožurnálu řekl, že vyhodnocení chyb nějaký čas zabere. „Analýza bude určitě trvat nějakou chvíli, protože nikdo neanalyzoval, kde nastala ta chyba. Teď byla veškerá síla napnutá k tomu, aby se ten systém, co nejrychleji spustil.“

Deníku N vedoucí marketingu firmy OKsystem Samuel Valenta sdělil, že společnost zatím nevnímá vlastní pochybení jako příčinu několikahodinového výpadku.

Online sčítání bylo kvůli výpadku prodlouženo do 11.května, neprobíhá ale bez zádrhelů. Deník Právo v sobotu napsal, že statistici řeší další potíž - do online sčítání se kvůli starším průkazům nedostane asi 20 000 lidí.