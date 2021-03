Šéf statistického úřadu: Pokud lidé sčítání vyplňovali a systém spadl, budou muset začít od začátku

Po deseti letech mělo v sobotu začít sčítání lidu. Český statistický úřad se ale potýká s technickými problémy, a sčítání tak zatím nefunguje. Kdy bude systém opět fungovat, není jasné, jak v rozhovoru pro Radiožurnál připustil šéf úřadu Marek Rojíček. Navíc pokud lidé zrovna sčítání vyplňovali a systém jim spadl, budou muset začít od začátku. Praha 10:28 27. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček | Zdroj: Český statistický úřad

Systém evidentně nefunguje tak, jak má. Co se stalo?

Několik tisíc formulářů občanů bylo úspěšně vyplněno a odesláno. Kolem šesté hodiny jsme začali zaznamenávat problémy, které nabíhaly postupně. Ti, co vyplňovali formuláře, je ještě úspěšně odeslali a těm dalším se tam již nedařilo přihlásit.

Poté jsme preventivně formulář odstavili a uzavřeli. Dali jsme tam hlášku, že systém dočasně nefunguje a v tuto chvíli technici pracují na tom, aby zjistili přesnou příčinu, abychom to mohli opět zprovoznit. Hlavně bych chtěl říci, že mě to velice mrzí, ale snažíme se, abychom systém zprovoznili co nejdříve.

Jak dlouho by ten výpadek mohl trvat?

Nechci spekulovat, nikdo mi to teď nebyl schopen říct. Ale jakmile bude systém zprovozněn, určitě dáme vědět a dáme informaci občanům.

Už se z toho trochu stává tradice. Vzpomínáme na spuštění e-shopu s dálničními známkami - také tam byly problémy. Následně i v registračním systému na očkování. Všechno bylo za nějaký čas odladěno. Teď tedy sčítání lidu. Stihl se před výpadkem někdo registrovat? Mluvil jste o několika tisících formulářích.

Bylo to několik tisíc formulářů, které byly vyplněny a úspěšně odeslány. Formuláře, které byly odeslány, kde občané viděli hlášku, že formulář byl odeslán, tak ty jsou v pořádku uloženy a vůbec se jich to netýká. Problém je skutečně s těmi, kteří se teď nemohou nově přihlásit do systému. Velmi mě to mrzí, nepřáli jsme si to. Bohužel ta situace nastala a teď to intenzivně řešíme.

To si, pane předsedo, zřejmě nepřál nikdo. Když někdo registraci započal a v průběhu vyplňování formuláře to spadlo, je někde rozepsaný formulář uložený? Pokud bychom se k němu chtěli vrátit, jde to zpětně zkontrolovat?

Ne. Pouze pokud si občané v průběhu vyplňování formuláře uložili pod heslem, tak by se potom k němu mohli vrátit. Jinak v průběhu vyplňování není formulář ukládán. Je uložen až po odeslání. Pokud nastala situace, že občané formulář vyplňovali a spadlo jim to v průběhu vyplňování, tak se bohužel budou muset - až systém naběhne - přihlásit znovu a ten formulář vyplnit.

Zabezpečení dat

Do formuláře máme vyplnit číslo občanského průkazu nebo kde, jak a s kým bydlíme. Jak má úřad data zabezpečená, aby se k nim nikdo další nedostal?

Data z formulářů se ukládají na zabezpečených serverech, takže nehrozí, že by se k nim někdo dostal. Konkrétní identifikátory potom slouží k propojení s ostatními databázemi a registry státní správy a k odstranění případných duplicitních formulářů. Poté jsou identifikátory odstraněny, takže tam nezůstává žádná individuální informace ani o tom, kdo přesně s kým sdílí domácnost.

Když se nebudeme s něčím vědět rady, na koho se můžeme obrátit?

Základním nástrojem jsou naše webové stránky www.scitani.cz, kde jsou dostupné všechny informace. Případně fungují i naše kontaktní linky, kde máme více čísel. Doporučuji 253 253 683. Je také možné využít naši e-mailovou adresu dotazy@scitani.cz.

Před deseti lety při zahájení posledního sčítání byla infolinka přetížená. Dovolal se na ni zhruba každý desátý. Posílili jste letos tým pracovníků, aby se to nestalo?

Ano. Kontaktní centrum je nastaveno tak, že flexibilně reaguje na počet dotazů občanů. To znamená, že pokud nastane situace, že víme, že občané budou volat ve větší míře, tak se flexibilně informační linky posilují.