Statistici se připravují na Sčítání lidu, domů a bytů. Formulář bude možné vyplnit online

Kuřecí řízek, kapr nebo vinná klobása? Na štědrovečerním stole vede u dětí řízek - a stále častěji mají 24. prosince k večeři jiné druhy ryb než kapra. Ukazují to výsledky takzvaného Minisčítání Českého statistického úřadu, ve kterém od října do poloviny prosince odpovídalo 19 tisíc dětí. Teď se ale statistici připravují na daleko větší projekt, příští rok v březnu začne Sčítání lidu, domů a bytů. Praha 14:41 24. prosince 2020

Sčítání bude povinné pro všechny občany, včetně těch, kteří žijí v Česku jen přechodně. Formulář ale půjde vyplnit i online a zabere to méně času.

„V tom formuláři začínáme tak, že člověk uvádí své obvyklé bydliště, jestli bydlí sám, nebo s rodinou. Pak se ptáme na vzdělání, zajímá nás stupeň vzdělání, zda jsou to ekonomicky aktivní lidé, zaměstnanci, podnikatelé a podobně,“ popisuje pro Radiožurnál některé z otázek v novém formuláři předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Část dat získají statistici z veřejných databází, vyplnění formuláře tak zabere méně času.

„To sčítání, pokud ho porovnáme se sčítání před 10 lety, má zhruba poloviční rozsah otázek, určitě by vyplnění mělo být jednodušší. Dotazník by u jednočlenné domácnosti měl zabrat asi 15 minut.“

Sčítání lidu, domů a bytů začne 27. března, nejprve jen on-line. Komisaři s papírovými formuláři začnou zbylé domácnosti obcházet v polovině dubna. Statistici vyzývají, aby lidé formuláře vyplnili přes internet, říká ředitel odboru statistik Robert Šanda.

„Snažíme se o to, aby zpracování bylo co nejvíce automatické. Velmi to záleží na tom, kolik formulářů vybereme elektronicky a kolik v listinné formě. Skenování totiž zabere měsíce.“

Při odeslání formuláře online je - stejně jako v papírové podobě - nutné kvůli kontrole vyplnit osobní údaje. Samotná data z formulářů ale budou anonymní, ujišťuje Šanda.

Anonymizovaná mikrodata

„Finálním produktem jsou anonymizovaná mikrodata. Nejsou tam žádné údaje, podle kterých by se daná osoba dala identifikovat. Jsou to odpovědi za ta jednotlivá pozorování, která se pak dají mezi sebou libovolně kombinovat.“

Díky tomu můžou statistici jednotlivé skupiny porovnávat.

„Lze tam provést v podstatě libovolné kombinace, které jsou smysluplné. Například můžeme sledovat, jak se ženy vysokoškolačky uplatňují na manažerských pozicích ve srovnání s muži, také v jakých regionech, v jakých odvětvích. Lze z toho vyčíst spoustu věcí, které při prvním pohledu na formulář nejsou zřetelné.“

Sčítání má přinést nové informace třeba o bydlení nebo rodinách Čechů, které se nedají jinak zjistit, dodal předseda statistického úřadu Marek Rojíček.

„Co si myslím, že bude velmi zajímavé, bude otázka bydlení. To znamená, jak lidé skutečně bydlí, protože to se může v mezičase proměňovat. Zjistíme například, kolik je singles lidí.“

A data pomůžou taky při plánování dopravy.

„Ptáme se, jak často dojíždí, na dopravní prostředek, přičemž lze zvolit i kombinaci. Z toho se pak modelují dojížďkové proudy.“

Data z formulářů budou statistici vyhodnocovat několik měsíců, výsledky mají zveřejnit ke konci roku 2021.