Sčítání obyvatel už běží normálně. ‚Robot při testování nedokázal nasimulovat lidi,‘ řekl šéf statistiků

Sčítání lidu v sobotu začalo dramatičtěji, než Český statistický úřad předpokládal. Od osmi ráno do pěti odpoledne totiž vůbec nebylo možné formuláře vyplňovat. Úřad to vysvětloval přetížením serverů. Od sobotního večera až do nedělního rána online sčítání běží opět prakticky bez problémů. Předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček v neděli Radiožurnálu řekl, že robotické zadávání adres při testování nedokázalo nasimulovat lidský faktor. Praha 9:48 28. března 2021

Běží už systém hladce?

Ano, v tuhle chvíli běží hladce. Samozřejmě zátěž je v průběhu nočních a brzkých ranních hodin nižší. Ale běží to bez problémů. K osmé hodině ranní máme úspěšně zpracováno téměř 300 000 formulářů od občanů.

Poslechněte si rozhovor Petra Krále s předsedou Českého statistického úřad Markem Rojíčkem o problémech při startu sčítání lidu

Brzkých ranních hodin... Sobotní výpadek byl způsobený, jak jste sám řekl, závadou modulu pro vyplňování adres, takzvaným našeptávačem. Ten před ostrým spuštěním otestovaný nebyl?

Modul byl testován. Kromě toho, že to testoval dodavatel, tak jsme měli najatou ještě externí testovací firmu. Byly tam nějaké výkonnostní a penetrační testy. Bohužel se nepodařilo nasimulovat - a nikdo neupozornil na to, že tam může být potom problém – chování lidského faktoru.

To znamená, tam bylo testováno sice zadávání adres, ale robotické zadávání adres nedokázalo nasimulovat to, že v jednu chvíli desítky tisíc lidí zadávají ručně adresu a každý vypsaný znak znamená nějaký dotaz do databáze. Takže tohle testy nenasimulovaly. Byla to jednoznačně chyba na straně dodavatele. A to způsobilo přetížení celého systému, i když to nebylo ještě na špičkové hodnotě z hlediska počtu přihlášených uživatelů.

Co vám na to dodavatel řekl?

Samozřejmě jsme s dodavatelem komunikovali. Snažil se na tom celý den pracovat, odstraňovat chyby. Budeme ještě zpětně řešit, kde přesně se stala chyba, proč se to nepodařilo nasimulovat a podobně. Ale včerejšek byl věnován odstraňování chyb. Musím říct, že večer byly ještě dílčí problémy, ale systém už běžel, byť zpomaleně a byť máme hlášené nějaké dílčí problémy některých občanů, kterým se nepodařilo dokončit vyplnění.

Ale je pravda, že to bylo způsobeno hlavně tím, že lidé, kteří se během včerejška nemohli přihlásit, tak čekali ve frontě a ve chvíli, kdy byl systém spuštěn, tak se tam všichni najednou vrhli. Takže zhruba dvě hodiny po spuštění byl obrovský nával a systém to sice zvládal, ale velmi pomalu. Pak už se situace někdy po osmé hodině večerní začala zase uklidňovat.

S návalem jste nepočítali? Pravda, Češi obvykle všechno nechávají na poslední chvíli, teď se začali zřejmě hromadně účastnit sčítání najednou. Opravdu neproběhl žádný zatěžkávací test, který by tohle případně mohl vyloučit?

Samozřejmě jsme počítali, že bude nějaká špička na začátku, a také jsme počítali s tím, protože Češi mají tendenci nechávat věci na poslední chvíli, že určitě bude špička na konci. Ale pravdou je, že pokud by nedošlo k chybě na vyhledávání adres, systém by si s tím poradil.

Bohužel chyba, která generovala i přetížení ve večerních hodinách, způsobila potom celou tu situaci. To znamená, pokud by zatížení bylo rovnoměrnější nebo tak, jak bylo očekávané, tak by chyby a problémy v systému nevznikaly.

20 000 za každých 15 minut

Aplikaci dodala statistickému úřadu firma OKsystem. Už jste s nimi řešili ten problém, budete po něm chtít nějakou pokutu? Případně jakou?

Určitě. Máme ve smlouvě nastavené poměrně vysoké sankce za nedostupnost systému. Je počítáno za každých 15 minut nedostupnosti dvaceti tisícová pokuta. Takže budeme celou záležitost pochopitelně řešit, jakmile budeme na konci měsíce mít akceptační řízení.

Říkal jste dvaceti tisícovou pokutu?

Za každou čtvrthodinu, to znamená 80 tisíc za hodinu za nedostupnosti.

Proč jste vůbec firmu OKsystem vybrali, když se jí například ministerstvo práce a sociálních věcí snažilo hodně dlouho jako svého dodavatele softwaru vyměnit?

Ta firma měla nějaké problémy u jiných zakázek. Měli jsme standardní otevřené výběrové řízení, kde jsme měli nějaké parametry na kvalifikaci dodavatelů a podobně. To všechno firma OKsystem splnila a vyhrála. Čili nemáme možnost situaci nějak ovlivnit, bylo to zcela otevřené výběrové řízení.

Online sčítání má podle původního harmonogramu trvat do 9. dubna. Už večer jste ale naznačil, že by termín mohl být prodloužen. Už víte, do kdy bude možné formuláře na webu vyplňovat?

Oznámíme to v řádu dnů. Pořád ještě občané mají čas ve standardním termínu až do 9. dubna. Uvidíme teď i podle vyplněnosti formulářů, jak to poběží. Ale skutečně jsme připraveni a je velmi pravděpodobné, že to prodloužíme i o delší časový úsek. Ale přesnou informaci teprve poskytneme. Musíme o tom také jednat s dodavatelem.