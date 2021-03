‚Stejně jako dálniční známky nebo registrace k očkování.‘ Opozice kritizuje problémy se sčítáním lidu

Opoziční politici kritizují sobotní selhání systému pro elektronické sčítání lidu. Připomínají problémy se systémem pro prodej elektronických dálničních známek, který byl loni po svém spuštění většinu prvního dne mimo provoz, nebo lednovou registraci k očkování proti nemoci covid-19. Tu provázely výpadky systému a zpožďování sms zpráv s registračními údaji. Praha 16:10 27. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obnovení funkce systému očekává statistický úřad v sobotu odpoledne. | Zdroj: Český statistický úřad

Sčítání začalo oficiálně o půlnoci v noci na sobotu, ráno ho Český statistický úřad (ČSÚ) kvůli přetížení pozastavil. Formuláře by měl úřad znovu zpřístupnit odpoledne.

Elektronické sčítání lidu opět funguje. Systém měl od rána výpadek kvůli chybě v modulu Číst článek

„Pád webu pro sčítání lidu jen neslavně uzavřel černý týden Digitalizace Česka. Ten začal hrozbou, že asi spadnou kvůli zanedbané údržbě základní registry, pokračoval smutným zjištěním, že se sčítání ptá na údaje, které stát dávno má,“ uvedl místopředseda ODS Martin Kupka. Po zkušenostech s registrací na očkování a s pořizováním elektronických dálničních známek sobotní výpadek podle Kupky naznačuje, že je stát nepoučitelný.

Základními registry, které slouží k výměně dat mezi úřady, se bude v pondělí zabývat vláda. Ministerstvo vnitra tento týden uvedlo, že jsou v kritickém stavu. Mezi hlavní problémy patří jejich nedostatečné financování, podle ministerstva chybí zhruba 750 milionů korun. Sobotní problémy se sčítáním s registry podle vnitra nesouvisí.

Česko zařadilo zpátečku

Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana se ukazuje, že státu chybí odbornost v digitalizaci. „Kdyby se to stalo poprvé, tak by chtěl být člověk i shovívavý a dalo by se říct - stane se. Ale v České republice je to ‚stává se‘, a to pokaždé. Dálniční známky, registrace do očkovacího sytému, teď sčítání lidu,“ uvedl předseda.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že státní správa každým dnem dokazuje, že Česko není „země budoucnosti“. „Sebelepším marketingovým sloganem se nezakryje skutečnost, že jsme naopak zemí, která zařadila zpátečku a couvá, seč jí síly stačí,“ dodala Pekarová.

Šéf statistického úřadu: Pokud lidé sčítání vyplňovali a systém spadl, budou muset začít od začátku Číst článek

Podle předsedy SPD Tomia Okamury výpadek potvrzuje, že elektronická komunikace státu pod vedením současné vlády dlouhodobě selhává. „Je jedno, zda šlo o prodej dálničních známek či registry zájemců o očkování - cokoli v oblasti informačních technologií, co stát spustí, kolabuje a je nefunkční, uživatelsky nepřívětivé a hlavně předražené,“ uvedl Okamura. Za současné vlády podle něj postoupila elektronizace státní správy jen minimálně.

Do sčítání se zatím nelze přihlásit ani jedním z možných způsobů. Předseda úřadu Marek Rojíček řekl, že ČSÚ první problémy zaznamenal okolo 6.00 ráno, ještě předtím stihli lidé odeslat několik tisíc formulářů. Úřad systém pozastavil v 8.15. Příčinou výpadku je závada modulu pro vyplňování adres, která způsobila zahlcení databázových serverů a přetížení systémů. Výpadek nezpůsobil počet přihlášených lidí, kteří se chtěli sčítání zúčastnit. Mluvčí sčítání Jolana Voldánová později uvedla, že by formuláře měly být znovu zpřístupněny v sobotu odpoledne.

Formulář má být možné vyplnit na webu, nebo v mobilní aplikaci Sčítání21. Ti, kteří se nesečtou online, budou od 17. dubna do 11. května vypisovat papírové tiskopisy. Dostanou je na většině pošt nebo od sčítacích komisařů. Náklady na letošní sčítání včetně přípravy a vyhodnocení mají podle dřívějších informací dosáhnout 2,23 miliardy korun.