Rodiče, kteří sdílí fotky dětí, nedomýšlejí následky. Obrázky se můžou stát pornografií i ovlivnit vztahy

Chtějí ukázat, jak jejich dítě roste, co všechno už umí nebo jen sdílejí fotky třeba z rodinné dovolené. Rodiče, kteří dávají záběry svých dětí na sociální sítě, ale nedomýšlejí případné následky. Kromě jiného totiž nevědomky poskytují velmi citlivý materiál lidem, kteří šíří dětskou pornografii. Zveřejňování choulostivých fotografií potomků rodiči navíc může později ovlivnit i vzájemné vztahy. Praha 17:15 20. září 2022

Herečka a modelka Olga Plojhar na instagramu ráda ukazuje svůj život a rodinu. Třeba dovolenou s manželem a rok a půl starou dcerou Lottou nebo jak s Lottou přesazuje kytky na zahradě. Její zahradu zná dvacet tisíc lidí, kteří ji na instagramu sledují.

Sedíme na lavičce a Olga popisuje, jak si s manželem nastavili pravidla pro sdílení Lotty na instagramu.

„On je v tom právě benevolentnější, zrovna nad tím nepřemýšlí, on by dal klidně cokoliv. Když už tam něco dává, tak většinou dává víc dceru a víc její portréty a její obličej než já,“ říká Olga.

Na druhou stranu i sama Olga už sdílí snímky a videa dcery víc, než když se narodila. Je si ale jistá tím, že určité hranice nepřekročí.

„Rozhodně bych ji nedávala, jak se zrovna pokakala nebo jak křičí. Vlastně jsem z ní nechtěla dělat nějakou karikaturu nebo ji zesměšňovat. To nemám ráda u malých dětí, kdy samy nemůžou rozhodnout, že tuhle fotku chtěj dát,“ dodává.

Respektování intimity

Ve skupinách na facebooku, kde rodiče ukazují své děti, ale během pár kliknutí uvidíte polonahá miminka na přebalovacích pultech, na nočníku nebo v záchvatu vzteku. Sdílení fotek a videí na sociálních sítích přitom může časem ovlivnit psychiku dítěte.

Snímky totiž může někdo objevit v době, kdy bude batole z fotografií už v pubertě.

„Je pro ně důležitý jejich sebeobraz mezi vrstevníky. Někdo z vrstevníků by mohl nějakou starší fotku objevit, někam nasdílet. To dítě by prostě nechtělo, aby ho jeho vrstevníci viděli v tom a v tom věku a v té podobě,“ upozorňuje psychoterapeut Michal Kniha, který se věnuje dospívajícím.

Podle psychoterapeuta Knihy by měl rodič respektovat hranice intimity dítěte a taky si zkusit představit, jak by mu bylo, kdyby byl v takové situaci sám.

„Byl bych já v pohodě jako rodič, kdyby mě takhle vyfoceného dal někdo na síť? A pokud si řeknu, že jo, tak je to asi v pohodě, i když nějaká rizika asi stejně jsou, a pokud bych řekl ne, do půl těla bych tam být nechtěl, tak bych do toho nešel,“ snaží se Kniha přiblížit, jak posoudit co sdílet, a co už ne.

Pedofilní fóra

Sdílení fotek a videí s dětmi na internetu v sobě ale skrývá ještě daleko větší nebezpečí, snímky se můžou objevit na stránkách s dětskou pornografií.

„Setkávali jsme se s tím, že na fórech, které se nacházely na brazilských serverech, kolovaly fotografie našich českých malých dětí, často miminek ve věku jeden až dva tři roky, když se koupaly,“ varuje mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

„A jenom z toho důvodu, že jejich rodiče tu fotografii vystavili na svůj facebookový profil a na těchto fórech často pedofilně zaměřených, nebo s pedofilní komunitou, se ty fotografie objevovaly,“ dodává.

Česko je podle Moravčíka sdílením fotek dětí už ve světě nechvalně vyhlášené.

„Téměř nikde na světě ženy tak ochotně nesdílejí fotografie svých malých dětí, jako tomu je v České republice,“ uzavírá Moravčík.