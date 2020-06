Pro vyzvednutí receptu stačí občanka. Pokud chtějí, mohou se lidé z lékového záznamu odhlásit

Pro vyzvednutí léků na předpis v lékárně od pondělí stačí občanský průkaz nebo pas. Podle prezidenta České lékárnické komory Aleše Krebse to zjednoduší a zrychlí jejich výdej. Naplno se také spouští sdílený lékový záznam. Lékaři nebo lékárníci uvidí seznamy léků, které lidé užívají. Pacient by tak neměl dostat lék, který by byl k jeho dalším lékům nevhodný. Rozhovor Praha 9:47 1. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Jaká očekávání máte od vyzvedávání léků na občanku nebo pas. Má to i nějaké výhody z pohledu pacienta?

Zcela nepochybně. Zejména u pacientů, kteří mají předepsané větší množství léků nebo mají větší počet receptů, tak se systém vyzvedávání zrychlí. Je stále poměrně velká část pacientů, kteří se špatně orientují ve svých mobilních telefonech, a je pro ně velký problém najít jednotlivé SMS zprávy s kódy pro přístup k elektronickým receptům, takže jim to život nepochybně zjednoduší.

Tohle bylo řešitelné tak, že starší pacient přeposlal textovou zprávu svému dítěti či vnukovi, případně v době pandemie koronaviru nechal zprávu od lékaře poslat rovnou svým mladším rodinným příslušníkům, kteří lék mohli vyzvednout. To už ale asi teď zřejmě nebude možné?

Myslím, že to bude možné stejně jako před touto situací. Funkcionalita načtení přes občanský průkaz nebo pas je nadstavba ke stávajícímu sytému. Žádný z přístupů, který existuje doteď, se nemění. Je to nadstavba, která vše zjednoduší. Je velký rozdíl, jestli například někdo při pěti receptech musí načíst pět jednotlivých kódů, nebo stačí jeden občanský průkaz na to, aby se načetlo všech těch pět receptů. Takže zjednodušení to je.

Jsou na to lékárny technicky připraveny? Museli jste třeba pořizovat nové čtečky?

Z hlediska čteček to nutné nebylo. Stačí k tomu ty, které máme dnes. Museli jsme inovovat naše softwary, což ale naše firmy zvládly už v průběhu dubna. Byli jsme na to připraveni a jsme na to připraveni i dnes.

Odhlášení z lékového záznamu

Jak nahlížení do seznamu léků bude konkrétně v lékárnách fungovat? A jak dlouho bude lékový záznam přístupný?

Lékárníkům je lékový záznam přístupný jeden rok zpětně. To znamená od dnešního data (pondělí 1. 6.) jeden rok zpět. Je to vcelku jednoduché. Při osobní přítomnosti pacienta v lékárně, tedy při výdeji léků konkrétnímu pacientovi, se můžeme do lékového záznamu podívat.

Nebo pokud si pacient vyžádá konzultaci, tedy že bychom zjistili z lékového záznamu hlubší problém, který je potřeba řešit delší dobu, tak s ním můžeme provést i konzultaci. A v takovém případě se k tomu lékovému záznamu dostaneme.

Lze to využít i při výdeji léků bez lékařského předpisu. Nemalá část pacientů si totiž nepamatuje všechny své léky, které užívají. A v takovém případě lékový záznam pomůže k tomu, aby pacient nedostal v lékárně lék, který by byl k jeho dalším lékům nevhodný.

A když si někdo nebude přát, abyste do toho seznamu viděli, co bude pak?

Pacient může z lékového záznamu vystoupit, respektive může omezit přístupy zdravotníků prostřednictvím své datové schrány. Musel by státní správě poslat zprávu přes datovou schránku nebo dopis na Státní ústav pro kontrolu léčiv, kde je potřeba mít ověřený podpis, nebo prostřednictvím aplikace, kterou spravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Když si ji nahraje, tak díky ní může z lékového záznamu vyreklamovat, omezit nebo změnit přístupy zdravotníků.