Se Slovenskem teď jednat nemůžeme. Neshodneme se v základních otázkách bezpečnosti, říká Lipavský

Rozhovor Praha/Bratislava 12:31 7. března 2024

Aktuální rozpory mezi Prahou a Bratislavou někteří označují za nejzávažnější v historii. Souhlasíte s takovým názorem?

Nedokážu to hodnotit historicky. Ani nevím, jestli to je důležité. Pro mě jako ministra zahraničních věcí je důležité, že česká vláda dala jasně najevo, že v otázkách bezpečnosti nejsme připraveni ustupovat.

Dali jsme jasně najevo, že se cítíme být součástí západního společenství, protože příčina, proč vláda došla k rozhodnutí, že odložíme mezivládní konzultace mezi Českem a Slovenskem, spočívá v tom, že naše pohledy na ruskou agresi proti Ukrajině se diametrálně rozchází.

K tomu rozhodnutí přerušit mezivládní konzultace se slovenskou vládou: Jak dlouho se rodilo? Zvažovali jste nějaké jiné varianty?

Já myslím, že jsou dvě roviny. Jedna rovina je nějakých osobních pohledů jednotlivých ministrů, kteří již delší dobu vnímali třeba rétoriku pana premiéra Fica – každý český občan se s tím může lehce seznámit v médiích – a potom je ta rovina politická, kdy jsme tu debatu včera (ve středu – pozn. red.) otevřeli na vládě a po relativně krátké diskusi bylo poměrně jasno, že není taková atmosféra, aby mohly konzultace proběhnout.

Koaliční shoda na tom panovala?

Určitě.

Dá se říct, co bylo takovou tu pověstnou poslední kapkou, která k tomuto kroku české vlády vedla? Mohla to být jednání šéfa slovenské diplomacie Blanára s ruským ministrem zahraničí Lavrovem v Turecku?

To je bezpochyby symbolický moment, který byl na misce vah. Také ale, když se podíváte na některé výroky pana premiéra Fica předtím, než jel do Paříže na schůzku, kterou svolal francouzský prezident Macron, aby se Evropa pobavila o tom, jak nalézt další zdroje pro Ukrajinu, která se brání proti ruské invazi. To je další moment.

Co by se, pane Lipavský, muselo stát, aby se česko-slovenské konzultace na té vládní úrovni zase obnovily?

Já myslím, že to je v tuto chvíli předčasná otázka. Pojďme se bavit o tom, jak můžeme zvýšit bezpečnost v Evropě. Pojďme se bavit o tom, jak můžeme zastavit ruskou imperiální agresi proti Ukrajině. Pojďme se bavit o tom, co můžeme udělat, abychom udrželi současnou bezpečnostní situaci.

Myslím si, že je potřeba dále pokračovat v česko-slovenských vztazích tak, jak je máme nastavené. Ty jsou velmi široké, je to široká bilaterální spolupráce, od mezilidských vztahů přes kulturní a ekonomické vztahy a na tom je potřeba pracovat. Ale v situaci, kdy se opravdu rozcházíme v pohledu na tu nejzákladnější otázku naší bezpečnosti, tak mezivládní konzultace, které jsou třešničkou na dortu té spolupráce – tak na ty ještě není čas.

Řešíme tu tedy odlišné pohledy Česka a Slovenska na válku na Ukrajině. Je v těchto pohledech jednotná celá Evropa?

Evropa pravděpodobně vždycky musí najít nějakou společnou pozici, ať už v rámci Evropské unie, v NATO a tak dále. Slyšíme různé pohledy, slyšíme různé názory. Nicméně společné zasedání vlád má Česko opravdu jen s některými partnery a je to výraz velkého souladu.

Byla to právě česká vláda, která ve velmi reprezentativním složení cestovala vlakem do Kyjeva, abychom jednali s ukrajinskou vládou. Měli jsme velmi bohaté jednání s polskou stranou, takže to jednání vlád je jakýmsi vrcholem mezistátních vztahů. A pokud nejsme schopni se shodnout na té nejzákladnější věci, tedy jak vnímáme naši bezpečnost, tak bohužel proběhnout nemůžou.

Očekáváte, že na základě rozporů mezi Prahou a Bratislavou si teď slovenská strana povolá českého velvyslance ke konzultacím? Můžete vysvětlit, co to vlastně znamená v diplomatické řeči?

Určitě nebudeme povolávat českého velvyslance v Bratislavě ke konzultacím. To by byl krok, který by znamenal, že máme nějakou skutečně zásadní krizi a my nemáme zásadní krizi ve vztazích. My jsme pouze kolektivně jako vláda došli do fáze, kdy nechceme mít ten speciální moment ve vztazích, protože prostě na to není vhodná chvíle.

Pokud ty kontakty zůstanou na úrovni ministrů, jak bude vypadat spolupráce mezi ministry zahraničí Česka a Slovenska?

Naprosto standardně. Očekávám, že spolupráce poběží normálně – od toho jsme ministři zahraničí, abychom spolu komunikovali. 21. března proběhne v Praze jednání ministrů V4, my se pravidelně potkáváme na radách ministrů zahraničních věcí v Evropské unii. V Praze bude neformální ministeriáda členských států NATO, která proběhne na konci května. Příležitostí je tedy celá řada.

Můžete potvrdit, že to jednání 21. března ministrů zahraničí visegrádské čtyřky stoprocentně bude?

V tuto chvíli nemám jedinou indikaci, že by nemělo proběhnout.