Se Zemanem poletí do Ruska i Vitásková. Z první dámy české energetiky se stala lidskoprávní aktivistka

„Dáma, která se nikdy nevzdá." Tak se představovala vlivná žena české energetiky Alena Vitásková. V pondělí míří s prezidentem Milošem Zemanem do Ruska, podporovat tam chce podle svých slov lidská práva a svobody. Exšéfka Energetického regulačního úřadu (ERÚ), kterou loni v únoru poslal soud nepravomocně na 8 a půl roku do vězení s ostrahou, je součástí podnikatelské mise. Letí jako ředitelka nečitelného institutu, který sama v srpnu založila. Praha 10:00 17. listopadu 2017

V minulosti stála Vitásková v čele společnosti Transgas, od roku 2011 do letošního srpna pak šéfovala úřadu, který v Česku reguluje ceny elektřiny (ERÚ). Sama se prezentuje jako úspěšná manažerka se zkušenostmi z energetiky.

„V mém boji proti solárním baronům, kteří nás všechny připravili o stovky miliard korun, mne podpořil především Miloš Zeman. Když mne chtěla Sobotkova vláda nezákonně odvolat, postavil se za mě a společně jsme jim pohrozili trestním oznámením.“ Alena Vitásková (na autogramiádě své knihy Solární baroni)

Když Vitásková v roce 2011 nastoupila do čela ERÚ, mluvilo se o jejích vazbách na Rusko. V minulosti totiž měla podíl v české společnosti Vemex, která je napojená na ruský státní kolos Gazprom.

Veřejně letos Vitáskovou při sporu o její odvolání z čela ERÚ podpořil prezident Miloš Zeman. V září ji dokonce přijal na Pražském hradě.

Členkou Zemanovy delegace, která v pondělí zamíří do Ruska, se Vitásková stala jako ředitelka nově založeného spolku. Ten je jako nevládní nezisková organizace registrován od 1. srpna pod názvem Institut Aleny Vitáskové. Upozornil na to server Seznam Zprávy.

Neznámý spolek na ochranu lidských práv

„V rámci cest prezidenta republiky do Ruska jedu poprvé,“ řekla Vitásková serveru iROZHLAS.cz. „Jedu pracovně,“ dodala bývalá ředitelka ERÚ a odkazuje na záměry svého spolku.

Ten si podle informací na webu klade za cíl „ochranu a podporu lidských práv a svobod v České republice“. Redakce se zeptala, jak přesně chce Vitásková své dlouholeté zkušenosti z odvětví průmyslu a energetiky přetavit v Rusku do ochrany lidských práv. O co se chce konkrétně zasadit, ale nespecifikovala a slíbila podrobnější informace po návratu. „Stačí vám to, nebo ne?! Po cestě vás budu podrobně informovat,“ zavěsila Vitásková telefon.

Lidská práva v oblasti teplárenství

V rámci svých aktivit se Institut Vitáskové, který je od srpna 2017 zapsaným spolkem, chce zaměřovat mimo jiné na „support energetických, plynárenských, teplárenských a vodárenských společností“. Vitásková přitom podle zákona rok od skončení v čele ERÚ v energetice působit nesmí - v čele úřadu skončila 1. srpna 2017.

O vodě, energetice, plynu a teplárenství se na webu institutu píše na hned na několika místech. Sama Vitásková se pak prezentuje jako manažerka, která „úspěšně v plynárenském sektoru podnikala a zasloužila se o liberalizaci plynárenského trhu v České republice“.

Mezi další proklamované cíle institutu patří podle webu i spolupráce a prosazování závěrů Euro-asijského ženského fóra. Toho se v roce 2015 v Petrohradu zúčastnilo více než 700 žen z 80 zemí světa. Zdravici delegátkám poslal i ruský prezident Vladimir Putin. „Doufám, že fórum se prokáže jako účinná platforma pro humanitární spolupráci,“ napsal tehdy.

Podpora prezidenta Zemana

Facebooková stránka institutu má pouze dva fanoušky a dosud na ní nikdo nepublikoval žádný příspěvek. V pořádaných akcích je pak na internetových stránkách zveřejněna jedna – ostravská autogramiáda knihy Solární baroni, kterou Vitásková napsala.

KAUZY A.V. Vitásková je aktérkou dvou trestních kauz. První je případ kolem podezřelého udělení licencí dvěma solárním elektrárnám v Chomutově a pozdějšího zastavení přezkumu licenčního řízení, ve kterém jí loni v únoru prvoinstanční soud vyměřil trest 8,5 roku nepodmíněně. Vitásková se odvolala, odvolal se i státní zástupce. Druhým případem je problematické jmenování Renáty Vesecké místopředsedkyní ERÚ. V létě 2015 policie Vitáskovou kvůli angažmá někdejší nejvyšší státní zástupkyně obvinila ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Vitásková i v této kauze pochybení odmítá.

Na webu je mezi podporovateli uvedena pouze bývalá poslankyně Úsvitu Olga Havlová. „Když jsem se dozvěděla, že paní Alena Vitásková zakládá institut na ochranu a podporu Listiny práv a svobod, okamžitě jsem jí kontaktovala a chtěla jsem se do toho institutu nějakým způsobem zapojit,“ říká Havlová v krátkém videu.

Sama Vitásková pak píše, že se těší podpoře prezidenta Zemana, který jí k prvnímu křtu knihy zaslal zdravici.

Hrad i Svaz: bez komentáře

Mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček na dotaz serveru iROZHLAS.cz sdělil, že Vitásková je součástí mise, kterou organizuje Svaz průmyslu a dopravy, a odkázal se na něj.

Svaz podrobnosti o tom, co je cílem cesty Vitáskové, odmítl sdělit. „Obraťte se přímo na ty, o kterých poptáváte informace, bude to tak nejlepší,“ napsala serveru iROZHLAS.cz mluvčí svazu Eva Veličková.

Působení Aleny Vitáskové v ERÚ doprovázelo hned několik skandálů - ať už to byla údajně zmanipulovaná řízení o licencích pro solární elektrárny, nebo třeba kontroverzní reforma tarifního systému.

Vitáskovou v minulosti podporovali poslanci Úsvitu (v době, kdy hnutí opustil Tomio Okamura, pozn. red.), s jehož podporou se loni na podzim neúspěšně pokusila prorazit do Senátu.