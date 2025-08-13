Se změnou klimatu se v Česku pěstují nové plodiny. Přibývá třeba vodních melounů nebo kukuřice
Českých vodních melounů přibývá. Na tuzemských polích letos podle Českého statistického úřadu zabírají plochu 53 hektarů, tedy skoro o pětinu víc, než loni. Podmínky, které způsobuje změna klimatu, jsou totiž pro jejich pěstování čím dál příznivější. Zemědělci toho využili i na polích na Brněnsku, popisuje Český rozhlas Brno.
Melounové pole má například i kousek za obcí Drásov na Brněnsku farmář Jaroslav Podal. „Melouny pěstujeme už asi šestým rokem na výměře necelého půl hektaru, což odpovídá výsadbě zhruba asi 400 kusů sazenic,“ popisuje.
Letošní deštivější léto podle něj komplikuje dozrávání, obecně je ale počasí k jejich pěstování v posledních letech čím dál příznivější. K pěstování melounů v Česku ho přinutilo zejména měnící se klima. Do budoucna podle něj bude potřeba se na nové podmínky adaptovat, třeba právě pěstováním teplomilnějších plodin.
Podle bioklimatologa Miroslava Trnky se podnebí na jižní Moravě za posledních třicet let přiblížilo oblastem na jih od nás, jako je jihozápadní Maďarsko nebo Srbsko. „To jsou oblasti, ve kterých se přesně tyhle plodiny pěstují v podstatně větší míře, jednak proto, že tam mají vhodnější podmínky, ale také proto, že klasické polní plodiny, jako je pšenice, řepka, dávají nižší výnos,“ vysvětluje klimatolog.
Problémem jarní mrazy
Na rozdíl od těchto oblastí ale v Česku představují problém dlouhé jarní noci. Kvůli mírnějším zimám se rostliny probouzí dřív a jsou tak na jaře náchylnější na poškození přízemními mrazy. Adaptace na nové podmínky tak nebude podle Trnky úplně jednoduchá.
„Některé podmínky budou pro pěstování třeba citrusů u nás vhodné. Stejně tak třeba pěstování oliv by potenciálně mohlo někoho lákat, ale narazíme na ten zásadní problém, a to jsou podmínky v zimě, která prostě pořád bude mít velmi blízko k té zimě středoevropské,“ říká.
Změna klimatických podmínek pak podle Trnky za posledních třicet let umožnila lepší pěstování slunečnice nebo kukuřice, naopak sladovnický ječmen už se na jižní Moravě v podstatě pěstovat přestal.