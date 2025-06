Šedivý: Na mosty v Rusku zřejmě útočili Ukrajinci, chtějí narušit možnou operaci v Sumské oblasti

Příčinou zřícení dvou mostů na západě Ruska se sedmi oběťmi byly podle tamního vyšetřovatele citovaného agenturou Ria Novosti výbuchy. Případy se vyšetřují jako terorismus a Kreml z nich viní Ukrajinu. Ta se k tomu konkrétně nevyjádřila. Podle analytika Jiřího Šedivého pravděpodobně o akci ukrajinských úderných oddílů šlo. Snaží se podle něj narušit přípravu potenciální ruské operace v Sumské oblasti, uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 15:08 1. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Analytik Jiří Šedivý z univerzity CEVRO, bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky | Foto: Agáta Nezbedová | Zdroj: Český rozhlas

Vypadá to na nějaký organizovaný zásah ze strany Ukrajiny?

Myslím si, že je zcela zřejmé, že došlo skutečně k akci nějakých speciálních sil nebo jiných úderných oddílů ukrajinské armády proto, aby narušily dopravu v té příhraniční oblasti. Podle mého názoru jde o reakci na to, co už říkali zpravodajci ukrajinské armády – že se Rusové připravují na znovuobnovení útočných operací v Sumské oblasti. Proto chtějí Ukrajinci izolovat toto bojiště a zabránit v oblasti posilování ruských vojsk.

Nakolik jsou tyto operace účinné a mohou cíl, o kterém jste mluvil, splnit?

Pokud se Ukrajincům podaří narušit dopravu logistických zásob, případně dokonce bojových jednotek a dalšího vojenského materiálu do místa bojiště, tak to má poměrně významný dopad na celou přípravu a následně i vedení ruské operace. Což je zcela zřejmě cílem těch nejméně tří úderů, které jsme zaznamenali.

Myslím si, že nebude dlouho trvat a Ukrajinci se znovu pokusí o nějaký úder, především na Krymský most, protože je hodně důležitý při izolaci jižní části fronty. Takže pokud se jim podaří provést ještě další podobné zásahy, narušit dopravu v té ruské příhraniční oblasti, tak si myslím, že to může mít poměrně velký dopad na schopnosti Rusů celou tu další útočnou operaci rozjet.

V ruské Brjanské oblasti u hranic s Ukrajinou se v noci na neděli zřítil most, do něhož následně narazil osobní vlak a vykolejil. Nejméně sedm lidí zahynulo, uvedl gubernátor oblasti Alexander Bogomaz.https://t.co/8SaZWwPsWh — iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) June 1, 2025

A jak složité je takovou operaci zorganizovat?

Tak samozřejmě je velmi důležité tam zaprvé dostat ty úderné oddíly, které musí potom celou akci připravit a pravděpodobně tam musí být i přítomné. Jeden z těch záběrů jsme viděli a bylo zcela zřejmé, že se jednalo o zcela řízený výbuch.

Tito lidé se musí pohybovat po nepřátelském území, musí mít zásobu trhavin – což je také poměrně velký objem materiálu – a pochopitelně i další zařízení, elektronické systémy... Takže je to na utajení hodně náročná akce a musí být vedena skutečně velmi opatrně, protože kdyby se udělala nějaká chyba, byl by celý ten tým prozrazen a rychle eliminován.