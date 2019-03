Někteří zaměstnanci se s koncem výrobny sýrů vyrovnávali lépe, jiní hůře. Pro část z nich byla jejich poslední směna smutná.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zaměstnanci zabalili poslední výrobky. Slavná výroba sýrů v Sedlčanech po desítkách let skončila. Na místě natáčel Vojtěch Šrámek

„Je to těžké, strávili jsme tady spoustu let. Zavřeli něco, co fungovalo,“ popisuje pro Radiožurnál s nostalgií jedna z pracovnic. „Byla jsem tady 17 let, je to kus života,“ dodává.

Zaměstnanci se v Sedlčanech loučili jak s provozem, tak s kolegy po desítkách let. Nabídku přesunu do závodu na Vysočině využil jen zlomek z nich. Nejspíš i proto, že pracovních nabídek je na Sedlčansku dostatek.

„Máme v současné době dostatek volných pracovních míst. V našem regionu mnohem víc pracovních míst vzniká, než zaniká. Povltavská mlékárna Savencia je spíše výjimkou,“ upřesňuje Libor Bartůňek, ředitel odboru zaměstnanosti úřadu práce.

Spojení tří výroben

Podle člena představenstva společnosti Savencia Oldřicha Obermaiera chce firma přesunem výroby do Hesova u Přibyslavi konkurovat větším evropským závodům.

O sedlčanské mlékárně Sedlčanská mlékárna zahájila výrobu v 50. letech minulého století, sýr Hermelín byl zpočátku vyráběn pouze ručně v malém množství. V roce 1981 byla uvedena na trh Lučina. V letech 1963 až 1991 patřila mlékárna podniku Laktos, v roce 1992 byla přeměna na akciovou společnost Povltavské mlékárny. Od roku 1996 je závod součástí francouzské skupiny Bongrain. Od roku 2016 mlékárenské podniky ze Sedlčan, Hodonína a Přibyslavi vystupují pod jednotným názvem Savencia. Změna názvu měla podpořit mezinárodní viditelnost firmy.

„Aby náklady na jednotku výroby byly nižší, tak potřebujeme větší mlékárny. Idea je, že ze tří mlékáren přibyslavské, sedlčanské a polské udělat jednu mlékárnu s velkou kapacitou. Mléko, linky i technologie budou stejné, jako byly v Sedlčanech,“ ubezpečuje Obermaier.

Dodavatelé mléka na výrobu sýrů zůstanou stejní. Podle Obermaiera se tak přesun výroby nedotkne zemědělské sféry v Sedlčanech. I tak ale obec přesun tradiční výroby pocítí.

„Mlékárna sponzorovala některé sportovní aktivity, ale pokud vím, tak v posledních letech méně aktivně a v menších částkách. Ten patriotismus, že sídlí v Sedlčanech, byl postupně utlumován,“ vysvětluje starosta Sedlčan Miroslav Hölzel z ODS.

Samotný areál sedlčanské mlékárny by neměl zchátrat. Podle vedení společnosti Savencia je na jeho prodej nebo pronájem dostatek zájemců. Firma pracuje také s variantou prodeje nebo pronájmu vícero subjektům. Vedení společnosti by o tom mohlo rozhodnout ještě na jaře.