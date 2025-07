Sedm a půl roku vězení. Soud potvrdil trest fyzioterapeutovi za znásilňování nezletilé klientky

Odvolací soud potvrdil lékaři Václavu Kirchenovi trest sedm a půl roku vězení za znásilňování nezletilé klientky při fyzioterapii. Zakázal mu také na pět let činnost fyzioterapeuta a maséra. Pondělní verdikt je pravomocný. Třiapadesátiletý Kirchen u hlavního líčení tvrdil, že se pacientce snažil napravit skoliózu. Vinu odmítl. Praha 10:46 21. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odvolací vrchní soud potvrdil lékaři Václavu Kirchenovi trest sedm a půl roku vězení (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Stejně jako nalézací soud jsme uvěřili výpovědi poškozené,“ prohlásil předseda odvolacího senátu Stanislav Králík. Dívka podle něj neměla sklony k fabulacím, situaci popisovala od počátku konzistentně a spolehlivě. Její slova pak podložily i výpovědi dívčiny matky a kamarádky a další důkazy.

‚Nedůvodná.‘ Státní zástupkyně zamítla Feriho stížnost proti obvinění z dalšího znásilnění Číst článek

Fyzioterapeutova advokátka v odvolání argumentovala tím, že se policii nepřihlásila žádná jiná dívka, kterou by měl také znásilnit. Žádala, aby odvolací senát jejího klienta osvobodil. Soud to ale nepřijal.

„I kdyby byla jedinou pacientkou, u které sklouzl k takovému jednání, neznamená to, že by jeho vina byla menší,“ uvedl Králík. Ani to podle něj neznamená, že by dívka lhala. Prvoinstanční soud podle něj provedl dostatek důkazů, které muže usvědčují. Kirchen byl také za podobné jednání už dříve jednou odsouzen.

Dolní polovina trestní sazby

Trest 7,5 roku vězení se podle Králíka může jevit jako přísný. Předseda odvolacího senátu však připomněl, že je stále v dolní polovině trestní sazby. Kirchen mohl skončit za mřížemi až na 12 let.

Podle předsedy odvolacího senátu zároveň i Nejvyšší soud uvedl, že je nepřípustné ukládat za sexuální trestné činy podmíněné či mírné tresty. V tomto případě byla oběť navíc velmi zranitelná – dítě, které fyzioterapeutovi věřilo a které mělo panickou hrůzu z operace.

Dívka narozená v roce 2004 docházela do Kirchenovy pražské ordinace od jara 2016 do října 2019 dvakrát až čtyřikrát měsíčně. Matka ji tam doprovázela jen zpočátku. Fyzioterapeut dívce při terapiích postupně začal roztahovat hýždě a dotýkat se jazykem jejího konečníku. Později ji nahou připoutával na lehátko s roztaženýma nohama a pod záminkou narovnání páteře jí manipuloval v konečníku plastovým válcem, případně prsty.

P. Diddy se vrátí do vazby, soud ho nepropustil na kauci. O trestu se rozhodne v říjnu, hrozí mu 20 let Číst článek

Kirchen u hlavního líčení připustil pouze to, že dívce při masáži jednou po předchozím upozornění a s jejím souhlasem zasunul prst do análního otvoru. Tuto praktiku podle vlastních slov ale neopakoval, protože dívku bolela. V dalších věcech podle něj dívka lže.

Fyzioterapeut bez licence

Obžalovaný rodák z Kazachstánu u soudu řekl, že je vystudovaným lékařem se specializací na internu a anesteziologii. Není ale členem České lékařské komory, takže v Česku nemůže vykonávat lékařskou činnost.

Označuje se za profesionálního maséra a fyzioterapeuta, státní zástupkyně však upozornila na to, že fyzioterapeutickou licenci ani vzdělání nemá. V roce 2021 byl odsouzen za těžké ublížení na zdraví v souvislosti s tím, že jiné své pacientce injekčně aplikoval anabolika. Znásilnění se tehdy neprokázalo. Aktuální uložený trest zahrnuje i toto předchozí potrestání.

Podle soudního znalce netrpí Kirchen žádnou sexuální poruchou. Podle rozsudku má dívce, která skončila v péči psychiatra, také uhradit způsobenou nemajetkovou újmu 400 000 korun.