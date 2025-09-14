Sedm obcí pořádalo volby do zastupitelstev. Rozhodly o 41 mandátech
Třiadvacet mužů a 18 žen získalo mandát při sobotních komunálních volbách, které se konaly v sedmi obcích, kde se předchozí obecní zastupitelstva rozpadla nebo počet zastupitelů klesl pod zákonné minimum. Nejvyšší zájem o volby měli občané Županovic na Jindřichohradecku, kde hlas odevzdalo zhruba 84 procent voličů. Naopak nejméně voličů, 33 procent, si zvolilo nové zastupitelstvo v Dolní Pěně na Jindřichohradecku.
Celková účast dosáhla 54,24 procenta, informoval o tom v neděli Český statistický úřad (ČSÚ).
Lidé vedle dvou zmíněných obcí na Jindřichohradecku hlasovali také ve Vinařicích na Berounsku, Kohoutově na Trutnovsku, Dolním Hradišti na severním Plzeňsku, Hájku na Strakonicku a Pucově na Třebíčsku.
Statistický úřad zveřejnil kandidátní listiny. Ve sněmovních volbách se utká 26 uskupení
Číst článek
Podle statistiků se při těchto volbách ucházelo o 41 mandátů 72 kandidátů, z toho 34 bylo žen, na 18 kandidátních listinách. Nejstaršímu zvolenému zastupiteli je 77 let a nejmladší je dvaadvacetiletý. Průměrný věk nových zastupitelů je podle ČSÚ 48,1 let.
Například v Pucově se do zastupitelstva dostalo sedm kandidátů, přičemž každý kandidoval samostatně. Mandát obhájila i současná starostka Galina Brožková. Ve většině dalších obcí se o přízeň voličů ucházelo jedno místní sdružení, více než jeden subjekt kandidoval v Županovicích a Kohoutově.
Statistici uvedli, že zpracování výsledků sobotních voleb využili rovněž jako jeden z testů pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny. „Přestože Český statistický úřad provádí před každými volbami celostátního významu sérii zkoušek, je příležitost vše odzkoušet i v reálném provozu vždy neocenitelná,“ uvedla místopředsedkyně úřadu Eva Krumpová. Doplnila, že výsledky posledního okrsku statistici zpracovali 18 minut po půlnoci.
V pondělí výsledky projedná Státní volební komise a po schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů.