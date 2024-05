Šéf Agrární komory: Vláda problémům zemědělců věnuje málo pozornosti. Jsme jen malý elektorát

Čeští zemědělci jsou hrubě nespokojeni s tím, jak s nimi jedná vláda, a zvažují další demonstrace. Situaci v oboru výrazně zdramatizovaly jarní mrazy, které poškodily ovocné stromy i další plodiny. Ačkoli ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) slíbil státní podporu, farmáři nejsou spokojeni s její výší ani rozsahem. Může protesty zemědělců vůbec něco odvrátit? V Interview Českého rozhlasu Plus odpovídá Jan Doležal, prezident Agrární komory. Praha 15:54 7. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Doležal, prezident Agrární komory | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Už jste se rozhodli, zda uspořádáte další protesty?

Přijali jsme stanovisko na sněmu Agrární komory, který proběhl 7. dubna. Dali jsme panu ministrovi soubor požadavků, na které měl reagovat do konce dubna. Na začátku května jsme jako prezidium pak vyhodnotili, jestli byly tyto požadavky naplněny, nebo ne.

Dali jsme doporučení představenstvu, které bude tento pátek, aby se protesty organizovaly na druhou polovinu května.

Jinými slovy, ministr Výborný požadavky nesplnil a vy musíte protestovat.

Přesně tak. Situace je v sektoru velmi dramatická. Není to jenom problém ovocnářů, ale i celého zemědělského sektoru. Minulý rok jsme měli propad hospodářského výsledku o 40 procent, což je nejhorší výsledek od roku 2011. Letos očekáváme, že to bude ještě daleko horší. Možná se budeme dokonce pohybovat v záporných číslech.

Kdy byste měli protestovat? Objevily se různé termíny – buď jsem našel 22. května, nebo 4. června, kdy se má demonstrovat i v dalších zemích Evropské unie.

22. května je nejpravděpodobnější termín. Vstupují nám do toho jiné proměnné. Teď jsme se dozvěděli, že bude velká stávka odborů 21. května. Nešťastně nám do toho vstupuje ještě mistrovství světa v hokeji. 21. je poslední zápas ve skupině, 23. je potom finálový zápas.

Bojíte se, abyste byli vůbec vidět?

Je to otázka nejen mediální prezentace, ale také komplikování života Pražanů. Přeci jenom se o tom musíme bavit. Chceme být samozřejmě vidět, chceme, aby se o tom problému mluvilo, protože máme pocit, že pokud se o něm v médiích nemluví, tak pro některé vládní činitele neexistuje.

Na druhou stranu je to samozřejmě otázka toho, že je to protest v Praze, která je vytěžovaná těmito dalšími různými akcemi.

Takže aby si vás nespletli s hokejisty.

Pro nás je to, když to řeknu nadsazeně, určitým způsobem play-off, protože my tady skutečně hrajeme o přežití.

Říkáte, že jste si dobře vědomi, že vaše problémy se nevyřeší na demonstracích v ulicích. Jaký to má tedy smysl zase vyrážet s transparenty a zemědělskou technikou?

Smysl vidíme v tom, že se ta situace nezlepšuje. Naopak se krize prohlubuje.

Ale co s tím udělají demonstrace?

Demonstrace jsou určitým nástrojem, jak upozornit na to, že ten stav trvá. Uvědomuji si, že v mediálním prostoru toho proběhne spousta a lidé mají krátkou paměť a pozornost, což je zcela přirozené. Řešení, které je zatím na stole, ale není dostatečné.

„Malý elektorát“

Opravdu se tomu nevěnuje pozornost? Protože ministr Výborný říká, že to není pravda, že by nereagoval na vaše podněty nebo že by je dokonce zlehčoval. Proč ho z toho obviňujete?

Srovnávám to s tím, jak se k situaci staví politici v ostatních členských státech Evropské unie. Když se podíváme do Polska, tak to připravilo balíček zhruba 12 miliard korun na kompenzace nízkých cen obilovin. Ty jsou přitom v Polsku stejně nízká jako u nás.

Je pravda, že polských zemědělců je výrazně víc a mají jiný protestní potenciál. Poměrně dlouho třeba blokovali hranice s Ukrajinou.

Teď jste ale přece popsal rozdíl. V Polsku hraje zemědělství mnohem významnější roli.

Ano, je to podíl na elektorátu. A to je to, co vyčítáme panu ministrovi. Máme pocit, že současná pětikoalice to vyhodnocuje okem politologa – pana premiéra, který vnímá, že jsme jenom malá voličská část.

