Šéf agrárníků jižní Moravy: Opatření na slintavku a kulhavku nestačí. Musíme nonstop sprchovat auta

Opatření proti slintavce a kulhavce jsou nedostatečná, zní od některých chovatelů. „Pokud projede dvanáct tisíc aut za 24 hodin a dezinfikuje se pouze do sta kusů kamionů, tak to nelze považovat za dostatečnou ochranu," kritizuje postup pro Radiožurnál Václav Hlaváček, šéf regionální Agrární komory Jihomoravského kraje. „Sprchovací rámy nemá Česko na všechny hraniční přechody," odmítá Zbyněk Semerád, ústřední ředitel Státní veterinární správy. Rozhovor Praha 23:21 1. dubna 2025

V současnosti platí v Česku zákaz přemísťování zvířat vnímavých k nákaze z Maďarska, Slovenska a části Rakouska do Česka (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Opatření proti zavlečení nemoci do Česka se provádějí na sedmi hraničních přechodech, kde se kontrolují a dezinfikují nákladní auta. Pomůže i armáda, tedy vojáci z armádní veterinární správy. Civilní veterináři budou také pravidelně testovat mléko z 57 chovů v Jihomoravském kraji. Proč žádáte ještě vyhlášení mimořádné události? V čem by to pomohlo?

Pomohlo by to podle mě k tomu, aby nastala systémová ochrana území Česka. Nejde jenom o Jihomoravský kraj. Týká se to i Zlínského kraje, který sousedí se Slovenskem stejně jako Jihomoravský kraj, Moravskoslezského kraje.

V čem ta ochrana podle vás není systémová?

Selektují se jenom některé kusy kamionů, netýká se to osobních aut. Jestliže tam projede dvanáct tisíc aut za 24 hodin a dezinfikuje se pouze do sta kusů kamionů, tak to nelze považovat za dostatečnou ochranu před zavlečením tak závažné choroby, jako je slintavka a kulhavka.

Je to naprosto nedostatečné. Nechceme se vymezovat vůči panu ministrovi. Předpokládám, že vláda učiní stejný krok, jaký učinila v případě havárie na katastrálním území Hustopeče nad Bečvou. (Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk z ANO vyhlásil v kraji stav nebezpečí, pozn. red.)

‚Nonstop sprchování aut‘

Vláda mimochodem říká, že by to musel vyhlásit hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich z KDU-ČSL. Obrátili jste se na pana hejtmana? Jakou jste měl odpověď z Jihomoravského kraje?

Obrátili jsme se na všechny, odpověď jsme neměli zatím žádnou. Tady ale nejde jen o území Jihomoravského kraje.

Žádali jsme celorepublikově, to znamená celou hranici se Slovenskem. Mimořádné opatření by znamenalo třeba snížení počtu přechodů, zastavení některých přechodů – proto nasazení armády – a nonstop sprchování aut.

To se dá zabezpečit jednoduchým způsobem, dnes technika umožňuje mít na hraničních přechodech třeba sprchovací rámy. Když pak projede automobil při snížené rychlosti, bude osprchován. To je nezbytně nutné, máme historickou zkušenost.

Osobně jsem to ve svém profesním životě zažil dvakrát, takže mi nejde o to se zviditelňovat a vymezovat. Jsem si ale vědom fatálních dopadů nejenom na chovatele, ale na nás všechny. To je tedy důvod, proč o to usilujeme, aby se učinila systémová opatření.

Předpokládám, že u osobních aut by šlo o desetitisíce, tvořily by se fronty na přechodech a podobně. Není jednodušší zpřísnit opatření přímo v samotných chovech? Nebo to více nejde?

Více to nejde. Lidé jsou už tak ve velkém stresu. Opatřeních, která dělají, je ad libitum. My ale potřebujeme plošná opatření. Když se staví dálnice, stáhne se provoz do jednoho pruhu a nikdo neprotestuje. Nikdo neřeší, jestli jsou fronty až do Budapešti a doprava funguje.

Nechceme přeci zastavovat dopravu. Chceme ji zpomalit, zabezpečit plošnou dezinfekcí a zintenzivnit ochranu území, které je v mimořádném ohrožení. Jde o tak mimořádně závažnou chorobu, že je třeba učinit tato mimořádná opatření.

Semerád: Uzavřít přechody?

Rozhovor mezitím poslouchal Zbyněk Semerád, ústřední ředitel Státní veterinární správy. Vyhlášení mimořádné události je samozřejmě na hejtmanovi, případně při větším rozsahu na vládě. Co by to znamenalo pro veterinární správu, pokud by k tomu došlo? Co by bylo jinak než dosud?

Samozřejmě že by se věci změnily. Je třeba si uvědomit, že všechna opatření, která se teď vyhlašují, jsou podle veterinárního zákona, který vyhlašuji já se Státní veterinární správou.

Opatření mohu vyhlásit v rozsahu, který jsem schopen zabezpečit z hlediska dozorového a personálního. Určuji tak jiným složkám na základě svých mimořádných veterinárních opatření, co mají dělat.

Rozhodně nejsem schopen stanovit, aby se uzavřely hraniční přechody na celém území, protože jde o rozhodnutí Státní veterinární správy, které já v podstatě musím podepsat. Vím, že je to nerealizovatelné v rozsahu, který je.

Z jakého důvodu je to nerealizovatelné? Kvůli nedostatku lidí nebo techniky?

Jde samozřejmě o kombinaci naprosto všeho, jak se říká – prostředků a sil. Hasiči uvádí spotřebu dezinfekčního prostředku na jeden kamion kolem 5 litrů, které musí být zabezpečeny.

Rohože, přes které přejíždí, se ničí a musí se nahrazovat jinými. Rámy zase Česko nemá na všechny hraniční přechody, navíc to není jenom o rámech. K tomu se vážou zásoby dezinfekce, její ředění, odpadní vody, které z toho vznikají a tak dále. To znamená komplet všech opatření.

V tomto obrovském rozsahu je navíc dezinfekce nebezpečná pro zdraví lidí, kteří s ní pracují. Už musí být chráněni. To znamená, zapadají do toho ještě další resorty. Z hlediska možného zavlečení nákazy by samozřejmě bylo ideální všechno zavřít a nemít tady vnímavá zvířata.

Je potřeba si uvědomit, že by zde bylo 12 tisíc vozidel, která by v uzavírce musela jet krokem. To je další věc. A podle informací policie se bavíme o 12 tisících vozidlech v Lanžhotu – k tomu ještě do tří a půl tuny. Ostatních nevím, kolik by bylo.

Pouze úřední veterinární lékař

Máte dostatek veterinářů? Nezvažujete třeba, že byste zapojili i kolegy a veterináře, kteří se normálně hospodářskými zvířaty nezabývají?

Sloužíme podle služebního zákona, nejenom podle veterinárního. Výkon dozoru smí provádět pouze úřední veterinární lékař, který je zaměstnancem Státní veterinární správy ve služebním poměru.

Místa jsou systemizována, to schvaluje vláda a jsou dopředu daná. Výběr na systematizované místo musí zase být na základě výběrového řízení a musí splnit kritéria.

Jak do toho zapadají vojenští veterináři, jak se budete koordinovat?

Tam jsou dvě věci. Máme dohodu s vojenskými veterináři. Malá jednotka, to je třeba jedno vozidlo, může působit na odběr vzorku.

To v současné době nepotřebujeme. Zapojení ostatních veterinárních lékařů na hranicích je podmíněno tím, že zítra vláda vydá nařízení, kterým to umožní.

Ale protože za normální situace mohou vykonávat veterinární dozor pouze ve vojenských újezdech, tak musím vydat mimořádné veterinární opatření, kterým je zmocním k tomu, aby to mohli dělat sami, a musím je proškolit.

Mohou pomáhat mým veterinárním lékařům, ale rozhodnutí o vrácení musí provést úřední veterinární lékař Státní veterinární správy.