Šéf asociace k úhradové vyhlášce: Pacienti nejsou rukojmí. Jde nám o zachování péče napříč regiony

Chystaná úhradová vyhláška na příští rok, podle které se přerozdělují peníze ve zdravotnictví, vyvolává spory. Jak dopadne na krajské, městské a soukromé nemocnice úhradová vyhláška, která nastavuje financování zdravotnických zařízení pro příští rok? „Ústavní soud zkoumal úhradovou vyhlášku již dvakrát. Vždy rozhodl šalamounsky. Jdeme do toho ale znovu," říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu ředitel Nemocnice Prachatice Michal Čarvaš. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 10:04 6. prosince 2024

Asociace, kterou vedete, zastupuje 125 krajských, městských a soukromých nemocnic. V polovině asociace kritizovala návrh úhradové vyhlášky na příští rok. K návrhu jste měli 80 připomínek a doporučení. Vyslyšelo je ministerstvo zdravotnictví?

Nevyslyšelo. Naopak oproti návrhu, který šel do připomínkového řízení, byla výsledná podoba úhradové vyhlášky zejména pro menší a střední nemocnice významně horší.

Uvedli jste, že pokud ministerstvo vyhlášku nezmění, jste připraveni doporučit svým členům, aby nepodepisovali dodatky se zdravotními pojišťovnami, a také že jste připraveni obrátit se na Ústavní soud. Znamená to tedy, že chystáte ústavní stížnost?

Naštvanost menších regionálních nemocnic vůči ministerstvu je už opravdu velká. Pohár přetekl. Toto byla jedna z posledních kapek. Jednotně se shodujeme, že se chceme obrátit na Ústavní soud, aby přezkoumal věci, které my považujeme za nesmyslné, neekonomické a v rozporu s ústavním pořádkem.

Ústavní soud zkoumal úhradovou vyhlášku v minulosti již dvakrát. Vždy rozhodl šalamounsky, nicméně my jsme se rozhodli, že do toho půjdeme znovu.

Finální verze stížnosti

Představitelé nemocnic nemohou vyhlášku formálně u Ústavního soudu napadnout. Vy jste v říjnu v našem vysílání avizoval, že sháníte senátory, kteří by stížnost mohli podat. Sehnali jste je už? Máte jich dost?

Máme jich přislíbeno více, než je počet lidí potřebných k podání ústavní stížnosti. Nyní jim chceme představit finální verzi, na které stále pracujeme, a věřím tomu, že počet nakonec bude možná přes 15 a že to nebude otázka jedné strany, ale že jsou tam zástupci ze všech regionů, z Čech i z Moravy, kteří problematiku vnímají v rámci jejich volebního obvodu bez rozdílu, jaké jsou politické strany.

Kdy předpokládáte, že návrh budete mít hotový?

Stále ještě věci konzultujeme. Teď jsme ještě analyzovali čísla, která na základě naší žádosti ministerstvo zdravotnictví poprvé v historii zveřejnilo, tedy základní sazby jednotlivých nemocnic všech poskytovatelů, které se historicky velmi významně liší a které jsou terčem kritiky dlouhodobě.

Na těchto datech a na datech, které zveřejňuje ÚZIS, chceme ukázat problémová místa úhradové vyhlášky, třeba na rozdílnou úhradu za stejné věci, se kterou ministerstvo opakovaně nic nedělá. Sbližování sazeb se za poslední čtyři roky pohybuje v řádu sto korun, přičemž nůžky se nám rozevírají čím dál více. Byť ministerstvo některé kategorie přesouvá, tak zase v jiných kategoriích různými koeficienty nůžky otvírá.

Budete ve vaší stížnosti požadovat zrušení celé úhradové vyhlášky? Co byste chtěli, aby Ústavní soud udělal?

Je to jedna z věcí, o které diskutujeme s právníky, protože zrušení celé úhradové vyhlášky není úplně reálné. To už Ústavní soud v minulých svých výrocích ukázal.

Proto se spíše budeme zabývat dvěma třemi body, které jsou v rámci úhrady lůžkové hospitalizační péče, které jsou v rámci paušálu a v rámci výkonových skupin. Budeme usilovat o to, aby Ústavní soud ve svém výroku donutil ministerstvo tyto věci změnit a upravit.

‚Nepodepisovat dodatek‘

V říjnu jste mluvil také o výzvě, aby nemocnice nepodepisovaly úhradové dodatky s pojišťovnami na příští rok. Platí tato výzva a má odezvu?

Úhradové dodatky se budou podepisovat až od ledna. Nikomu to nechceme přikazovat, jen jsme našim členům poskytli informace o tom, že dle náhledu ústavních právníků v okamžiku, kdy nepodepíšeme úhradový dodatek, můžeme případné škody, které vzniknou v rámci napadené úhradové vyhlášky – tedy že nám nebudou uhrazeny veškeré nutné náklady nebo že nám budou hrazeny hluboko pod reálnými náklady – uplatnit u soudu.

Doporučení zní nepodepisovat úhradový dodatek. Asi bychom byli v tuto chvíli sami proti sobě, kdybychom podepisovali úhradový dodatek podle vyhlášky, kterou napadáme a se kterou nesouhlasíme.

Pokud nemocnice nepodepíše úhradový dodatek, znamená to něco pro pacienty a pro rozsah péče?

Pro pacienty i pro rozsah péče určitě ne. Úhradový dodatek spíše odkazuje na onu vyhlášku. Ve většině případů není rozdíl mezi dodatkem a úhradovou vyhláškou. V úhradovém dodatku jsou řešeny spíše určité dílčí věci, jako je výše předběžné měsíční úhrady, to znamená výše záloh, které pojišťovna poskytuje na péči, a některé další věci z hlediska vyúčtování a platebního kalendáře mezi nemocnicí a pojišťovnou.

Určitě si nechceme brát pacienty jako rukojmí. To v žádném případě. Naopak to, co tady děláme, děláme pro pacienty a pro to, aby mohla by zachována dostupnost zdravotní péče ve všech regionech České republiky...

