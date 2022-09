Šéf cizinecké policie: Přes noc jsme zadrželi víc než 120 migrantů, evidujeme sedm převaděčů

Česká vláda zvyšuje kontrolu hranic se Slovenskem. Důvodem je rostoucí počet nelegálních migrantů. Od půlnoci policisté hlídají 27 bývalých hraničních přechodů. Na jiných místech není možné minimálně dalších 10 dnů státní hranici překročit. Od začátku letošního roku policie na území Česka zadržela téměř 12 000 migrantů, což výrazně překračuje čísla z roku 2015. Hostem Radiožurnálu byl ředitel cizinecké policie Milan Majer. Praha 10:26 29. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policejní kontroly na hranicích se Slovenskem | Zdroj: Policie ČR

Jihomoravská policie jenom za včerejší dopoledne zadržela přes 260 migrantů s tím, že počet dál roste. Jak to zatím vypadá dnes? Pokusil se někdo během prvních hodin nelegálně překročit hranici?

Jak bylo řečeno, policie od půlnoci obsadila 27 hraničních přechodů včetně zelené hranice. K tomuto času evidujeme přes 120 zadržených tranzitních nelegálních migrantů. Evidujeme také sedm převaděčů, kteří se snažili migranty převést. Zatím se pořád ukazuje, že tady trend převodu migrantů přes Česko je.

Od půlnoci se obnovily kontroly na slovenských hranicích. ‚Migrační trasu to nezmění,‘ tvrdí expertka Číst článek

Co potom zadržené migranty čeká? Záleží například na tom, odkud pochází?

V současné době se jedná především o státní příslušníky Sýrie, kteří se většinou dlouhodobě zdržovali v Turecku a momentálně směřují hlavně do Německa. S cizinci se vede řízení o správním vyhoštění a jsou zajišťováni do detenčních zařízení. V případě, že cizince chytneme ve vlaku v první vlakové zastávce na území ČR, jsou přes registrační místa vraceni v rámci readmisní dohody zpátky na Slovensko.

Na registračních místech, která jsou v Břeclavi a v Holešově, se s cizinci provádí prvotní úkony, jako jsou lustrace v databázích o pořizování fotografií, tak politických otisků. Občané Sýrie, které z důvodu válečného stavu a situace v Sýrii nelze vyhostit, dostávají výjezdní příkaz k opuštění Česka s dobou 30 dnů a jsou poučováni, že pakliže chtějí zůstat na českém území, mají možnost přes vízum za účelem strpění.

Co se děje s převaděči, které zadržíte? Co jim hrozí?

S převaděči probíhá trestní řízení a hrozí jim sazba odnětí svobody až do pěti let.

Říkali jsme, že kontroly mají zatím trvat 10 dní. Co bude pak?

Po deseti dnech budeme vyhodnocovat, zda probíhají kontroly správné a zda je potřeba v nich pokračovat. Máme možnost tyto kontroly prodloužit vždy o 20 dnů s maximální dobou do dvou měsíců.

Hraniční kontroly by se měly projednat na evropské úrovni, žádá Slovensko. Krok Česka respektuje Číst článek

Do kterých zemí migranti přes Česko míří? Předpokládám, že asi převážně do Německa.

Podle výpovědí a našich zjištění se zatím jedná především o západní Evropu. Samozřejmě dominuje Německo.

Odkdy jste zaznamenali ten nárůst migrace? Co se stalo a reagovala vláda včas?

Zhruba od května nebo června letošního roku jsme zaznamenávali zvýšený nárůst tranzitní nelegální migrace. Policie se snažila veškerými způsoby situaci monitorovat a vyjednávat s protějšky ze Slovenska. Probíhala jednání na úrovni policejního prezidenta a ministra vnitra o tom, aby se hlavně Slovensko snažilo k tomuto problému přistupovat zodpovědně.

Jako Česko jsme využili všechny možnosti a znovuzavedení kontrol na státních hranicích bylo až krajním řešením. Samozřejmě po těch 10 dní budou dále probíhat jednání na úrovni všech států EU, protože to není jenom problém Česka nebo Slovenska, ale celé EU a bez důsledného střežení vnější hranice není možné problém řešit.