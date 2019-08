Další změny ve vedení dopravní policie. Dočasně ji povede Jiří Zlý, nový šéf by měl být znám v říjnu

Řízením dopravní policie bude od září dočasně pověřen Jiří Zlý, současný vedoucí odboru dopravní policie Moravskoslezského kraje. Nahradí Jaroslava Řeháka, který útvar vedl po odchodu Tomáše Lercha. Řehák z policejního prezidia odchází z osobních důvodů, vrátí se na svou pozici šéfa odboru dopravní policie Libereckého kraje. Informovala o tom mluvčí prezidia Hana Rubášová. Praha 17:42 26. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dopravní policie při kontrole (ilustrační foto) | Foto: Jan Schejbal / Empresa Media | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Jaroslav Řehák, který byl od 1. července letošního roku pověřen řízením Ředitelství služby dopravní policie, se z osobních důvodů rozhodl ukončit ke dni 31. 8. 2019 své působení na Policejním prezidiu České republiky. Rádi bychom poděkovali panu Řehákovi za jeho ač krátké, tak velmi důležité působení ve funkci,“ uvedla Rubášová.

Zlý bude pověřený vedením dopravní policie do doby, než bude ve výběrovém řízení vybrán nový ředitel. Zájemci se do něj mohou hlásit do konce srpna, ředitel by měl nastoupit v říjnu.

Do výběrového řízení se může zpravidla přihlásit příslušník daného bezpečnostního sboru, který má služební hodnost o jeden stupeň nižší, než je služební hodnost požadovaná pro volné služební místo.

Zároveň musí mít odpovídající vzdělání, požadovanou dobu trvání služebního poměru a podle závěru služebního hodnocení musí dosahovat alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby.

Řehák ve funkci vystřídal Lercha, který se od července stal ředitelem pražské policie. Nahradil Jana Ptáčka, který v jejím čele působil rok. Nyní vede pardubickou krajskou policii, kterou dříve vedl nynější policejní prezident Jan Švejdar.