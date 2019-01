V autě s šéfem dopravní policie. Tomáš Lerch rozebírá chyby řidičů, často nedodržují bezpečnou vzdálenost

Reportér Radiožurnálu se projel v autě přímo se šéfem dopravní policie Tomášem Lerchem, který prozradil, jak velký rozestup by si řidiči měli mezi s sebou nechávat.

„Pokud to chceme vědět úplně přesně, jsou to ty pomyslné dvě sekundy. Ale vždy to souvisí s rychlostí, kterou jedeme. Jedeme-li 50 kilometrů v hodině, tak je to zhruba 28 metrů,“ říká šéf dopravní policie Tomáš Lerch.

Městský provoz je podle něj ale specifický. „To znamená, že za běžného provozu bych si měl držet bezpečnou vzdálenost. Ale je-li hustota provozu vyšší, jedná se o jakousi souběžnou jízdu. V tu chvíli se přizpůsobuji rychlosti ostatních vozidel. Tam už povinnost dodržovat bezpečnou vzdálenost není. Nicméně stále platí to, že musím jet takovou rychlostí, abych byl schopen včas zastavit,“ dodává.

Kvůli nedodržení bezpečné vzdálenosti loni policie řešila téměř 8000 dopravních nehod.

