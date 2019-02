Je to hon na čarodějnice. Svými zaměstnanci jsem si na sto procent jistý, říká šéf Huawei v Česku

„Pokud chcete naše vybavení, prosím, testujte ho. Můžeme vám poskytnout naše kybercentra, můžeme dát i zdrojový kód k testování. Opravdu nemáme co skrývat,“ říká generální ředitel Huawei pro Českou republiku Radoslaw Kedzia v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Bezpečnostní varování kyberúřadu před jeho společností se pojí i s některými zaměstnanci. Pro firmu pracuje v Česku aktuálně asi třicítka čínských občanů. „Jsem si jimi stoprocentně jistý,“ uvádí. Praha 6:00 13. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radoslaw Kedzia, generální ředitel Huawei pro Česko a Slovensko | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Před měsícem jste byl hostem na Českém rozhlasu Plus, kde jste mluvil o celé záležitosti kolem společnosti Huawei. Situace se ale za tu dobu vyvinula. Generální finanční ředitelství (GFŘ) změnilo kvůli varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) podmínky veřejné zakázky na portál Moje daně tak, aby se jí společnost Huawei nemohla účastnit. Co s tím budete dělat? Je to problém?

Samozřejmě že je to problém. Je to neférové vyloučení jednoho z potenciálních účastníků. Cítíme se znevýhodnění, cítíme se diskriminováni.

Firma Huawei v Česku přišla o zakázku za víc než půl miliardy. Finanční správa ji vyřadila z tendru Číst článek

Plánujete se obrátit na soud, případně na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)?

Je stále příliš brzy toto říci. Požádali jsme GFŘ, aby to napravilo. A věříme, že to udělají.

Už máte nějakou zpětnou vazbu?

Ještě ne. Trpělivě čekáme. Víme, že to zabere nějaký čas.

Podle Lidových novin budete žádat po Česku kompenzaci až 40 miliard korun. Můžete to potvrdit?

Ne.

A požadujete tedy vůbec nějakou kompenzaci?

Ne. V tuto chvíli nemluvíme o penězích. Jak jsem řekl, je příliš brzy. My bychom nyní rádi vysvětlili celou situaci a tato neodůvodněná obvinění bez jediného důkazu. A rádi bychom byli schopni konkurovat na trhu bez nějakých limitů. To je náš cíl. Nejsme společnost, která by chtěla nějakým způsobem zničit daňové poplatníky, to rozhodně ne. My jenom chceme mít schopnost férově soupeřit na trhu.

Takže co očekáváte? Vypsání nového tendru? Že budou opět změněny podmínky?

Prosím, nepleťme tyto dvě věci dohromady. Tendr je jedna věc a varování NÚKIB druhá. Vyloučení z tendru přišlo jako výsledek varování kyberúřadu. Tohle je viditelná škoda, jsme znevýhodněni na trhu, protože ti lidé nás zablokovali. Ale základní příčina je varování NÚKIB.

‚Zaměstnanci jsem si na 100 procent jistý‘

Když už mluvíme o varování českého kyberúřadu, musím se vás zeptat na čínské zákony. Protože varování je postaveno především na tom, že čínské zákony obsahují povinnost pro čínské společnosti spolupracovat s čínskou vládou...

Podívejte. Ptáte se mě na něco, co je úplně mimo moje kompetence. Jsem zodpovědný za byznys společnosti Huawei v České republice. Jsem byznysmen, nejsem právník a nejsem čínský občan. Takže je to pro mě těžké komentovat. Ale četl jsem ten zákon, a pokud je překlad správný, tak je o národní, ne mezinárodní bezpečnosti.

Čínské zákony Podle projektu Sinopsis existují zákony, které jednoznačně zakládají povinnost všech právnických i soukromých osob spolupracovat na „národních informačních operacích“. V článku 7 zákona o kontrašpionáži. A ještě explicitnější a pravděpodobně aplikovatelnější na zahraniční operace je článek 22 v zákoně o státní zpravodajské činnosti.

„Všechny organizace a občané musí dle zákona podporovat národní informační operace, spolupracovat [na nich] a koordinovat [dle nich svou aktivitu] a střežit veškerá tajemství o národních informačních operacích, která jsou jim známá.“

Ptám se, protože to, že nějaké takové ustanovení existuje, je nyní pro vás problém. Varování je na něm postaveno. Musíte se s tím nějak vypořádat.

Je to opravdu těžké říci. Podle nezávislého posudku toho zákona tu není žádná povinnost pro žádnou společnost, aby měla nějaký zvláštní závazek. Co je důležité a několikrát to společnost Huawei řekla, že nikdy neohrozíme žádného z našich zákazníků, žádnou vládu země, ve které fungujeme. Nespolupracujeme s žádnými tajnými službami.

Jste si tím jistý? Zajímá mě, jestli vy osobně jste po vydání varování chtěl ujištění po vašich nadřízených, že zde není nic, co by podporovalo to varování?

Samozřejmě. Moje společnost toto řekla několikrát, dokonce i zakladatel společnosti to řekl, že jsme nikdy neudělali nic… Že jsme nikdy nespolupracovali s žádnými tajnými službami, že jsme nikdy neobdrželi žádost tohoto druhu. My budeme vždy chránit naše zákazníky a vlády zemí, v nichž působíme. Nikdy bychom nedovolili, aby naše technická řešení dostala naše zákazníky do nějakého rizika nebo nebezpečí. Věříme, že to varování je bezdůvodné, a proto jsme požádali o změnu.

Zatčení v Polsku Polská tajná služba v lednu obvinila jednoho čínského občana ze špionáže pro čínské tajné služby. Jednalo se o jednoho z ředitelů polské pobočky čínského telekomunikačního giganta. Muž jménem Wej-ťing W. vystudoval na Pekingské univerzitě zahraničních studií, odkud prý pochází řada vysoce postavených činitelů čínské diplomacie i tajných služeb. Absolvent polonistiky od roku 2006 pracoval na čínském generálním konzulátu v Gdaňsku a k Huawei nastoupil v roce 2011.

Ještě k tomu zákonu: řekl jste, že je spojen pouze s čínskými občany. Kolik čínských občanů pracuje pro vaši společnost v České republice?

Je to něco přes třicet. Dělají asi deset procent všech našich zaměstnanců.

Protože v Polsku se řeší problém se zaměstnancem Huawei, kterého zatkli kvůli podezření ze špionáže.

Opět říkám, jsem zodpovědný za Českou republiku, takže každý komentář by byl nevhodný. Myslím, že musíme počkat na výsledek této situace.

Takže jste si na sto procent jistý, že vaši čínští zaměstnanci, kteří pracují tady v Česku, nejsou nijak spojeni s tímto zákonem?

Jsem si na sto procent jistý. A opět, pokládání takovýchto otázek může naznačovat nějaké podezření.

Ptám se kvůli spojení s polskou aférou...

Expati, kteří tu pracují, nejsou jen Číňané, máme tady další národnosti, a ti lidé pracují na určitých pozicích. Důvod, proč tu máme čínské pracovníky, je, že při některých příležitostech potřebujeme komunikovat s hlavním sídlem. Většina personálu v našem hlavním sídle jsou Číňané, takže komunikace je mnohem rychlejší. Tak to je. Tým, který tu mám, se soustředí na práci. Jsou to především technologičtí zaměstnanci a já jsem si na sto procent jistý, že se striktně soustředí na práci.

‚V médiích jsou chybná vyjádření‘

Zpět k varování NÚKIB. Vy jste dal úřadu deadline pro vyjádření…

Promiňte, ale my jsme laskavě požádali. Protože jsme tlačeni časovým harmonogramem, tak jsme laskavě požádali, jestli bychom mohli dostat odpověď do 14. února.

Huawei hrozí Česku kvůli varování kyberúřadu soudy i arbitráží. Po vládě žádá zrušení či nápravu Číst článek

Už jste odpověď obdrželi?

Ještě ne. Stále je čas.

A co bude následovat po 14. únoru?

Já rozhodně doufám, že NÚKIB hluboce zváží svůj krok a že buď stáhne, nebo změní varování. Protože je bezdůvodné. NÚKIB od roku 2012 vydal několik varování a já myslím, že jejich práce je velmi dobrá. Oni vždy popsali technologický problém, popsali riziko a přidali zdroj informace a důkaz, že ten problém existuje. Jejich práce je velmi dobrá kromě jedné výjimky, a to je varování proti Huawei. Neříká to vůbec nic, píše se v něm jen to, že tato společnost je špatná a riziková.

Očekáváte pouze reakci NÚKIB nebo i české vlády?

Očekávám rekci NÚKIB protože dopis jsme směřovali na ně. Vláda řekla, že NÚKIB je nezávislá organizace.

V Deníku N se objevila informace, že Huawei se snažil komunikovat s českých kyberúřadem, s jeho šéfem Dušanem Navrátilem. Můžete to potvrdit?

Ano. Od momentu, kdy byl úřad založen, jsme se snažili navázat kontakt…

„Důvod, proč jsme poslali dopis NÚKIB, je domluvit se s nimi a požádat je, aby upravili své kroky. Protože je velmi jednoduché jít k soudu, ale to není vhodné dle mého názoru. Soud je poslední důsledek až vyčerpáme všechny další možnosti.“ Radoslaw Kedzia (Generální ředitel Huawei pro Českou republiku a Slovensko)

A po vydání varování?

Nechte mě prosím popsat tu sekvenci událostí, protože nechci být součástí spekulací. Vidíme v některých médiích chybná vyjádření. Když byl NÚKIB založen, snažili jsme se o kontakt okamžitě, protože je to součástí našeho bezpečnostního procesu. Předpokládá se, že jako poskytovatel technologických řešení budeme komunikovat s kyberbezpečnostními úřady, proto jsme chtěli navázat tento dialog. Bylo to ale neúspěšné. Zkusili jsme to znovu při několika příležitostech. Obvykle jsme poslali e-mail, abychom dohodli setkání.

Myslím, že jsme se dohodli na nějaké schůzce za několik měsíců, oni za několik měsíců řekli, že to musí přeložit na další rok a takhle to šlo zase a zase. Pokaždé to bylo přeloženo. A když to bylo neúspěšné, rozhodli jsme se pro přímější přístup a zavolali jsme. Protože to nejspíš bylo ztraceno v byrokratickém procesu. Takže jsme zkusili zavolat a já si myslím, že na tom nebylo nic nevhodného.

Jste v kontaktu s nějakými dalšími českými představiteli? S premiérem, ministrem vnitra?

Poslali jsme žádost o setkání a měli jsme několik setkání v minulosti s ministry i s kanceláří premiéra, abychom vysvětlili naši pozici. A doufám, i když vláda řekla, že to není její záležitost, protože NÚKIB je nezávislý, že se situace vyjasní. Chceme vysvětlit, proč se cítíme znevýhodněni a diskriminováni na trhu.

Protože ve finále to budou jednotlivá ministerstva, která budou rozhodovat o konkrétních výběrových řízení, podle toho, jak si vyhodnotí rizika…

Podívejte. Jak jsem řekl, jsme mezinárodní společnost, ale zároveň lokální. Řídíme se všemi zákony a regulacemi v Česku, platíme všechny daně, jsme jedna z prvních společností, která byla zcela v souladu s GDPR, splňujeme standard ISO 270001 pro bezpečnost informací, takže se opravdu snažíme být velmi zodpovědní. Pracujeme s legálním rámcem a já očekávám, že všechny ostatní instituce, ať už soukromé, nebo veřejné, budou také pracovat v rámci legálního rámce. Rozhodnutí, jestli zahrnout Huawei, nebo ne, není osobní.

„Lidé začínají spekulovat a dělat věci, které s tím absolutně nesouvisí kvůli nepodloženému obvinění. Je to hon na čarodějnice,“ říká Kedzia. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

‚Soud je poslední důsledek‘

Můžete mi říci kolik veřejných zakázek může být kvůli varování v ohrožení?

To je velmi obtížné říci, protože to varování vyvolalo zmatek na trhu a lidé nevědí, co mají dělat. Protože varování samo je velmi nejasné, nestojí v něm černé na bílém, co je správně a co špatně. Metodologie, která byl zveřejněna později, k tomu zmatku jen přidává.

Státní úředníci, kteří musí pracovat v rámci legislativy, mohou mít strach, že udělají něco špatně. Takže si možná zvolí bezpečnější řešení a řeknou, vyřaďte je, aby nebyl žádný problém. A to je záležitost varování.

I proto očekávám, že musíte vědět, kolik veřejných zakázek může být v ohrožení?

Nemůžu to říci, protože nevím, jaké typy tendrů budou vypisovány v následujících letech.

Čínské technologie ve vysílačkách záchranářů? Vnitro rozhoduje o citlivé státní zakázce za miliardy Číst článek

Myslím veřejné zakázky, které jsou otevřené nyní.

Nyní... Opět dostáváme různé informace. Některá ministerstva, jako třeba ministerstvo financí, už přijalo nějaké opatření. Nevím proč a nechci spekulovat. Jiná ministerstva říkají, že varování NÚKIB pro ně není základem pro to, aby někoho vyloučila automaticky. Takže některá ministerstva mají pragmatičtější přístup, konkrétnější přístup, některá mají více ochranitelský přístup.

Nekritizuji je, nekomentuju je, jenom říkám fakta. Ale je to velmi nebezpečné, protože to otevírá prostor pro spekulace nebo manipulace tendrů. A já věřím, že se to vysvětlí.

Jste připraveni se obrátit na soud nebo na antimonopolní úřad v případě každé veřejné zakázky, ze které bude firma Huawei vyloučena?

Jak jsem řekl, nejsme agresivní společnost. Jít k soudu je poslední důsledek. Chceme vysvětlit situaci, vysvětlit, že nemáme co skrývat. Jsme otevřená společnost a nemáme co schovávat. Také jsme navrhli, že pokud chcete naše vybavení, prosím, testujte ho. Můžeme vám poskytnout kyberbepečnostní centra, můžeme dát i zdrojový kód k testování. Opravdu nemáme co skrývat. Ale když lidé říkají, jste špatní, ale nechtějí vás testovat, jen vás nálepkují, pak je to zásadní věc.

ICT je velmi komplikované a ne všichni rozumí rozdílům. My nesbíráme data, my nejsme sociální síť, my nabízíme řešení našim zákazníkům – oni staví sítě, zpracovávají data a oni mají data. My k tomu nemáme přístup.

A proto se ptám. Je tady varování, někdo říká, že Huawei není dobrá společnost, vy říkáte, že to není fér. Je vaše právo se obrátit na ÚOHS nebo na soud. Uděláte to?

Kdybych tady měl sestavit tým právníků, aby se vypořádali s každým případem, stálo by mě to hodně peněz.

Radoslaw Kedzia Jako generální ředitel společnosti Huawei pro Česko a Slovensko pracuje od března 2015.

Ve společnosti ale působí již od roku 2008, kdy zastával post provozního ředitele v Keni.

Poté působil jako regionální technický ředitel pro region východní a jižní Afriky, od roku 2013 byl výkonným ředitelem Huaweie v Ugandě.

V minulosti působil na mezinárodních manažerských postech v Izraeli, Velké Británii, Španělsku a Česku ve společnostech Ericsson Safaricom a Siemens. Před tím pracoval v Polsku pro společnosti PTC a TPSA.

Ale také vás může stát hodně peněz, pokud budete vyloučeni z veřejných zakázek? Teď je otázka, co je pro vás lepší?

Pro nás by bylo lepší, kdyby NÚKIB znovu zvážil ten krok a držel se důkazů. Protože možná tu bude jeden tendr za rok a možná 15 tendrů za měsíc. Ale pokud mám utratit peníze za naši obranu, bude to na mě mít velký vliv. Kdo mi to bude kompenzovat?

To nevím. Ale pokud je to nefér z vašeho pohledu, máte právo se bránit.

To je to, co dělám. A důvod, proč jsme poslali dopis NÚKIB, je domluvit se s nimi a požádat je, aby upravili své kroky. Protože je velmi jednoduché jít k soudu, ale není to dle mého názoru vhodné. Soud je poslední důsledek, až vyčerpáme všechny další možnosti.

A když NÚKIB nezmění názor? Jaké jsou vaše možnosti, když se nechcete soudit?

Opět. Za prvé je nevhodné předjímat jakékoliv rozhodnutí. Za druhé rozhodnutí ještě nebylo učiněno. A za třetí to rozhodnutí bude mít efekt na společnost nejen v Česku, ale i v dalších zemích, a to přesahuje moje pověření a musí být učiněno někde jinde.

A proto se stále ptám, jaké další možnosti obrany máte, když nechcete jít k soudu a když NÚKIB nezmění názor?

My jsme skutečně kreativní lidé a chytří a já myslím, že jsme schopni něco vymyslet. Jsme velmi kooperativní a otevření, ale když vše selže, pak možná budeme muset využít poslední možnost.

Takže například u tendru GFŘ, když nedostanete odpověď, která by vás uspokojila...

Podívejte, nejsem jasnovidec. Nechci komentovat něco, co se ještě nestalo. Byla by to spekulace a já nespekuluju. Až to přijde, budeme to komunikovat.

‚Je to hon na čarodějnice‘

Polský web Press.pl zveřejnil informaci, že vaše pobočka v Polsku hledá PR konzultanta pro krizovou komunikaci. Hrozí něco takového i tady?

O tom nevím, slyším to od vás poprvé. My máme globální a lokální PR oddělení, takže máme různé pracovníky, máme pracovníka v Londýně, v Oslu, v Německu a tak. A část jejich odpovědnosti je krizová komunikace. Naštěstí je nemusíme zapojovat moc často.

V Polsku se psalo o nové agentuře. Proto se ptám, jestli se něco takového zvažuje i tady.

Ne. Nejsme společnost, která by se zaměřovala na média, zaměřujeme se na naše zákazníky. Nyní nemáme na výběr. Vždycky jsme spolupracovali s několika PR agenturami při různých příležitostech a zatím nemáme žádné nové. A prosím pochopte, že se nesnažíme říkat něco neoficiální cestou. Jsme v pozici, kdy se musíme bránit proti něčemu, co jsme neudělali.

Ministerstvo obrany také přijalo první krok kvůli varování NÚKIB, konkrétně nařídilo svým zaměstnancům odinstalovat aplikaci AirWatch z jejich telefonů značky Huawei. Víte o tom?

Nevím. To mi zní zvláštně. Aspoň vidíte, kolik škod to varování způsobilo. Lidé začínají spekulovat a dělat věci, které s tím absolutně nesouvisí kvůli nepodloženému obvinění. Je to hon na čarodějnice.

První zásah kvůli Huawei: na obraně mažou z telefonů software pro zabezpečení systému armády Číst článek

Chcete se účastnit budování 5G sítí v Česku?

Určitě.

Může být v tomto případě varování problém pro Huawei?

Právě jste popsala, že někdo chce odstranit z telefonů software, který ani není náš. Já myslím, že to může být problém, protože to varování se šíří jako nemoc. Má to tolik dopadů, které nejsou s varováním ani spojena, takže je nepředvídatelné, co se stane a kdo co udělá.

My jsme lídři v bezdrátových technologiích na světě, máme přes sedm tisíc patentů, sedíme v boardu pro standardizaci 5G sítí spolu s našimi přáteli z Ericossnu, Nokia a dalšími. A najednou někdo zvedne papír a řekne, vyřaďte tuhle konkrétní společnost ze soutěže na trhu.

Znovu se ptám – co s tím budete dělat?

Je příliš brzy to říct.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo navštívil Evropu, byl v Maďarsku, kde měl hovořit o hrozbě, kterou Huawei představuje. Jak se budete bránit proti takovým varováním?

Nemáme co dělat s jakoukoliv vládou, jsme komerční společnost. Nevidím nic, co bych s tím mohl dělat. Ale je opravdu zajímavé, že nějaká vláda má zájem znevýhodnit nějakou komerční společnost.