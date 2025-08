Šéf Nemocnice Prachatice: Máme jednotky porodů za měsíc. Skončit jako my může dalších deset porodnic

Stovky obyvatel Prachatic podepsaly petici proti uzavření porodnice v tamní nemocnici. Mohou rozhodnutí zvrátit? A hrozí podobný osud dalším českým a moravským porodnicím? „V okamžiku, kdy nemáte dostatečný počet výkonů, mladí k vám nepůjdou, protože se tam nemají možnost vzdělávat. To je alfa omega všech oborů,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Michal Čarvaš, předseda Asociace českých a moravských nemocnic a ředitel Nemocnice Prachatice. Dvacet minut Radiožurnálu Prachatice 22:01 5. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocnice Prachatice | Foto: Marek Podhora | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Jihočeský hejtman Martin Kuba z ODS odůvodnil zrušení prachatické porodnice nízkým počtem porodů. To je opravdu jediný důvod?

Já si myslím, že to je hlavní důvod. Porody nám klesají. My jsme měli kolem roku 2000 zhruba 440, 450 porodů. Číslo kolem čtyř stovek se drželo zhruba dalších deset let, pak to klesalo ke tři sta padesáti a bohužel teď, od roku 2020, jsme kolem dvou stovek. Trendem je, že porody klesají v celé ČR a porodnost klesá i u nás.

My jsme se snažili porodnici oživit a opakovaně zachránit. Došlo i k personálním změnám, kdy přišel mladší primář výměnou za staršího, který odešel do důchodu. Snažili jsme se postavit tým znovu, ale zrovna jsme se trefili do období, kdy v celé ČR klesají porody.

Víme, že porodnost klesá, z nějakých sto deseti tisíc dětí, které se ještě před deseti lety v ČR rodily, se jich za loňský rok narodilo 81 tisíc. Očekává se pokles o dalších 10 procent v letošním roce. Prostě, porodnic je v tuto chvíli víc, než jich na trhu bude potřeba.

Na druhé straně, tato situace už nějakou dobu trvá. My jsme spolu o porodnici ve vaší nemocnici mluvili v tomto pořadu naposledy v prosinci. Už tehdy to bylo tak, že vaše porodnice měla nejméně porodů ze všech porodnic v ČR. Vy jste tehdy říkal, že jste se domluvili s krajem a pojišťovnami na fungování porodnice na další dva roky. Co se změnilo, že o osm měsíců později porodnici z měsíce na měsíc zavíráte?

Ono to není z měsíce na měsíc. S VZP a s námi se kraj dohodl na tom, že máme další dva roky možnost to provozovat. Že se to neuzavřelo k prosinci, byť to odborná společnost i pojišťovna navrhovaly jako jednu z variant.

My jsme čekali, jestli se nám podaří nastartovat křivku porodů zpátky nahoru, ale bohužel se to nedělo a počet porodů dál klesal.

V některých měsících byl velmi nízký, v podstatě osm až deset porodů na měsíc, což jsou strašně malá čísla. Jak po odborné stránce, jak hovořil pan hejtman Kuba, tak za mě jako ředitele, samozřejmě i po finanční stránce, je velmi složité tento obor udržet.

My jsme dlouhou dobu měli zájem ho udržet, ale tady jde počet tak rapidně dolů, že to nám to neumožňuje si do budoucna vychovávat další generace porodních asistentek nebo lékařů, protože počet pořadů je tak malý, že je to nemáme na čem učit.

‚Medicínu nelze dělat jednou za dva týdny‘

Hejtman Kuba, který je vzděláním lékař, v pátek řekl, že medicínu je potřeba dělat denně a není možné, aby lékař dělal nějaký výkon jednou za dva týdny. Potom celý tým ztrácí praxi a není schopný reagovat na nějaké případné komplikace. To jsou slova pana hejtmana. Na druhé straně, vy jste podobný počet porodů měli už nějakou dobu a fungovali jste. Byl to reálně problém z odborné stránky? Vedlo to k tomu, že zdravotní péče někdy nebyla dost kvalitní?

Zdravotní péči jsme se snažili poskytovat co nejkvalitnější, abychom tu měli tým lidí, který jsme, jak říkám, obměnili. Měli jsme primáře s praxí mnoha desítek let, který skončil, máme teď trošku mladší tým, ale i ten má praxi a zkušenost.

Ale říkám, problém je v tom, že nemůžeme vychovávat další mladé lékaře, nemáme akreditaci na vzdělávání. V okamžiku, kdy nemáte dostatečný počet výkonů, tak mladí k vám nepůjdou, protože se tam nemají možnost učit a vzdělávat. To si myslím, že je alfa omega všech oborů.

V okamžiku, kdy chceme, aby v menších regionálních nemocnicích mohly obory dál fungovat, je potřeba, aby lidé mohli tu práci dělat a mohli se v ní vzdělávat.

Aby tam byl dostatečný počet výkonů k tomu, aby se péče mohla rozvíjet. Bohužel se medicína mění a my musíme i strukturu naší péče, kterou poskytujeme, měnit vzhledem k tomu, jaká je poptávka a jaké jsou možnosti.

Další porodnice

O možném zavírání porodnic v Česku se debatovalo už vloni v souvislosti s tím, že k tomu přistoupili v Ivančicích na jižní Moravě. V té souvislosti vyšlo najevo, že třetina porodnic v Česku má méně porodů než 600 ročně, což je počet, který jako minimum doporučuje odborná Česká gynekologicko-porodnická společnost. Dá se tedy očekávat, že váš krok budou následovat další nemocnice, že budou zanikat další porodnice?

Záleží na lokálních dispozicích a možnostech jednotlivých zařízení, i těch sousedních, které jsou kolem nich. Já si myslím, že se to dá předpokládat a dá se to očekávat. Pokud se porodnost nějakým způsobem nezlomí a nevrátí se zpátky k vyšším číslům, lze předpokládat, že dojde k uzavření třeba i dalších porodnic.

Rozumím tomu, že nechcete říci konkrétní nemocnice, kde je ve hře zavření porodnice, protože nechcete případně odrazovat budoucí rodičky, aby se právě do těchto nemocnic obrátili. Na druhou stranu, dá se říci, v kolika nemocnicích v Česku jsou tyto úvahy v tuto chvíli aktuální?

To si myslím, že je dáno hlavně z pozice vlastníků nemocnic nebo zřizovatelů, jak moc je to aktuální a jak jsou na tom z hlediska personálního vybavení. Tuto detailní informaci nemám. Kdybych měl říct nějaký odhad, tak si myslím, že se můžeme bavit o jednotkách nemocnic, maximálně do deseti.

Akreditace oborů

Zatím mluvíme o porodnicích. Týkají se podobné úvahy o možném zavírání oddělení kvůli nedostatku pacientů, i dalších oddělení? Jsou třeba i tam nějaká doporučení odborných společností a situace taková, že výkonů je méně, než odborné společnosti doporučují?

Myslím si, že ne. Ultimátní čísla šla zejména z gynekologické odborné společnosti. Týkala se samozřejmě i dětských oddělení a novorozeneckých oddělení, protože počet porodů a počet novorozenců spolu souvisí.

Myslím si, že uzavírání kvůli malému počtu výkonů nehrozí. Spíš si myslím, že nás čeká generační obměna a personální problémy, protože tak, jak nám stárne populace, nám stárnou samozřejmě i naši lékaři a naše sestry.

Proto je teď snaha posílit vzdělávání na lékařských fakultách i vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků k tomu, abychom si vychovali další generace, které budou schopny se postarat o silné ročníky, které půjdou do důchodu a kterým se zvyšuje doba dožití.

Na webu Asociace v sekci Koncepce zdravotnictví 2030+ píšete, že české nemocniční zdravotnictví vstupuje do etapy charakterizované rostoucím selekčním tlakem zdravotních pojišťoven na redukci nebo alespoň restrukturalizaci nemocnic. U kterých oddělení je aktuálně tlak největší?

Největší tlak je určitě na gynekologii a porodnictví a pediatrii, v těchto oborech je tlak obecně největší. Na druhou stranu je tlak na navyšování lůžek následné péče a ošetřovatelských lůžek do budoucna, právě díky stárnutí populace.

Mohou nemocnice regionální tlaku odolávat?

Odvolávat určitě mohou, samozřejmě, časem odolávání bude složitější. Nebo mohou jít změnám naproti, profilovat a změnit strukturu péče, kterou poskytují, tak, aby byla atraktivní jak pro pacienty, tak pro zaměstnance.

Nemá smysl jen vzdorovat, má smysl nabízet takovou péči, po které bude poptávka, která bude kvalitní, kterou budou pacienti využívat a kterou budou pojišťovny ochotny hradit.

Já se domnívám, že k tomuto kroku je potřeba ještě jedna věc, ve které se snažíme dlouhodobě apelovat na ministerstvo, které bohužel v tomto není úplně činné.

Tou je změna akreditačních pravidel, aby nemocnice, které přistoupí k restrukturalizaci, mohly vzdělávat své další generace lékařů a zdravotních sester v oborech, které tam mají zůstat a které mají být nosné do budoucna – bez ohledu na to, že je tam třeba požadavek, aby jeden měsíc v rámci vzdělávacího programu byl na gynekologicko-porodnickém oddělení, které nemocnice třeba zruší.

