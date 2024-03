Šéf pražské městské společnosti si pořídil na firmu SUV v plné výbavě. ‚Bolí mě záda,‘ hájí se Hořánek

Auto zakoupené v roce 2021 mu na parkovišti nabourali, a proto si musel pořídit nové v plné výbavě. Tak vysvětluje nákup SUV za milion korun bez DPH šéf městské firmy Prahy 6 Zdeněk Hořánek. „Mám velké problémy s páteří, do sedanu mám velký problém nastoupit i vystoupit,“ hájí postup společnosti SNEO, kterou řídí a na kterou vůz koupil. Opoziční zastupitelé to kritizují s tím, že se nechová s péčí řádného hospodáře. Původní zpráva Praha 15:15 10. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda představenstva městské společnosti SNEO Zdeněk Hořánek. Ilustrační foto | Zdroj: koláž iRozhlas.cz, Hyundai

Městská firma SNEO funguje od roku 2004 ve stotisícové části Praha 6. Spravuje tu místní nemovitosti, zajišťuje komunální služby nebo se stará o koupaliště Petynka.

Zastupitele městské části proto překvapilo, když si na konci prosince loňského roku objednala firma za necelý milion korun bez daně pětimístné SUV Hyundai Santa Fe s dvoulitrovým motorem, výkonem 142 kilowatt a pohonem na všechna čtyři kola. Auto navíc v závazné objednávce nese přívlastek „luxury“.

Osobní vůz v automatu a perleťově černé barvě má k dispozici podnikatel a předseda představenstva firmy Zdeněk Hořánek (STAN), jak serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu sám potvrdil. Žádný problém v nákupu auta nespatřuje.

„Mám velké problémy s páteří, do sedanu mám velký problém nastoupit i vystoupit. Celé představenstvo ve společnosti má ve smlouvách nákup vozidla ke služebním i osobním účelům. Každý člen představenstva tak má své vozidlo ve vyšší střední třídě,“ vysvětloval novinářům podobně jako zastupitelům Prahy 6.

‚Je to přestřelené‘

S takovým přístupem ale nesouhlasí zastupitel Prahy 6 a člen dozorčí rady společnosti Ondřej Vykoukal (Piráti). Odmítá, že by se Hořánek v tomto případě choval s péčí řádného hospodáře, protože SNEO je primárně určena pro správu majetku městské části, a tudíž předseda nepotřebuje tak luxusní auto.

„Pan Hořánek argumentoval zdravotními důvody, což nemám důvod rozporovat. Nicméně ani to v mých očích neospravedlňuje cenu auta, protože se dají sehnat i auta levnější. Auto za milion korun rozhodně přesahuje i velikost společnosti, její význam a jednání členů představenstva. Myslím, že tohle je přestřelené,“ řekl Vykoukal serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu.

POLITICKÁ CESTA ZDEŇKA HOŘÁNKA V roce 2014 se stal podnikatel Zdeněk Hořánek v Praze 6 radním za ANO, po čtyřech letech na radnici změnil dres a do rady této městské části se podruhé dostal za hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Za něj kandidoval také v komunálních volbách na podzim v roce 2022, ve kterých STAN skončil čtvrtý a opět se stal součástí vládnoucí koalice. Před posledními komunálními volbami v roce 2022 daroval hnutí STAN peníze jako fyzická osoba: 1. září 2022: 100 000 Kč

2. srpna 2022: 500 000 Kč

28. června 2022: 180 000 Kč

Hořánek potřebu zakoupit nové auto vysvětluje tím, že stejným typem už jezdil, ale to je nyní po havárii na parkovišti odstavené. Předešlé vozidlo přitom firma nakoupila na začátku roku 2021.

Šéf SNEO dále argumentuje, že stejným SUV doteď jezdil, ale nikomu to nevadilo. „Dostali jsme slevu více než 200 tisíc korun, takže jsme hluboko pod cenou. Je to cena, která je nižší než srovnatelná škodovka. I z tohoto titulu jsme se chovali s péčí řádného hospodáře a myslím si, že je to jen bouře ve sklenici vody,“ popsal situaci.

Na dotazy, zda je luxusní vozidlo přiměřené velikosti společnosti, nechtěl starosta Prahy 6 Jakub Stárek (ODS) reagovat s tím, že by „pouhé vyjádření k této problematice mohlo firmu poškodit“. Redakce oslovila také předsedu dozorčí komise Jiřího Janouška, ale do vydání článku na dotazy neodpověděl.

Na nehospodárnost upozorňoval i zastupitel Ondřej Dušek (TOP 09). „Myslím si, že předseda představenstva městské společnosti ke své činnosti pětimetrové SUV za více než jeden milion korun objektivně nepotřebuje. Tento nákup považuji nehospodárný a další zbytečný luxus, který platí občané Prahy 6,“ kritizoval.

Projednání na dozorčí radě

Zda Hořánek postupoval při nákupu auta v souladu se zákonem a stanovami společnostmi, chce Vykoukal řešit na dubnové dozorčí radě. „Budu požadovat, abychom se o tom na jednání dozorčí rady bavili a bylo nám podáno vysvětlení i z hlediska toho, jakým způsobem byl ten vůz vybrán. Zatím nemám informace o tom, že by proběhlo výběrové řízení, veřejná zakázka a podobně,“ přiblížil další postup.

Zajímat ho bude také to, v jakém stavu je havarované vozidlo z roku 2021. I to totiž podle registru smluv stálo přes 850 tisíc korun bez DPH a bylo vedené jako „premium“ a „luxury“.

Srovnatelně drahé auto společnost pořídila také v únoru loňského roku, když za 866 tisíc bez DPH zakoupila Superb Combi Scout opět s dvoulitrovým motorem, výkonem 147 kilowatt a pohonem na všechna kola.

Ředitel Zdeněk Hořánek nastoupil do společnosti SNEO v prosinci 2022 poté, co vyhrál uzavřené výběrové řízení. Jen o dva a půl měsíce dříve zaslala jeho firma HZ Real hnutí STAN půl milionu korun. Starostové a nezávislí jsou na místní radnici součástí koalice, Hořánek za politické uskupení kandidoval do zastupitelstva, ale přeskočili ho dva jiní kandidáti a mezi aktivní politiky se nezařadil.

Podnikatel popírá, že by spolu tyto dvě události souvisely. „Politiku, i když se tomu nechce věřit, nedělám pro peníze,“ řekl dříve Radiožurnálu.