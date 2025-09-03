Šéf Toyoty: Výrobu elektroaut v Kolíně rozjedeme během pár let. Nejsou ale pro nás jedinou cestou
Japonská automobilka Toyota vybuduje v Česku svoji první evropskou linku na výrobu bateriových elektromobilů. Vznikne za 680 milionů eur, v přepočtu 16,65 miliardy Kč. Investici společnost oznámila spolu s českou vládou, která na projekt přispěje zhruba desetinou, tedy 1,6 miliardy korun. Toyota bude nadále rozvíjet nejen bateriový pohon, ale i další technologie, řekl v rozhovoru pro Radiožurnál prezident Toyota Motor Europe Jošihiro Nakata.
Co bylo rozhodujícím faktorem pro investici v České republice?
Toyota má mnoho továren po celém světě, takže vždy diskutujeme, ve které spustíme výrobu kterého modelu. Vzájemně si konkurují. Ale na druhou stranu má Toyota filozofii přispívat zemi nebo společnosti, ve které působíme, a být těmi „nejlepšími ve městě”. Takže sledujeme a hodnotíme členy vlastního týmu a ti jsou skutečně velmi talentovaní. Důležitá byla i diskuze s českou vládou, která připravila potřebnou podporu. Proto jsme se rozhodli pro Českou republiku.
Takže dotace, investiční pobídka vlády, byla spíše třešničkou na dortu?
Pobídky si velmi vážíme. Oznámili jsme, že do tohoto projektu investujeme 680 milionů eur, což jsou obrovské peníze. Opravdu si vážíme toho, že se česká vláda rozhodla tento pokročilý technologický projekt jistou částkou podpořit. I když je tam mnoho různých podmínek.
Škoda v pololetí na rozdíl od mateřského Volkswagenu zvýšila provozní zisk, dařilo se elektrickým modelům
Číst článek
Mohl byste být trochu konkrétnější, jaké nové auto budete vyrábět v Kolíně?
Každého teď zajímá, jaký model to bude, ale v tuto chvíli žádné konkrétní informace sdělit nemůžu. Později, až budeme připraveni, tak to oznámíme. Takže prosím počkejte.
Kdy oznámení alespoň očekáváte? Letos, příští rok?
Během pár let zahájíme výrobu. Upřesníme to, ale prosím ještě počkejte.
Strategie více cest
Domníváte se, že bude v Česku dostatečná poptávka po elektroautech? Přece jen jsme vůči nim dost skeptičtí…
Ano, v Česku je obliba elektroaut s bateriemi menší než v některých jiných zemích, jako jsou Norsko, Francie či Německo. To je realita. Ale Toyota má vždy strategii více cest. Podle podmínek trhu připravíme řešení a zákazníci si pak budou moci vybrat. Nikdy se nevzdáváme a nikdy nestojíme stranou, to je naše klíčová myšlenka. V některých zemích Evropy můžou být elektromobily nejlepším řešením, ale z pohledu jiné země je nejlepší řešení pro dosažení uhlíkové neutrality odlišná technologie. Záleží na situaci v jednotlivých zemích a regionech. A také na skutečné poptávce zákazníků. My nabízíme všechny technologie a hledáme i další.
Elektromobily tedy podle Vás nejsou jediným řešením pro uhlíkovou neutralitu?
Není to jediné řešení. Ale abychom se dobře pochopili, vůbec nejsme proti bateriím, naprosto seriózně je vyvíjíme. Teď jsme se rozhodli je vyrábět tady. Ale není to jediné řešení. Zaměřujeme se na více technologií.
Do Kolína budete potřebovat 245 nových zaměstnanců. Už víte, o jaké půjde konkrétní profese?
Aby se tu daly baterie montovat, bude potřeba postavit novou výrobní halu a zavést nové postupy. Kvůli tomu budeme potřebovat najmout další lidi.
Budou to tedy místa pro kvalifikované lidi? Zajímá mě, jestli ten nový výrobní závod bude jenom montovna, nebo vzniknou i nová pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou..
Baterie patří mezi pokročilé technologie. Proto bychom rádi podpořili naše zaměstnance v profesním růstu. Je to velmi důležité. Díky našemu projektu se zlepší dovednosti členů našeho týmu v Česku.
Určitě ale budete potřebovat i lidi zvenčí. Věříte, že jich v Česku najdete dostatek? Firmy si často stěžují, že obtížně hledají kvalifikované zaměstnance.
Věřím vedení českého týmu. Chceme navíc pracovní prostředí ve výrobě stále zlepšovat. Znáte (japonskou, pozn. red.) filozofii kaizen? Překládá se jako neustálé zlepšování. Prostě po zlepšení začíná další zlepšování… A to je pro nás v Toyotě nosná myšlenka.