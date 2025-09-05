Šéf vinohradské fakultní nemocnice Jan Votava rezignoval. Vedl ji tři a půl roku
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady opět mění ředitele. Dosavadní šéf Jan Votava totiž v pátek ráno rezignoval. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) to potvrdil Radiožurnálu. Nemocnici zatím povede Jan Michálek z odboru přímo řízených organizací ministerstva zdravotnictví.
„Dnes jsem přijal rezignaci ředitele FN Královské Vinohrady, který tak učinil z osobních důvodů. Vedením nemocnice jsem dočasně pověřil ředitele odboru přímo řízených organizací ministerstvem zdravotnictví Jana Michálka, který ji povede do jmenování ředitele vzešlého z výběrového řízení,“ uvedl pro Radiožurnál ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09, ve sněmovních volbách kandiduje za Spolu).
Jan Votava řídil vinohradskou nemocnici tři a půl roku, když ve funkci vystřídal Petra Arenbergera. Je to tak už druhá změna v jejím vedení během tohoto volebního období. Votavovu reakci Radiožurnál shání.
Kardiochirurg Votava ve vinohradské nemocnici pracoval od roku 1995, od dubna 2007 se stal náměstkem pro léčebnou péči a o patnáct let později ředitelem nemocnice po Arenbergerově odvolání.
Po dvouměsíčním provizoriu ho do čela nemocnice doporučila devítičlenná výběrová komise. „Chci, aby byly ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady nastaveny jasné řídicí struktury. Předpokládám, že pan ředitel provede revizi v managementu organizace a obklopí se spolupracovníky, kteří mu pomohou realizovat jeho úkoly,“ uvedl před jmenováním v tiskové zprávě ministr Válek.
Votava je už druhým ředitelem velké pražské fakultní nemocnice, který letos skončil. V únoru ministra Válek odvolal šéfa Motola Miloslava Ludvíka po policejní razii, kterou vyvrcholilo několikaleté vyšetřování podezření na korupci. Ludvík a jeho náměstek Pavel Budinský se podle detektivů nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, ať už zajišťovali stavební zakázky, úklidové služby nebo pronájem bistra. Takhle získané peníze jim měl pomáhat prát vlivný advokát Miroslav Jansta.
V kauze policie stíhá 18 lidí, kteří čelí obvinění za úplatkářské trestné činy, dotační podvod, praní špinavých peněz nebo za poškození finančních zájmů Evropské unie. Hlavním podezřelým hrozí 12 let vězení.