Úřad pro jadernou bezpečnost bude nadále řídit Dana Drábová. Vláda ji jmenuje ve středu

Do centra Plzně se vrátila opravená socha Hurvínka. Mladí hokejisté, kteří soše urazili hlavu, se omluvili

„Byla to od nás klukovina. Snažíme se odčinit, co se stalo, a děláme maximum pro to, aby se to odčinilo a bylo to v pořádku. Bude z naší strany finanční náhrada a zbytek se zatím řeší,“ řekl hokejista