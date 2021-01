‚Když se zjistilo, že zbyla, zavolali jemu.‘ Vakcínu proti koronaviru přednostně dostal i šéfkuchař Pohlreich

PŘEDNOSTNÍ OČKOVÁNÍ V ČESKU

První vakcíny dorazily do nemocnic 27. prosince. Od té doby se objevilo už několik případů přednostního očkování. Svou ženu na vakcinaci v královédvorské nemocnici protlačil radní Královéhradeckého kraje Zdeněk Fink (KDH). Následně to omlouval tím, že bude pracovat jako dobrovolnice. Serveru iROZHLAS.cz ale sdělil, že se očkovací centra otevřou nejdříve v polovině března.

Náhradníci mimo hlavní očkovací seznamy pak dostali vakcínu v některých nemocnicích, například v pražské Všeobecné fakultní nemocnici. Některé vakcíny se nestíhaly spotřebovat, když se na očkování například někdo nedostavil. Do pořadníku tam zařadili lidi starší 65 let. „Aplikovali jsme to raději těmto lidem, než abychom to vylili,“ vysvětlil redakci šéf VFN David Feltl.

Podobný problém s výpadky očkovaných z prioritních skupin měli před koncem loňského roku také ve Fakultní nemocnici Brno. Tamní zdravotníci podle přednosty Kliniky infekčních chorob Petra Husy oslovili své příbuzné a vyzvali je, by přišli na vakcinaci. „Byla by velká škoda, kdyby se něco vyhodilo,“ řekl pro iROZHLAS.cz.

Také v Českém Krumlově mělo docházet k tomu, že vakcínu dostávali přednostně příbuzní a známí zaměstnanců nemocnice. A kvůli porušení očkovací strategie odstoupí Jindřich Florián, ředitel nemocnice. Vyzval ho k tomu jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). „Myslím si, že je pro nemocnici dobře, aby rezignace byla co nejdřív, aby nebyl chaos, protože teď tam budu bez autority,“ komentoval svůj odchod ředitel.