Přednostní očkování miliardáře Sehnala nebylo trestným činem, uvedla policie

Policie ukončila prověřování případu miliardáře a předsedy Občanské demokratické aliance (ODA) Pavla Sehnala, který se počátkem března nechal naočkovat v Nemocnici Na Bulovce proti covidu-19, ačkoli nepatřil k lidem, kteří na vakcínu měli v té době nárok. Podle policie to nebyl trestný čin. Uvedla to mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Na ukončení kauzy ze strany policie upozornila Česká televize. Praha 14:09 14. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Sehnal, předseda Občanské demokratické aliance | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas

O tom, že Sehnal dostal vakcínu proti koronaviru, informoval na počátku března server Seznam Zprávy. Sehnal v reakci na to uvedl, že měl podle vládní očkovací strategie na očkování nárok, protože je majitelem a ředitelem zubní kliniky a zdravotnického zařízení Lázně Praha. Podle ředitele Nemocnice Na Bulovce Jana Kvačka byl ale Sehnal naočkován přes jeho zákaz, podle něj se za zdravotníka vydával, aby vakcínu dostal.

Miliardář Sehnal se nechal přednostně očkovat. Podle ředitele nemocnice se vydával za zdravotníka Číst článek

Po zveřejnění informace o očkování Sehnala se případem začala zabývat policie. Kropáčová ve středu k výsledku prověřování řekla, že policie vyhodnotila dostupné informace a nebylo zjištěno jednání mající znaky trestného činu.

Sehnal vlastní finanční skupinu SPGroup, pod níž spadá mimo jiné výstaviště v Letňanech a pojišťovna Slavia. V Čestlicích má akvapark a hotel. Od roku 2016 je předsedou znovuobnovené ODA.

Do povědomí veřejnosti se Sehnal před časem dostal právě jako majitel letňanského výstaviště, kde loni v říjnu vznikla záložní nemocnice kvůli podzimnímu zhoršování situace ve zdravotnických zařízeních. Využita nakonec nebyla, ministerstvo zdravotnictví pronájem prostoru pro záložní nemocnici ukončilo k 19. únoru. Důvodem byla finanční náročnost. K rozhodnutí o zrušení podle tehdejšího ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) vedlo i to, že personál se přednostně posílal do stávajících nemocnic. Fakultní nemocnice Bulovka, pod kterou zařízení spadalo, vyčíslila náklady na nájem, energie a další služby na téměř 100 milionů korun.