Neuskutečněný plán vůdce kutnohorské sekty Richarda: domy se zlatým řezem pro nejvěrnější členy

Měl to být další krok k upevnění vazeb v kutnohorské sektě, kterou vedl léčitel Richard. V městyse Malešov nedaleko Kutné Hory mělo vyrůst několik domů, kam by se přestěhovali jeho nejvěrnější následovníci. Projekt za miliony korun se sice nerealizoval, vůdce sekty na něj však vybíral nemalé finanční prostředky. Policie u něj po jeho smrti našla přes 90 milionů korun. Z vraždy Richarda jsou obžalované zubařka Magdalena a učitelka v důchodu Irena. Původní zpráva Praha/Kutná Hora 5:00 11. července 2023

Golfové hřiště, vodní nádrž Vrchlice i středověká tvrz. To vše se nachází v blízkosti malé obce Malešov na Kutnohorsku. Vedení městyse před několika lety vycítilo možnost dalšího rozvoje a začalo uvažovat o prodeji stavebních parcel.

Smrt léčitele Poměry uvnitř kutnohorské skupiny se začaly odkrývat poté, co její vůdce loni v říjnu zemřel. Z jeho vraždy jsou obviněné dvě členky společenství – zubařka Magdalena a učitelka v důchodu Irena. Před soudem se hájí tím, že jednaly na vůdcův pokyn a uvěřily mu, že jeho tělo zmizí.

V tu dobu již měl lokalitu vyhlédnutou i léčitel a vůdce sekty Richard, který v dětství navštěvoval v obci školu. Místo chtěl využít k vybudování několika nemovitostí a přestěhovat se tak ze svého kutnohorského bytu do ústraní. Spolu s ním se měli stěhovat i nejvěrnější členové jeho společenství.

Zpočátku bylo v plánu až osm domů, počet se ale, jak popisují bývalí Richardovi následovníci, mnohokrát změnil. Jisté místo měli pouze tři členové: Richard se zubařkou Magdalenou, učitelka v důchodu Irena a majitel stavební firmy Pavel.

Použití jmen Reportéři Českého rozhlasu znají identitu všech osob v textu. U obžalovaných žen, léčitele a svědka Pavla používáme pouze křestní jména. Zveřejnění identit dalších členů sekty, kteří popisují její fungování, není pro samotný text podstatné.

„Richard přišel s nápadem, že by chtěl vlastní bydlení, a teprve teď mi došlo, že to byl můj účel, k čemu mě potřeboval, protože provozuji firmu, která se zabývá stavební činností. Richard si sám určoval, kdo by tam mohl případně bydlet. Ty počty se měnily, když to přeženu, tak každý měsíc to bylo jiné číslo,“ uvedl stavař a jeden z členů společenství Pavel před soudním senátem.

Reportéři serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu ho již dříve kontaktovali, tehdy se odmítl k záležitosti jakkoliv vyjádřit.

Záloha 2,8 milionu

Před soudem však vypověděl, že obec po celou dobu ani nenastínila cenu pozemků. Richard i tak projevoval o místo zájem a posílal Irenu s Pavlem „lobbovat“ na každé místní jednání zastupitelstva pro případ, že by se záměr na schůzi řešil.

Podle informací serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu, které získaly na základě rozhovorů s některými členy sekty, nechal léčitel dokonce jednoho z nich vypracovat nákresy. Všechny domy v těsné blízkosti měly být specifické v tom, že by byly postavené v takzvaném zlatém řezu, tedy v harmonickém poměru částí k celku a částí k sobě navzájem.

„Richard měl nějaké nápady, jakým způsobem by ten dům měl vypadat, ale k tomu už dál nedošlo. Zůstalo u nějakých náčrtků,“ potvrdil majitel stavební firmy.

Členové společenství za tím viděli dobrý nápad, že si „prostě vyberou sousedy“. Zároveň si však uvědomovali, že se do projektu může zapojit jen zajištěný člen.

„Řešilo se, že by se koupila parcela a postavily by se domy, kde měl bydlet v jednom domě Ríša (léčitel Richard, pozn. red.), v dalším Inka (obžalovaná Irena, pozn. red.) a pak i další domy pro další zájemce. Bylo to limitované tím, kdo měl kapitál,“ uvedla jedna ze členek během výslechu v přípravné fázi řízení, do kterého měl Český rozhlas možnost nahlédnout.

Jak popisují členové sekty manipulaci jejího vůdce a jak došlo k úmrtím některých z nich? Poslechněte si rozhovor s investigativními reportéry Martinem Štorkánem a Vítem Kubantem

Jak ale popsal svědek Pavel, o financování projektu se nikdy oficiálně nemluvilo, ačkoli domy měly být velmi drahé. „Na toto nikdy nepřišla řeč. Ten projekt byl velmi finančně náročný, protože mým úkolem bylo k tomu zajistit i inženýrské sítě. Vím, že by to bylo finančně náročné,“ přiblížil.

Přesto někteří naposílali Richardovi miliony korun na realizaci projektu. „Byly to zálohy na pozemek asi v hodnotě 2,8 milionu korun. Chtěl to po mně, abych mu to posílala,“ uvedla před soudem jedna ze členek sekty.

Léčitel a kutnohorský vůdce sekty Richard zemřel loni v říjnu. Z jeho vraždy je obžalovaná dvojice žen - zubařka Magdalena a učitelka v důchodu Irena. Policie u něj následně objevila finanční prostředky ve výši přes 90 milionů korun.

Praktiky vůdce Richarda K léčení k Richardovi se bylo podle výpovědí svědků možné dostat pouze na doporučení. Vždy si vyžádal fotografii nového „pacienta” a nějaké informace o něm. Při prvním sezení pak dokázal překvapit tím, kolik toho o jejich životech ví. Hlavními nástroji, kterými Richard ovládal společenství, byly manipulace, vyhrožování a pocit osamělosti. Tím, že se od začátku profiloval jako léčitel, často si vynucoval poslušnost tvrzením, že nad samotnými členy nebo nad jejich blízkými již nebude držet „ochrannou ruku“. Podobným způsobem vyhrožoval i obžalované zubařce. Nejprve jí „diagnostikoval“ závažnou nemoc. „Byl jsem u toho, kdy jí řekl, že má roztroušenou sklerózu. Pokud nebude dělat to, co jí říká, skončí na invalidním vozíku, že bez něj nemá žádnou šanci žít,“ vzpomínal si jeden ze členů před soudem. Tento svědek také popsal, jaká největší obava ve skupině panovala: že je léčitel ze společenství vyloučí. „V té chvíli se vám zhroutil svět, život ztratil jakýkoli smysl. Mně poslal esemesku a rok jsem byl mimo tu skupinu. Pak přišla skoro přesně po roce – v neděli ve 4 hodiny – esemeska, to se mi rozsvítilo světlo, že ten život zase začíná. Tím si, myslím, dokázal dostat lidi do takové situace, že já už jsem pak ničemu nevzdoroval. Už jsem si nedovolil nechat se podruhé vyhodit, zažít to psychické peklo, které pak máte v hlavě,“ řekl. Stejné zážitky sdílela i jeho tehdejší žena. „Byla jsem vyhozená, ne jednou. Byla jsem asi odstrašující příklad. Většina z nich měla strach, že budou vyhození,“ uvedla. Právě přes SMS Richard podle členů společenství většinou řešil konflikty. Když chtěl někoho konfrontovat, posílal své následovníky. Své nohsledy posílal třeba i proto, aby jiným členům vysvětlili, jak mají uklízet a udržovat doma pořádek. Také nutil členy společenství ke cvičení. Někteří museli třeba každé ráno udělat 222 kliků. Sportovní výkon pak měli podpořit tím, že spolykali pilulky léku wobenzym a vypili proteinové nápoje. Při skupinových „terapiích” to podle svědků vypadalo tak, že byl vždy jeden člen společenstva, kterého Richard chválil a ostatním dával za vzor. Situace se ale mohla rychle změnit a z premianta byl najednou otloukánek celé skupiny.



