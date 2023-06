Policie řeší úmrtí spojená s kutnohorskou sektou. Dva muži zemřeli kvůli rituálům u hradu Šternberk

Policie vyšetřuje smrt dvou členů autoritativně řízené sekty, kterou kolem sebe shromáždil léčitel Richard z Kutné Hory.

Šestapadesátiletý František J. a o tři roky starší Jiří H. zemřeli loni v srpnu poté, co se zapojili do lesního rituálu u hradu Český Šternberk. Šlo o psychicky náročný obřad, jehož součástí bylo i fyzické násilí.

O dva měsíce později zemřel i sám Richard. Podle obžaloby jej zavraždily dvě členky jeho sekty, které se hájí, že jej usmrtily na jeho přání. Případ aktuálně řeší Městský soud v Praze. Původní zpráva Praha/Kutná Hora 5:00 30. června 2023 Sekta se scházela v lese u hradu Český Šternberk | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Léčitel Richard přijímal klienty v bytě v Kutné Hoře. Z nich přibližně dvacet let formoval svou sektu. Postupně – podle výpovědí jednotlivých členů – získal kontrolu nad jejich životy, ovládal je pomocí manipulace a psychického nátlaku. Součástí života skupiny byly i tajemné obřady.

Jeden takový „očistný“ rituál proběhl v hlubokých lesích u hradu Český Šternberk. Vůdce sekty Richard tam loni v půlce srpna poslal několik svých následovníků. Co přesně v lese dělali, není jasné. Strávili v něm několik dní, během kterých si měli uvědomit svoje sexuální problémy, které jim „diagnostikoval“, a díky tomu se z nich vyléčit.

Ostatní členové společenství je tam podle Richardových pokynů jezdili kontrolovat. Poprvé vyrazili v sobotu 13. srpna. Podle jednoho z účastníků této inspekce v lese našli pouze Jiřího H. Byl zcela nahý. Po krátké rozmluvě ho zanechali na místě a vrátili se do Kutné Hory. Součástí skupiny kontrolorů byl i František J.

15. srpna, o dva dny později, měla tentokrát ještě větší skupina vyrazit na další inspekci. František J. ji tam měl odvézt svojí dodávkou. Na domluvené místo setkání ale nedorazil. Neozýval se.

Až druhý den našli kriminalisté jeho tělo mezi obcemi Kozojedy a Truba, asi půl hodiny jízdy autem od Kutné Hory. Jak a proč František J. zemřel, vyšetřuje policie. Někteří členové sekty ale vypověděli, že spáchal sebevraždu. Mohl se podle nich obávat toho, že mu Richard nakáže, aby se do lesního rituálu také zapojil.

Parkoviště pod hradem Český Šternberk | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Obecně to mohlo znamenat konfrontaci s hříchy, které spáchal v minulosti. Kutnohorský léčitel tuto metodu používal jako jednu z manipulačních technik, kterými získával nad lidmi kontrolu. Několik členů sekty nezávisle na sobě vypovědělo, že je přesvědčil, že se v minulosti měli dopustit zločinů, které pak vytěsnili z paměti. Zločiny si Richard vymyslel, ale protože ho považovali za „nositele pravdy“, věřili mu to. Konfrontace s hříchy pod léčitelovým vedením pak nebyla ničím příjemným.

Okolnosti úmrtí dlouholetého člena skupiny Františka J. vyšetřuje policie. Po jedenácti měsících případ stále neuzavřela.

„Kolínští kriminalisté prověřují úmrtí šestapadesátiletého muže. V této souvislosti pak zadali k vypracování spoustu znaleckých posudků, které ještě nemají k dispozici. Z tohoto důvodu ještě nebyl v dané věci učiněn žádný závěr a stále probíhá prověřování,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková na dotaz serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu.

Umlácen tyčí?

Poté, co bylo 15. srpna jasné, že František J. s dodávkou na místo srazu nedorazí, musela inspekční skupina najít náhradní dopravu. Když dorazili do lesa, nemohli dlouho nikoho najít. Začali proto pískat. Pak se mezi stromy objevili tři nazí muži. Byli to Jiří H. a další dva členové sekty.

Skupině, které přijela na kontrolu, Richard zadal úkol, aby k účasti na „očistném“ ceremoniálu přemluvili další dva lidi, kteří přijeli s nimi. To se podle dostupných svědectví povedlo.

V lese tak zůstalo pět lidí. Čtyřem z nich léčitel „diagnostikoval” sexuální poruchu: promiskuitu, pedofilii, agresi, náruživost. Co přesně měli v lese dělat a proč neměli oblečení, není dosud jasné.

Vstup do lesa u parkoviště pod hradem Český Šternberk | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Seance probíhala několik dní a nakonec se stalo její součástí i mlácení dřevěnou tyčí do

ledvin, hýždí a hlavy Jiřího H. Po dvoudenním mlácení se mu ale udělalo špatně a začal kolabovat. Tři přivolané členky sekty jej v pátek 19. srpna odvezly ke kutnohorskému plaveckému stadionu, odkud zavolaly záchranku. Už ale bylo pozdě.

„Případem náhlého úmrtí muže na Kutnohorsku se zabývají krajští kriminalisté pro možné podezření na ublížení na zdraví s následkem smrti. Tento případ mají kriminalisté stále v prověřování, je to tedy fáze, která je neveřejná, z tohoto důvodu nemůžeme být nikterak detailnější,“ přiblížila aktuální vývoj případu mluvčí Suchánková.

Další z účastníků rituálu před soudem vypověděl, že skončil v nemocnici. A to ještě předtím, než zkolaboval Jiří H. „Nevěděli, jestli přežiju to, co jsem prožil,“ uvedl.

O smrti obou mužů mluvila ve své výpovědi také bývalá Richardova partnerka. „Já lituju ty chlapy, kteří to takhle odnesli, toho Jirku a Frantu, hodně na ně myslím, že jim Ríša strašně ublížil,“ uvedla ve výpovědi, do které měl Český rozhlas možnost nahlédnout.

Loni na začátku října zemřel i sám Richard, podle obžaloby jej zavraždily dvě ženy, které „léčil“. Případ aktuálně řeší Městský soud v Praze. Podrobnosti k dalším dvěma případům reportéři zjistili, když mapovali fungování celé sekty. Rozsáhlý materiál k tomu vyjde dnes dopoledne.