Kolik úředníků je v práci? Anonymní ‚semafor‘ mají na Vysočině, kritizuje to ale úřad na ochranu údajů

Před pěti lety přestaly kvůli ochraně osobních údajů radnice ukazovat, jestli je konkrétní úředník v práci, nebo ne. Takovou informaci dříve zobrazovaly na webových stránkách jako takzvané úřednické semafory. Kritizoval to ale Úřad pro ochranu osobních údajů. Některé radnice si je ale uzpůsobily, třeba v Novém Městě na Moravě. Ani to by ale podle Úřadu na ochranu osobních údajů nemělo být potřeba. Nové Město na Moravě 9:55 1. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Novém Městě na Moravě zavedli sledování úřednických aut | Zdroj: Profimedia

„Lidé na stránkách mohou vidět auto, jeho typ, ale ne to, kdo je řidič. Hodí se to například při zimní údržbě,“ popisuje funkci webu starosta Nového města na Moravě, sociální demokrat Michal Šmarda. Na pohyb aut úředníků se může na stránkách nmnm.cz podívat kdokoliv.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Novém Městě na Moravě používají anonymní 'semafory' na sledování vozidel úředníků

Před pěti lety zobrazovaly radnice tyto údaje spolu se jmény jednotlivých zaměstnanců. Kdo byl v práci, měl zelené označení, absence se zobrazovala červeně.

„Myslím, že to bylo využíváno. Ale také to bylo to zneužíváno. Tu a tam se nám stalo, že to třeba využil někdo z rodinných příslušníků, aby kontroloval manželku nebo manžela, a přinášelo nám to problémy ve vztazích,“ uznává ředitel krajského úřadu Vysočiny Zdeněk Kadlec.

Proměna jihlavského náměstí má začít za tři roky. Problém je ale dohoda s majitelem domu Prior Číst článek

Na základě stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) začaly radnice a další instituce pomyslný semafor rušit. Podle stanoviska úřadu informace nedůvodně zasahovala do osobního a soukromého života zaměstnance.

„Žádný další podnět ani stížnost v této věci neexistuje,“ potvrzuje mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů Milan Řepka.

Všechny větší radnice na Vysočině už se semaforem skončily. Ta v Novém Městě na Moravě ale našla podle starosty Šmardy řešení.

„My jsme zavedli takový anonymní systém, že člověk ví, že se dočká úředníka, který bude vykonávat danou agendu, ale neví, který přesně člověk to je,“ dodává starosta Šmarda. Lidé tak například vidí, že v práci jsou tři ze čtyř zaměstnanců konkrétního odboru.

Ani takový nástroj by ale podle Úřadu pro ochranu osobních údajů nemělo být potřeba, protože radnice musí zajistit zastupitelnost na všech agendách.