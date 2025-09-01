Semafory na rušné křižovatce Jateční a Chrástecké ulice. Plzeň se chce zbavit kolon a urychlit MHD
Rychlejší průjezd autobusů MHD i bezpečnější přecházení chodců umožní nová světelná signalizace, kterou Plzeň instaluje na rušnou křižovatku Jateční a Chrástecké ulice v obvodu Doubravka. Na křižovatce se často tvoří kolony. Stavba semaforů za šest milionů korun skončí v lednu, uvedl primátorův náměstek pro dopravu a pro životní prostředí Aleš Tolar (STAN).
„Provoz na Jateční v posledních letech zhoustl a zejména v dopravních špičkách negativně ovlivňuje pohyb vozidel městské hromadné dopravy, proto i tam budujeme křižovatku s jejich preferencí,“ řekl Tolar. „Současně budou vybudovány bezbariérové přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisty přes Jateční, Chrásteckou a přes vjezd k čerpací stanici pohonných hmot,“ doplnil.
„Běžní účastníci silničního provozu vnímají v případě světelné křižovatky většinou jen stožáry s výložníky a samotnou světelnou signalizací. K tomu, aby křižovatka mohla fungovat, je ale potřeba položit v tomto případě asi 1,23 kilometru kabelů a instalovat řadič,“ popsal vedoucí oddělení dopravních průzkumů a světelné signalizace Správy veřejného statku města Plzně Josef Brůha, který má stavbu na starosti..
„To je zjednodušeně řečeno počítač, který je propojen s jednotlivými prvky signalizace v křižovatce a s dopravním dispečinkem a podle aktuální situace dává pokyny, jak má signalizace fungovat,“ vysvětlil Brůha.
Úspora času chodců i řidičů
Stavba zahrnuje také úpravu ostrůvku pro bezpečnější přecházení a přejíždění cyklistů přes Jateční ulici. Většinu prací provedou stavbaři za provozu, jen s drobným omezením při průjezdu kolem obrubníků.
V době úpravy ostrůvku a pokládky kabelů přes Jateční ulici v říjnu se ale přibližně na týden uzavře část Jateční od Chrástecké po Doubraveckou ulici. Auta budou místo objíždět Doubraveckou a Chrásteckou ulicí, chodci a cyklisté projdou pouze po západní straně Jateční.
Náklady na veškeré vybavení křižovatky ke světelné signalizaci a na jeho instalaci jsou 4,67 milionu korun, související náklady na stavební úpravy obrubníků a ostrůvku přijdou na dalších 1,37 milionu korun. Evropská unie přispěje až 3,28 milionu korun.
Akce je součástí dotačního projektu zaměřeného na snižování nehodovosti a na úsporu času pro účastníky silničního provozu zaváděním prvků na řízení městského silničního systému inteligentními dopravními systémy.