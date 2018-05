Úlet těžkého kalibru, studenty válcoval jako mukly v base, hodnotí kontroverzní přednášku adiktolog

Dlouholetý pracovník věznice Valdice Pavel Kuřátko válcoval žáky na své přednášce v Semilech jako mukly v base. Tak pro server iROZHLAS.cz hodnotí video s urážkami a vulgarismy přednosta kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Michal Miovský. Nazvání studenta blbcem je pak podle něj „úlet těžkého kalibru“. Podobné přednášky byly prý populární před dvaceti lety a moderní prevence vypadá jinak. Rozhovor Praha/Semily 15:20 5. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Město Semily na svém facebookovém profilu zveřejnilo několikaminutové video pro studenty posledního ročníku základní školy a prvního ročníku střední školy. Hlas moderátorky ho doprovází komentářem, že přednáška „začala pěkně z ostra.“ Po několika dnech má video přes 130 000 zhlédnutí a v komentářích pod ním se rozpoutala dlouhá diskuze.

Server iROZHLAS.cz se snažil od středy opakovaně telefonicky a e-mailem získat pro rozhovor přednášejícího Pavla Kuřátka, speciálního pedagoga a někdejšího zástupce ředitele věznice Valdice. Na dotazy ale nereagoval. Mluvčí věznice Eva Francová pak dodala, že věznice na video neplánuje jakkoli reagovat. „Nebudeme se k tomu vyjadřovat, je to jeho osobní aktivita,“ doplnila.

Rozhovor s Michalem Miovským, přednostou kliniky adiktologie:

Co říkáte na formu besedy s dlouholetým pracovníkem valdické věznice Pavlem Kuřátkem na téma prevence kriminality a sociálně patologických jevů, která se šíří po sociálních sítích?

Má to několik problémů. Na jednu stranu se stylem vyjadřování a celým projevem přizpůsobil posluchačstvu. Na druhou stranu je tam několik přešlapů, které by se v běžném preventivním programu stát neměly.

„Řeknu vám pravidla hry. Vypnete všechny svoje smartphony, telefony. Kdybyste tak neučinili, tak se rovnou seberte a můžete odejít. Někdo tady byl vtipný, co jste říkal? Tablety? Dejte ruce tak, jak máte mít. Sundejte si čepici, nejste ve chlívě, ale mezi lidmi. A vypadá to, že s prvním blbcem už jsem se seznámil. Aby bylo jasno, vy budete ticho, já budu mluvit.“ Pavel Kuřátko (speciální pedagog ve Valdicích)

Přizpůsobil se správně mladým posluchačům?

Myslím, že tu hranu překročil. Není problém mluvit nespisovně a chovat se neformálně, ale problém je natvrdo urážet lidi. To se nedělá v prevenci, ani v jakékoli jiné normální komunikaci.

Je to ukázka dvacet let nazpět, takto moderní prevence určitě nevypadá. Není možné děti urážet, to je nejzávažnější problém. Zneužívá pozice dospělého člověka a toho, kdo přednášku vede.

A vulgarismy? Jednoho ze studentů například hned v úvodu označil za blbce.

Vulgarismy je možné použít v průběhu besedy při určité atmosféře, při menším složení a při citlivém vnímání kontextu použít. Tohle je ale samoúčelné používání vulgarismů. Nemá to co dělat s výstižností kontextu. Takovéto kvantum sázených vulgarismů určitě není něco, co je nutné v prevenci dělat.

Je to komunikační faul, který se nepoužívá v žádném typu komunikace. V případě prevence je to úlet těžkého kalibru, nepatří to do preventivní práce, nemá to s prevencí nic společného.

„Reakce jsou kladné i záporné. Tato přednáška už je asi pětadvacátá a Pavel Kuřátko tam vystupuje pokaždé. Proč bychom s ním neměli dál spolupracovat? Osobně si toho pána vážím. Říká to tak, jak to skutečně je.“ Petr Jarošík (metodik prevence a pedagog střední školy v Semilech)

Někteří diskutující na sociálních sítích poukazovali na to, že Pavel Kuřátko si zjednal respekt, který by část učitelů ve školách potřebovala. Souhlasíte s tím?

Když to odsedí v tichosti a nikdo si nic nedovolí, tak nevím, jestli je to ta správná forma respektu. Rozumím tomu, že s tím budou některé specifické skupiny lidí sympatizovat, ale respekt je respekt a druhá věc je, když válcujete protějšek tím, že máte neférově nastavenou komunikaci. Ti lidé pro něj nejsou partneři na stejné úrovni, válcuje je jako mukly v base.

Mohlo by jít tedy o zastrašování studentů?

Nejenom. Především zneužívá role toho, kdo drží v komunikaci otěže. Vypadá to rádoby chlapácky, ale je to špatně.

Je podle vás takováto přednáška přínosná?

Dnes se snažíme upouštět od tohoto typu programu. Frontální přednášky nejsou příliš efektivním způsobem prevence. Takto se dnes prevence opravdu nedělá. Typ frontální přednášky, pro takovýto počet posluchačů a tímto způsobem je prevence, kterou jsme dělali v první polovině devadesátých let.

„Byla jsem na takové akci poprvé a hodně mě to překvapilo a vykolejilo. Musíme se zabývat prevencí, ale ne takovou formou. To byla moje první reakce. Překvapilo mě, kolik negativních komentářů se objevilo. Pozitivní je to, že se o prevenci kriminality bude nyní hodně mluvit. Nedokáži říct, zda by se takové besedy ještě měly konat. Nejsem odborník, který by měl hodnotit, jak má beseda vypadat.“ Lena Mlejnsková (starostka Semil, Volba pro Semily)

Proč se od této formy upouští?

Protože to nefunguje. Na děti to nemá jakýkoli pozitivní dopad. Víme to, protože to dnes již umímě měřit a také měříme. Frontální přednášky jako typ preventivního programu mají velmi malý účinek, co se týká užívání návykových látek u dětí. Rodiče a škola jsou spokojení, že se něco dělá, ale na děti to moc velký efekt nemá.

V prevenci u dětí fungují programy, které se dělají v malých skupinách a dlouhodobě. Efektivní jsou například nácviky sociálních dovedností a posilování dovedností seberegulace. Potřebujete na ně ale vyškolený personál, tedy pedagogy s potřebnou průpravou a zkušenostmi. A samozřejmě to není na jednu hodinu. Takováto věc se dělá systematicky během celého školního roku a napříč celou základní školou. A do prevence musí být zapojeni též rodiče.