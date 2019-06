Babišův možný střet zájmů oslabuje Česko v unii, uvedli senátoři v usnesení. Premiér na jednání chyběl

Podezření ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) oslabují podle senátorů českou pozici na jednáních Evropské rady, zejména o příštím víceletém unijním rozpočtu. Senát nad tím ve středečním usnesení vyjádřil po debatě o programu červnového zasedání špiček členských zemí v Bruselu znepokojení. Babiš se z jednání horní komory omluvil, na sociálních sítích zveřejňoval fotografie z návštěvy Baťova kanálu. Praha 12:51 12. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

S návrhem usnesení přišel evropský výbor, podle svého předsedy Václava Hampla (KDU-ČSL) nebyl v této věci jednotný. Od některých členů podle něho zaznívalo, že Senát by neměl vyjadřovat právní soud, jiní členové ale poukazovali na to, že jde o politický problém a Senát by se měl k situaci vyjádřit. Na plénu pro návrh hlasovalo 53 ze 72 přítomných senátorů, sedm jich bylo proti.

„Problém střetu zájmů je problém pana premiéra, nikoli naší republiky. Česká republika má problém právě kvůli premiérovi,“ uvedl Tomáš Goláň (SEN21).

Jeho kolega z klubu Lukáš Wagenknecht varoval před tím, že pokud by se premiérův střet zájmů, jak se o něm píše v předběžných auditech Evropské komise, potvrdil, hrozilo by to, že veškerá Babišova jednání o novém rozpočtovém rámci unie by mohla být zneplatněna.

Znění návrhu

Senátor ODS Raduan Nwelati (ODS) soudí, že nikdo nemůže mít pocit, že je pozice Česka v souvislosti s Babišovou situací silnější, oslabuje ji i jen podezření. Podle Mikuláše Beka z klubu STAN měl být návrh usnesení ostřejší. „Formulace je korektní, nesnaží se dělat soudce, jen konstatuje fakt,“ podotkl.

Proti návrhu vystupoval Jiří Čunek (KDU-ČSL), podle kterého by se domácí problémy měly řešit doma. Návrh označil za sebemrskačství, diskutuje se podle něho ve skutečnosti o domácím politickém poli. „Každý se snaží vyhrát tu domácí politiku na tom, že způsobí, řekněme, mnohdy faul celé České republice,“ uvedl.

Ve čtvrtek bude horní komora hlasovat o zřízení komise k vyhodnocení evropských auditů, které upozorňují na možný střet zájmů premiéra a ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD). Podle návrhu prověrky má Babiš stále vliv na svou bývalou skupinu Agrofert a jako premiér také na použití peněz unie.