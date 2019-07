‚Pohrdání Senátem.‘ Zákonodárci si stěžují na postoj vlády k auditům, ministři jim neposkytují informace

Senátorům se nelíbí přístup jednotlivých ministerstev k projednávání auditních zpráv Evropské komise k čerpání dotací a možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Ministři podle nich Senátem pohrdají. Dočasné komisi, která byla kvůli auditům v Senátu zřízena, odmítají poskytnout oba dokumenty. Navíc na jednání komise odmítli poslat své zástupce. Senátoři kvůli tomu ve středu prosadili usnesení, v němž vládu vyzývají ke spolupráci. Praha 12:09 24. 7. 2019 (Aktualizováno: 12:26 24. 7. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Schůze Senátu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Senát nesouhlasí s postojem dotčených členů vlády, kteří odmítají poskytovat informace nezbytné pro činnost orgánu Senátu, účastnit se jeho jednání či delegovat své zástupce, a to i poté, co k tomu byli orgánem Senátu přímo vyzváni,“ stojí v usnesení, které má redakce iROZHLAS.cz k dispozici.

Senátoři přístup vlády v dokumentu označili za pohrdání Senátem. „Vzhledem k tomu, že vláda trvale pohrdá Senátem a jednotlivá ministerstva odmítají nominovat své zástupce do dočasné komise Senátu k auditním zprávám, bylo na plénu Senátu velkou většinou přijato usnesení, ve kterém senátoři vyjadřují své znepokojení na tímto stavem,“ uvedl pro iROZHLAS.cz místopředseda komise Tomáš Goláň.

Na druhé zasedání komise, které proběhne ve čtvrtek, senátoři pozvali zástupce jednotlivých ministerstev. Ti ale s výjimkou zástupců ministerstva zemědělství odmítli přijít.

Předseda komise Zdeněk Nytra z ODS už v červnu požádal vybraná ministerstva o předběžné návrhy auditních zpráv. Ta je ale komisi odmítla poskytnout s tím, že auditní šetření komise ještě není dokončené.

Ministerstva průmyslu, financí a ministerstvo pro místní rozvoj, kterých se audit týká, se podle usnesení odvolávají na unijní nařízení, podle nichž nejde dokumenty zveřejnit. Podle senátorů se ale směrnice týká veřejnosti.

„Uvedené nařízení se vztahuje na přístup veřejnosti (občanů Unie a fyzických a právnických osob s bydlištěm či sídlem na území Unie) k těmto dokumentům, nelze ho vůbec aplikovat na vzájemné informační povinnosti mezi ústavními orgány,“ stojí v usnesení.

Cesta do Bruselu

Členové komise se mimo jiné zajímají o to, kdo je skutečným vlastníkem holdingu Agrofert. „Chceme po ministerstvu spravedlnosti definici, respektive identifikaci skutečného majitele Agrofertu, a to včetně informací týkajících se těch dvou svěřenských fondů,“ uvedl už dříve v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Nytra. Babiš vložil své firmy do svěřenských fondů na začátku roku 2017, aby splnil požadavky zákona o střetu zájmů.

Vedle toho se senátoři chtějí setkat i se samotnými auditory. „Na konec října připravujeme i rychlou cestu do Bruselu, kde bychom se chtěli setkat i s vedoucími auditních skupin,“ dodal.

Dvanáctičlenná komise, v níž je rovným dílem zastoupeno všech šest senátorských frakcí, má do konce ledna příštího roku shromažďovat informace týkající se auditních zpráv s cílem zajistit objektivitu. Měla by se rovněž zabývat chystaným stanoviskem českých úřadů k auditům a pokusit se porovnat současné auditní návrhy s dříve řešenými dotačními případy.

Předběžné závěry auditních zpráv dorazily do Česka na přelomu května a června. První z nich, který se týká dotací v rámci kohezní politiky, zveřejnila většina českých médií. Auditoři v něm konstatují, že český premiér je ve střetu zájmů. Druhý audit, jenž je zaměřen na zemědělské dotace, dosud zveřejněn nebyl. Podle Martina Šebestyána, šéfa Státního zemědělského intervenčního fondu, který zemědělské dotace rozděluje, dospěli auditoři ke střetu zájmů i ve druhém auditu.

Auditní mise Od 2. srpna 2018 platí nová unijní směrnice, která střet zájmů upravuje. Česká pobočka protikorupční organizace Transparency International kvůli tomu loni podala podnět do Bruselu. Premiér Babiš podle organizace má vliv na holding Agrofert, který v roce 2017 vložil do svěřenského fondu, a zároveň má možnost ovlivňovat rozdělování dotací.

Na počátku letošního roku kvůli tomu Evropská komise poslala do Česka auditní misi, která navštívila několik ministerstev. Unijní auditoři zavítali na ministerstva pro místní rozvoj, průmyslu, práce a sociálních věcí, na pražský magistrát či do Státního zemědělského intervenčního fond (SZIF).

Předběžné závěry prvního auditu dorazily do Česka na konci května a zveřejnila je řada médií. V dokumentu se píše, že podle auditorů český premiér ve střetu zájmů je, a Česko by tak mělo část dotací vracet.

Druhá část závěrů auditu, která se týká zemědělských dotací, přišla asi o týden později. Ten ale – na rozdíl od prvního dokumentu – zveřejněn nebyl. Šéf SZIF Martin Šebestyán nicméně na tiskové konferenci uvedl, že i druhý audit střet zájmů konstatuje.