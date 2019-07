Senát se musí ozvat, když se porušuje Ústava, říká o žalobě na prezidenta Smoljak

Senátoři chtějí rozšířit ústavní žalobu proti prezidentu republiky o jeho nevstřícné chování ve věci odvolávání ministra kultury. Má žaloba naději na schválení v Poslanecké sněmovně? A co změna volby mediálních rad? Hostem Tomáše Pancíře ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl senátor David Smoljak zvolený za Starosty a nezávislé. Praha 20:47 10. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátor David Smoljak. | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas Plus

David Smoljak je jedním ze čtyřiatřiceti senátorů, kteří podepsali původní návrh ústavní žaloby na prezidenta republiky. Ta se nyní rozšiřuje o další bod. „Senát jako horní komora parlamentu je strážcem ústavnosti a musí se ozvat, pokud má pocit, že někdo Ústavu porušuje. Jsem přesvědčen o tom, že v Senátu ústavní žaloba projde,“ říká senátor.

V Poslanecké sněmovně bude potřeba sto dvaceti hlasů. Protože s podporou KSČM ani SPD senátoři nepočítají, pro by musela být polovina hnutí ANO a všechny ostatní strany. „Zdánlivě to vypadá bezvýchodně, ale situace se vyvíjí tak dramaticky, že se nedá předem odhadnout, jak dopadne,“ míní senátor.

Kompetenční žaloba, kterou už předseda ANO Babiš odmítl, podle něj není řešením: „K té není důvod. Kompetenční žaloba má vyjasnit nejasnou situaci, ale situace je jasná: prezident má na návrh premiéra odvolat ministra.“

Předseda ODS Petr Fiala zase navrhuje změnit prezidentské volby na parlamentní. S tím ale Smoljak nesouhlasí. „Nemůžeme zákony měnit pokaždé, když zjistíme, že kvůli osobnostní charakteristice něco přestává fungovat. Nemá smysl měnit Ústavu kvůli tomu, že se k ní prezident chová pohrdavě,“ odmítá i tuto možnost.

Mediální rady

Senátor Smoljak po svém zvolení za jeden ze svých cílů uvedl změnu volby členů mediálních rad, aby jejich část vybírali také senátoři. „Naše představa je, že by se o nominaci radních měly dělit obě komory. Považoval bych za nejefektivnější, aby část rozhodování ležela na bedrech Senátu, který není tolik spojen s aktuální politickou mocí.“

To ovšem znamená, že by poslanci dobrovolně přistoupili na snížení svých pravomocí. Návrh už jednou Senátem prošel, ale nakonec nebyl úspěšný. „Vstoupili jsme do jednání s výborem v Poslanecké sněmovně, kde budeme další postup koordinovat. Ačkoli teď to vypadá neprůchodně, člověk se nemůže vzdávat. To bychom se nikdy neposunuli ani o píď,“ uzavírá Smoljak.