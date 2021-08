Senát umožní zvýšení penzí o 300 korun. ‚Sněmovna by za něj měla nést odpovědnost,‘ zdůvodnil Láska

Důchody dodatečně vzrostou od ledna o 300 korun nad zákonnou valorizaci. Od roku 2023 bude zaveden příspěvek 500 korun za vychované dítě. Předpokládá to novela, jejíž přijetí ve středu umožnil Senát. Na návrh Václava Lásky (SEN 21) se rozhodl, že se předlohou nebude zabývat. Dostane ji k podpisu prezident Miloš Zeman. Praha 22:16 18. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Důchody dodatečně vzrostou od ledna o 300 korun nad zákonnou valorizaci (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle zákonných pravidel by penze rostly na základě současných odhadů ministerstva práce a sociálních věcí v průměru o 497 korun, tedy o 3,2 procenta. Při dodatečném zvýšení o 300 korun stoupnou o 5,2 procenta, konkrétně o 797 korun. Průměrná penze by v lednu podle předpokladů činila 16 275 korun.

Na příspěvek za vychované dítě má mít nárok jen jeden z rodičů, zpravidla matka. O příspěvek se bude zvyšovat zásluhová část penze a bude se valorizovat podle inflace. Nárok na příspěvek má mít rodič, který o dítě převážně pečoval. Změna tak má zvýšit důchody většinou ženám, které část produktivního věku strávily péčí o dítě a měly nižší příjmy.

Pro Láskův návrh, aby se horní komora důchodovou novelou nezabývala, zvedlo ruku 56 ze 66 přítomných senátorů. „Projednávat tento zákon měsíc před volbami je věcně objektivně velmi těžké. Sněmovna vyjádřila vůli, měla by za něj nést odpovědnost,“ zdůvodnil Láska přednesení tohoto návrhu.

Dodatečné přidání 300 korun všem penzistům bude příští rok stát podle podkladů 10,6 miliardy korun. O rok později by to bylo 10,9 miliardy korun a v následujícím roce 11,1 miliardy korun. I tento příspěvek totiž poputuje podle novely do zásluhové části důchodu a částka každý další rok při valorizaci o určité procento poroste.

Dodatečné rozpočtové výdaje na takzvané výchovné se odhadují na 18,4 miliardy korun v roce 2023, na 18,8 miliardy korun o rok později a na 19,4 miliardy korun v roce 2025.

Předloha obsahuje i možnost předčasného důchodu bez sankce pro záchranáře, který ve sněmovně prosadili poslanci vládního hnutí ANO. Senátní legislativci ale upozornili na to, že ustanovení nepůjde v praxi využít a žádosti bude správa sociálního zabezpečení zamítat. Senátní sociální výbor navrhoval pasáž změnit, o pozměňovacím návrhu ale plénum nehlasovalo.

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se podle zákona zvyšují vždy od ledna, a to o růst cen a polovinu růstu reálné mzdy. Valorizace tak již odráží zdražování za určité období i část navyšování výdělků. Mimořádné přidání ministerstvo práce a sociálních věcí zdůvodnilo v podkladech k novele tím, že očekávaný růst penzí bude nižší než v posledních letech.