‚Výroky musí být podložené.‘ Senátorka ANO Hamousová chce důkaz o spojení syna Babiše s ruskými zpravodajci

Šéfka senátorů za ANO Zdeňka Hamousová se chce zabývat některými výroky, které padly minulý týden v horní komoře ohledně výjezdů Andreje Babiše mladšího na Ukrajinu a na Ruskem anketovaný Krym. Vadí jí, že se syn premiéra dává do spojitosti s ruskými tajnými službami. Na plénu tak hovořili senátoři Václav Láska a Tomáš Goláň (oba Sen 21). Podle Hamousové by svá tvrzení měli doložit, jinak se prý obrátí na právníka. Původní zpráva Praha 6:00 24. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéfka senátorů za ANO Zdeňka Hamousová | Foto: David Neff / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Nechám si kvůli tomu vytáhnout stenozáznam. Osobně budu chtít, aby ten, kdo tu informaci prezentoval, doložil, když ji veřejně řekne,“ uvedla pro server iROZHLAS.cz senátorka Hamousová.

‚Nehodlám rezignovat na základě lživé a neetické reportáže.‘ Přečtěte si, co řekl Babiš na jednání o nedůvěře Číst článek

Na dotyčné kolegy se podle svých slov Hamousová obrátí s žádostí o vysvětlení. V případě, že její výzvu nevyslyší, hodlá se o dalším postupu poradit s právníkem. „Pokud někdo řekne, že došlo ke spolupráci s tajnými službami, tak to musí mít podložené. Pokud máme zájem na tom, aby byla trochu poklidná atmosféra, naše vyjádření mají být validní a objektivní,“ doplnila.

Spor o ruské tajné služby

O možném spojení Babiše mladšího s ruskými tajnými službami na schůzi Senátu mluvil minulý čtvrtek senátor Václav Láska. Podobně se vyjádřil i jeho kolega z klubu Senátor 21 Tomáš Goláň. Konkrétně řekl: „Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že se tam dostal za pomoci ruských tajných služeb. Tady je to naše největší nebezpečí. Někdo bude za to něco chtít.“

Goláň podle svých slov tvrzení nijak neprověřoval. „Já mám tu informaci od Václava Lásky a přede mnou ji prezentoval i pan Štěch,“ řekl. Bývalý šéf Senátu Milan Štěch (ČSSD) už dříve mluvil o tom, že výjezdy syna premiéra do Ruska a na Ukrajinu vnímá jako bezpečnostní riziko.

Sám senátor Láska na svém postoji ohledně výjezdů syna premiéra i nadále trvá. „Pokud pobýval na Krymu, tak to bylo s vědomím a pravděpodobně i za soustavného monitorování některé z ruských zpravodajských služeb, protože takhle Krym funguje. To je věc, která se dá odborníky naprosto jednoznačně prokázat,“ uvedl.

Volební průzkum před kauzou Babiš mladší: největší pokles zaznamenala ODS, polepšili si Piráti Číst článek

Podobně v rozhovoru pro iROZHLAS.cz už dříve hovořil armádní generál Petr Pavel. „Troufám si tvrdit, že není pochyb o tom, že to vzbudilo pozornost,“ uvedl.

Nicméně Láska i Goláň jsou připraveni výtkám Hamousové čelit. Výzvu, aby svá tvrzení doložili, od senátorky však zatím neobdrželi. „Já se na to těším. Škoda ale, že to neudělá, jsou to jenom plané výhrůžky tak, jak ANO umí. Do toho sporu nikdy nepůjde, protože bychom ho vyhráli,“ doplnil Láska.

Senát kauzu kolem Andreje Babiše mladšího projednával minulý čtvrtek. Přijal tehdy usnesení, kterým vybídl Babiše k rezignaci do vyšetření kauzy Čapí hnízdo. Senátoři za ANO se během hlasování zdrželi, podle Hamousové jde však o „slabý“ nesouhlas. Senátorský klub podle ní za Babišem stojí.