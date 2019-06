Demonstrace a občanská společnost přece k demokracii patří. Proto jsme zvonili klíči, říká Kubera

Vedení Senátu, a to včetně předsedů klubů, se nedávno sešlo s organizátory demonstrací Milion chvilek pro demokracii. Podle jeho předsedy Jaroslava Kubery (ODS) je chtěli ujistit, „že v Senátu je stoprocentní podpora, aby justice byla nezávislá zejména na politických stranách. Aby se řídila pouze zákony a Ústavou." Ten to řekl ve čtvrtečním Interview Plus. Kubera zároveň přiznává, že je rád, že lidé na ulicích vyjadřují svůj názor. Interview Plus Praha 11:40 21. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Senátu Jaroslav Kubera | Zdroj: CNC / Profimedia

„Je to součást demokracie a občanská iniciativa je naprosto v pořádku. Ti, co mají výhrady, si musí uvědomit, že to je přesně to, co jsme chtěli a proč jsme zvonili klíči. Není to o tom, jestli někdo s demonstranty souhlasí, nebo ne. Je to o tom, že zejména mladé lidi zajímá, v čem tady budou dál žít,“ myslí si.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Michaela Rozsypala

Co pak říká na námitky prezidenta Miloše Zemana, podle kterého se politika dělá prostřednictvím voleb, a ne ulic? „To je pravda, taky to ale neznamená, že veřejnost nemůže dávat najevo své postoje a názory. S nimi pak někdo může, jiný nemusí souhlasit,“ odpovídá.

Kubera dodává, že se s Milionem chvilek shodli na tom, že by nebylo dobré, aby na demonstracích vystupovali politici, „protože budou okamžitě obviněni z toho, že si na úkor demonstrací dělají své PR… Je to občanská iniciativa a jako taková má i dál pokračovat,“ vysvětluje.

Předseda senátorů by prý uvítal, kdyby se s nimi podobně sešla i vláda, což předseda kabinetu Andrej Babiš (ANO) už několikrát odmítl.

Pravice se musí spojit

Vedle požadavků na nezávislost justice se skandují i hesla o demisi. Dokáže současná opozice nabídnout nějakou alternativu? „Dokáže, ale je to velmi obtížné,“ přiznává.

„Už jsme v situaci, kdy vláda nemůže bezedně rozdávat. Už je v úzkých a nemá peníze. To bude první krize, kdy nebudou naplněny velkoústé sliby všeho druhu… Ono se teď ukáže, že sliby jsou chyby, což je příležitost pro opozici. Jenže ta má tu smůlu, že lidem nabízí jejich odpovědnost za vlastní životy. Ne, že se o ně někdo postará od narození do smrti.“

Opozice ale za posledních zhruba sedm až osm let nedokázala hnutí ANO porazit, navíc se akorát roztříštila i celá politická scéna. „On (Babiš) založil politiku na velmi jednoduchých heslech, která jen stále opakuje. Všechno bylo špatně… i když 90. léta ho vynesla nahoru a kdyby jich nebylo, tak by nebyl Agrofert ani Babiš.“

Politici si prý za vše mohou sami. „Velkou měrou si porážku způsobili sami, protože se nechovali tak, jak se chovat měli. To je pravda, na které už nic nezměním,“ přiznává.

Kubera má i recept, jak to změnit: „Pravice se prostě už nemůže dál dělit a štěpit… Musí se spojit, stejně jako to je v Senátu, kde taky nemáme naprostou shodu na všem, ale na základních věcech. Je to ale komplikované, protože jsou ve sněmovně strany jako SPD Tomia Okamury, se kterými se obtížně dohaduje, nebo ČSSD, která nechce z vlády odejít, pokud se nestane něco fatálního.“

Pokud bude Semín zvolen do Rady ČTK, nemá podle Hamáčka koalice smysl. ‚My ho nevolili,‘ oponuje Babiš Číst článek

Štěpení je budoucí sjednocení

Připomíná, že to není problém jen Česka, ale většiny světa, který je rozdělený „většinou na dvě půlky, které mají vůči sobě nepřekonatelný odpor.“ Sám by pak podporoval jakoukoli spolupráci na středopravém poli, „protože nic jiného nezbývá. To není o tom, jestli to chceme, nebo ne.“ Neměl by problém se spojením s KDU-ČSL, TOP 09 ani se STAN.

Šanci má u něj i nové hnutí Trikolóra. „Je to jen další potenciální subjekt, kterému nezbude nic jiného než s pravicí spolupracovat… Někdy totiž štěpení znamená budoucí sjednocení,“ odpovídá.

Bude tak klidně spolupracovat i s Václavem Klausem ml., kterého ODS vyloučila. „Je to podobné jako s rozvedenými manželi, kteří se k sobě zas vrací zpátky. Teď zrovna budu oddávat takové, kteří se po čase odluky zase znovu spřátelili. I to je možné.“

Kubera prý nijak netrpí závistí nebo nenávistí k bývalému prezidentovi Václavu Klausovi, který má „nepochybně zásluhy na transformaci, kterou jsme tady dělali z vody… Jeho úloha byla nesmírně těžká a bude doceněna až někdy později.“ To nijak nesouvisí s tím, že by musel souhlasit s každým Klausovým slovem.

Více si poslechněte v audiozáznamu Interview Plus Michaela Rozsypala.